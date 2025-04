La increíble historia de un soltero de ‘First Dates’ que ha sorprendido a su acompañante: “El drama es horrible”

Alejandro y Alejandra en su cita de 'First Dates' (Montaje Infobae, First Dates)

En un episodio lleno de química y sorpresas, Alejandro, un entrenador personal de 37 años de Premiá de Dalt, Barcelona, llegó a ‘First Dates’ con la esperanza de encontrar el amor, y lo que encontró fue una conexión genuina con Alejandra, una modelo fitness y azafata de 35 años. Ambos comparten un interés mutuo por el fitness, pero lo que realmente los ha unido fue una serie de conversaciones profundas y la forma de ver la vida.

Alejandro llegó al restaurante en su inseparable moto, algo que no dudó en compartir con el presentador Carlos Sobera: “Mi moto me da muchísima libertad, voy con ella a todas partes”, dijo el joven mientras se presentaba ante la audiencia. Con una carrera que abarca desde gogó hasta entrenador personal, pasando por seguridad y striper en Estados Unidos, Alejandro ha vivido una vida llena de cambios y desafíos. Sin embargo, vivió un enorme punto de inflexión en su vida cuando tuvo un accidente de moto en Cancún, que lo dejó hospitalizado dos meses y después en silla de ruedas. Lejos de decaerse, “nunca me he tenido que animar a tirar hacia delante, simplemente me acostumbré a mi nueva situación”, le aseguró a Sobera, quien quedó totalmente sorprendido.

El presentador del programa del amor le preguntó entonces cómo había logrado adaptarse tan positivamente a su nueva vida. “Muchos me dicen que no sabrían afrontarlo como lo he hecho yo”, dijo Alejandro, pero “hasta que no te pasa no sabes cómo vas a reaccionar”, ha reconocido. Asimismo ha admitido que algunas personas lo tratan diferente al conocer su caso; no obstante, “me ven feliz, extrovertido, medio loco, y se les va la pena”.

“La discapacidad nunca sería un impedimento para mí”

Alejandro y Alejandra en su cita de 'First Dates' (First Dates)

Nada más llegar al restaurante y charlar con el presentador, Sobera ha dirigido a Alejando a su sitio dentro del restaurante para que espere a su cita desde la mesa. Por lo que, al entrar, Alejandra, la acompañante del barcelonés, no pudo verle. En su presentación se ha defino como una persona sencilla, humilde y extrovertida, algo que esperaba encontrar en su pareja. Además, le gusta mucho el fitness y viajar, unas aficiones que comparte con Alejandro.

Al conocer la historia de su acompañante, la de 35 años no dudó en manifestar su apoyo: “Estoy a favor de la inclusión, y la discapacidad nunca sería un impedimento para mí”, afirmó. Igualmente, explicó que a pesar de que Alejandro tenga una condición diferente a la de muchas de sus parejas, no representa un obstáculo para ella. En el transcurso de la cita, la conversación ha fluido con total naturalidad. Ambos compartieron su pasión por el fitness, y mientras Alejandro explicaba que no seguía una dieta estricta, pero comía de todo, Alejandra confesaba que, durante años, había comido mal, pero el deporte le había ayudado a mantener su figura. A medida que la charla avanzaba, Alejandra no dudó en elogiar a Alejandro por su dedicación al ejercicio: “Si entrenas, un punto más”, comentó con una sonrisa.

Por otro lado, sendos solteros han compartido la misma visión de lo que deberían ser los valores en una relación. Alejandro comentó que lo más importante para él era encontrar una pareja positiva, alguien con sentido del humor y una actitud optimista, cualidades que él consideraba esenciales para una vida feliz: “El drama es horrible, necesito a alguien que sea también positiva”. Alejandra, al escuchar estas palabras, no dudó en afirmar: “Me estás describiendo”. Sin duda, la conexión entre ambos iba más allá de lo físico, ya que compartían una visión común sobre la vida.

“A mí me gusta mucho bailar”

Alejandro y Alejandra en su cita de 'First Dates' (First Dates)

A lo largo de la velada, la conversación también ha abordado la vida de Alejandro antes de su accidente, cuando era entrenador personal y bailarín. Alejandra, al enterarse de esto, le hizo un elogio espontáneo: “Me encanta, a mí me gusta mucho bailar”. Además, la soltera ha confesado ante la cámara del confesionario del amor que le ha atraído mucho su cita, porque “me gusta mucho que sean fuertes y estén bien marcados”.

Una vez superaron una velada llena de aciertos, sonrisas y coincidencias, los tocayos se dirigieron a la sala donde debían decidir si tener una segunda cita o no. Después de ser compatibles, tanto a nivel físico como personal, Alejandro expresó su deseo de continuar conociendo a Alejandra: “Me gusta mucho, no solo físicamente, sino por la manera en que es”. Mientras, ella dejó claro su interés por su acompañante porque “tenemos mucho en común”.