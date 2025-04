Una farmacéutica explica la importancia del magnesio y revela cuál es el tipo más recomendado

explica la importancia del magnesio y revela cuál es la marca más recomendada

El ritmo acelerado de la vida cotidiana, el estrés acumulado y la falta de descanso afectan directamente al bienestar físico y mental. Dolores musculares, insomnio y sensación de agotamiento son algunas de las consecuencias más comunes, que, si se prolongan en el tiempo, pueden derivar en problemas de salud más graves.

Ante esta situación, muchas personas buscan alivio en alternativas naturales y suplementos que ayuden a equilibrar el organismo. Entre ellos, el magnesio se ha consolidado como uno de los más populares. No obstante, conviene tener en cuenta ciertas consideraciones sobre su consumo.

Qué tipo de magnesio hay que tomar

El magnesio es un mineral esencial para el organismo que interviene en numerosas funciones biológicas y cuya deficiencia puede repercutir en el sueño, el sistema nervioso, la musculatura e incluso la salud ósea. Por ello, diversos expertos en nutrición y medicina integrativa coinciden en que mantener niveles adecuados de este nutriente puede mejorar el bienestar general, especialmente en personas con estrés, insomnio o dolores frecuentes.

“El magnesio favorece el sueño. Ayuda a que te duermas antes y no te despiertes por la noche” , explica la farmacéutica de Pérez farmaceúticos en una publicación de Tiktok. Su acción sobre el sistema nervioso central también lo convierte en un aliado en casos de ansiedad o intranquilidad. Asimismo, actúa sobre los músculos, ayudando a prevenir calambres, fatiga o rigidez. En mujeres, su efecto relajante sobre la musculatura pélvica contribuye a aliviar los dolores menstruales.

Además, tal y como explica la experta, el mineral también desempeña un papel clave en la salud cardiovascular y ósea. Ayuda a regular la presión arterial al relajar los músculos que rodean las arterias y mejora la fijación del calcio en los huesos. Además, participa en la activación de la vitamina D, por lo que se recomienda en casos de niveles bajos de esta vitamina.

Eso sí, también hay que tener en cuenta que no todos los tipos de magnesio son iguales ni tienen la misma eficiencia. “Nosotros recomendamos tomar magnesio, glicina y malato, por ejemplo el de UVB, dos cápsulas media hora antes de dormir”, cuenta la farmacéutica. “En cambio, el carbonato, cloruro, citrato y óxido de magnesio no tienen tantos beneficios porque no se absorben bien en el estómago, no se incorporan en nuestro organismo y se quedan en el intestino, teniendo un efecto laxante”, agrega.

Cómo calcular las dosis de magnesio que debe tomar una persona

La cantidad de magnesio recomendada varía según la edad, el sexo y el estado de salud. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, los hombres adultos deben consumir entre 400 y 420 mg diarios, mientras que las mujeres necesitan entre 310 y 320 mg. Durante el embarazo, la recomendación aumenta a 350-360 mg diarios.

Ahora bien, tal y como explican desde farmacéuticos Pérez, no todas las pastillas de magnesio son iguales, por lo que hay una dosis universal. Por ello, antes de iniciar cualquier suplementación, se aconseja consultar con un profesional sanitario que pueda valorar las necesidades individuales y recomendar el tipo de magnesio más adecuado en función del caso particular.