Una doctora aclara si hay que descansar de la suplementación con magnesio:“Es complicado”

Una doctora aclara si hay que descansar de la suplementación con magnesio. (TikTok/iStock)

El magnesio es un nutriente esencial para el adecuado funcionamiento del cuerpo. Ayuda a regular la actividad muscular y nerviosa, a mantener estables los niveles de azúcar en sangre y la presión arterial, según el National Institutes of Health. El organismo no produce magnesio, por lo que debe obtenerse a través de la dieta. Se encuentra de forma natural en alimentos como: legumbres, frutos secos, semillas, cereales integrales, verduras de hoja verde, leche, yogur y otros productos lácteos.

Tal y como indica el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), las cantidades recomendadas de este elemento varían según la edad y el género. Los hombres adultos deben consumir 350 miligramos al día, mientras que las mujeres 300 miligramos.

Qué pasa si no consumes suficiente magnesio

Este mineral está involucrado en más de 300 reacciones bioquímicas, por lo que si tenemos un déficit de él, el cuerpo mostrará síntomas. Entre los que se incluyen: pérdida de apetito, náuseas, vómitos, debilidad muscular, fatiga, somnolencia, entumecimiento, hormigueo, contracciones musculares, calambres, convulsiones, latidos cardíacos irregulares, cambios de personalidad y niveles bajos de calcio y potasio en sangre.

Debido a las consecuencias que conlleva tener una falta de magnesio, son muchas las personas que deciden suplementarse con este nutriente. No obstante, no saben si en algún momento deben dejar de hacerlo.

Romina Pereiro habla acerca del magnesio y su necesidad o no de suplementación

¿Hay que descansar del suplemento de magnesio?

La médico, divulgadora y creadora del pódcast Tus amigas las hormonas, ha contestado a aquellas personas que le preguntan si se debería hacer un descanso en la suplementación de magnesio en algún momento. Para ella la respuesta es clara y basta con pensar en por qué se decidió comenzar con ella.

Comenta la experta que si alguien empieza a tomar suplementos, porque como el resto, sabe que por las “condiciones de vida actuales, es complicado llegar con la alimentación (complicado no imposible) a las cantidades de magnesio que se necesitan”, la cuestión está clara.

La doctora explica que la dieta actual no garantizara la cobertura de magnesio necesaria porque se ha “perdido” el porcentaje de este mineral que nos aportaban las aguas, que ahora están desmineralizadas. Por lo tanto, no sólo el agua que bebemos no contiene suficiente magnesio, sino que los alimentos tampoco, “porque el agua con la que se nutren las legumbres, los cereales, las frutas, verduras, ya no tienen ese magnesio, por lo tanto, ya no son fuente, es complicado”. Comenta entonces, que en ese contexto, puesto que “la causa no se va a solucionar, la suplementación debe ser a largo plazo”. “Eso sí, en dosis no muy altas”, añade.

Qué pasa si tomas demasiado magnesio

Pastillas de suplemento de magnesio (Freepik)

La suplementación en exceso de este mineral puede tener algunas contradicciones, como explican los expertos de Aldous, entre ellas: diarrea, náuseas, calambres abdominales y, en casos graves, arritmias cardíacas y paro respiratorio.

Asimismo, las personas con insuficiencia renal deberán tener especial cuidado, puesto que sus riñones puede excretar el exceso de magnesio, llevando a niveles tóxicos. Además, puede interactuar con medicamentos como diuréticos, antibióticos y para la osteoporosis, afectando su efectividad e incrementando el riesgo de efectos secundarios.