Una farmacéutica da su tajante opinión sobre el Omega 3 de Mercadona: “Igual hay más metales pesados”

Los ácidos grasos Omega 3 son esenciales para que nuestro organismo funcione correctamente. Según detalla la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), estos nutrientes intervienen en funciones clave como el desarrollo neurológico, la salud del sistema cardiovascular y el control de la inflamación. Dado que el cuerpo no puede producirlos de forma natural, es necesario obtenerlos mediante la alimentación.

Por qué es esencial el Omega 3

Los omega-3 son un tipo de grasa saludable que el cuerpo necesita para funcionar bien. Se dividen en dos grupos: por un lado, está el ácido alfa-linolénico (ALA), que es de cadena corta, y por otro, el EPA y el DHA, que son de cadena larga. El ALA es esencial porque el cuerpo no puede producirlo por sí solo, así que hay que obtenerlo a través de los alimentos. Además, el ALA puede convertirse en EPA y DHA, aunque esta transformación es muy limitada. Por eso, es importante consumir también alimentos que ya contengan EPA y DHA directamente, según indica la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

El EPA y el DHA son vitales para la salud. Están presentes en las células del sistema nervioso y de los ojos, y son fundamentales durante el embarazo, la lactancia y los primeros años de vida porque ayudan al desarrollo del cerebro y la vista. Además, ayudan a regular la presión arterial, mantener los niveles de triglicéridos dentro de lo normal y cuidar el corazón.

Dado que, como se menciona, el Omega 3 es vital para nuestro cuerpo, pero no se genera por sí solo, hay que obtenerlo a través de la dieta. No obstante, a veces no consumimos el suficiente y, por ello, decidimos suplementarnos. Sin embargo, es preciso tener presente que no todos valen.

¿Es bueno el Omega 3 de Mercadona?

La farmacéutica y nutricionista Eva Nutriskin ha publicado un vídeo en TikTok en el que da su tajante opinión sobre el Omega 3 que se vende en Mercadona. Su primera es: “Uf”. Según detalla, “la concentración en Omega es muy baja”. Además, comenta que en la caja no se menciona ni se da información sobre la procedencia, “ni de los métodos de extracción, ni de la forma en la que están para saber si vamos a absorber algo o no”. Incide en que “igual hay más metales pesados que Omega 3″.

“Vemos que el Omega 3 tiene efectos beneficiosos para el sistema cardiovascular, la inflamación, función visual, perfil lipídico saludable, pero siento decirte que no es tu Omega 3″, sentencia la experta.

Efectos del Omega 3 en la salud

Estos son los efectos del Omega 3 en la salud, según detallan los expertos de Nutribiótica:

Para mujeres

Embarazo: fundamental durante el embarazo y la lactancia, ya que contribuye al desarrollo cerebral y visual del bebé.

Piel y cabello: mejoran la hidratación de la piel y fortalecen al cabello. También reducen la inflamación, lo que ayuda a controlar ciertos problemas de la piel.

Alivio de síntomas premenstruales: como la hinchazón y el dolor.

Prevención de la osteoporosis: puede ayudar a mantener la densidad ósea.

Para hombres

Salud cardiovascular: ayudan a reducir el colesterol LDL (el malo) y la presión arterial.

Salud prostática: ayudar a reducir el riesgo de problemas en la próstata.