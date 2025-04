Cuándo juega Alcaraz en el Conde de Godó: horario y dónde verlo en televisión

El español Carlos Alcaraz celebra su victoria en el partido final en los Masters de Montecarlo REUTERS/Manon Cruz

El deporte de élite ofrece descansos cortos y, una vez terminas una competición o un partido, inmediatamente comienza una cuenta atrás que exige a los deportistas ajustar las tuercas y comenzar a preparar el siguiente encuentro. Semana a semana. Así sucede también con el tenis donde, hace no mucho, el mundo de la raqueta volvió a disfrutar de una victoria murciana.

Carlos Alcaraz se alzó el pasado domingo 13 de abril con su sexto Masters 1000, el correspondiente al Principado de Mónaco en este caso.

Dónde y cuándo ver el partido

El triunfo del tenista murciano lo convierte en el número 2 del mundo y da el pistoletazo de salida a la temporada de tierra batida que tanto anhelaba Carlitos.

Tras alzarse por primera vez con el trofeo monegasco, ahora le toca poner rumbo a la ciudad condal con el objetivo de coronar el Torneo Conde de Godó, un trofeo del que ya disfruta en sus vitrinas.

Este martes 15 de abril, Carlitos comienza su andadura en la competición en primera ronda frente al norteamericano Ethan Quinn.

Spain's Carlos Alcaraz in action during his final match against Italy's Lorenzo Musetti REUTERS/Manon Cruz

Este partido del torneo barcelonés, ha sido programado para disputarse en el turno de tarde en la pista Rafa Nadal, la sede central de la competición. El encuentro tendrá lugar no antes de las 16:00 horas (hora peninsular española) justo después de la finalización del encuentro programado entre Galán y Casper Ruud, el vigente campeón del torneo que defiende el título.

Además, el partido entre Alcaraz y Quinn se podrá seguir por televisión en abierto a través de Teledeporte, el canal español que dispone de los derechos de retransmisión del torneo.

Un buen momento

El torneo barcelonés llega en un buen momento para el tenista de El Palmar. La llegada de la temporada de tierra batida es un aspecto positivo a la par que motivador para Carlitos, y, aunque el juego desplegado durante la edición del torneo de Montecarlo no ha sido el más seguro, el triunfo en el Principado le ha dotado de la confianza necesaria para afrontar con firmeza y seguridad el trofeo barcelonés.

La oportunidad de alzarse de nuevo con el trofeo en la ciudad condal es un aliciente para el murciano que, conocedor de su estado de ánimo, busca reafirmarse como un gran tenista.

Las ganas de demostrar y desplegar un buen juego por parte de Alcaraz son indudables y, sobre todo, si algo ha aprendido el murciano estos últimos meses es la gestión emocional acerca de este tema.

Él mismo reconoce haber sufrido un episodio de aprendizaje en los últimos meses, y, nada más alzarse con el trofeo del Masters 1000 de Mónaco, de manera muy sonriente el tenista declaró: “Una cosa que he aprendido en este último mes es que tengo que pensar en mí. Tengo que centrarme en mi gente, mi equipo, mi familia, mis amigos, sin importar lo que pase en la pista. Gane o pierda, tengo que salir contento de la pista. Tengo que estar orgulloso de lo que he hecho. Eso es algo que he aprendido y que se ha visto esta semana. Intentaré ir con el mismo enfoque que en este torneo.”

El tenista debutará en el torneo barcelonés con las cosas muy claras.