Una cita de románticos en ‘First Dates’ acaba en karaoke: “El tema del sexo no me gusta, me da asco”

La cita de Ariadna y Toni (Montaje Infobae, First Dates)

De acuerdo con la Confederación del Autismo España, “el trastorno del espectro del autismo (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Se caracteriza por dar lugar a dificultades para la comunicación e interacción social y para la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta”. Desde el año 2008, cada 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Por esto mismo, el programa de televisión First Dates celebró esta efemérides con la participación de dos solteros: Ariadna, una mujer autista; y Toni, que se está realizando pruebas para saber si forma parte del TEA.

Ariadna, una administradora y creadora de contenido de 30 años que vive en Barcelona, fue la primera en llegar al restaurante. Allí, explicó a Carlos Sobera que había sido diagnosticada con autismo a los 20 años: “Yo siempre me sentía diferente en la forma de ver el mundo, de actuar”, afirmó, destacando que esta diferencia la lleva acompañando toda la vida. Según cuenta, además, su madre también es autista, lo que ha reforzado la conexión entre las dos: “Que las dos seamos autistas nos ha ayudado a conectar mejor entre nosotras y a saber que lo que le pasa a ella también me pasa a mí. Nos sentimos muy identificadas y muy conectadas emocionalmente y a nivel de alma”, explicó. Aparentemente, Ariadna ha tenido ya cinco novios, también autistas, pero las relaciones acabaron por terminar. Por esto mismo, acudió al programa en busca de un chico fiel, confesando además que es “muy romántica. El tema del sexo no me gusta, me da asco”.

Parece ideal, entonces, porque lo primero que dice de sí mismo Toni - un hombre de Barcelona de 31 años que se dedica a la atención al cliente - es que suele “ser romántico, me gusta serlo. Es algo que me hubiese gustado... bueno, y que me gusta tener en una relación”. Y lo demuestra, además, entrando en el restaurante de Carlos Sobera con un peluche de un corazón, sobre lo que el presentador no pierde la ocasión de comentar: “Uyuyuy”, dice, mientras le da la mano a Toni, “vas a ser un chico romántico tú, ¿eh? Porque eso es un corazón, ¿no?“. ”Sí, un detallito". Aunque Toni no sabe aún si forma parte del TEA, se está realizando las pruebas. Para él, ser autista supone “tener una personalidad original, no ser como todos los demás, pero no para mal. Es algo que es positivo”.

“Esto es para ti”, dice Toni, entregándole el peluche a Ariadna, “para recordar nuestra primera cita”; a lo que ella, con una gran sonrisa, responde con un “muchas gracias”. “Y espero que las siguientes”, añade, sabio, Toni. “Me ha encantado”, aseguró después Ariadna, “es muy bonito. Aparte, me encantan los peluches y los corazones”.

“Lo que más importa es una buena relación”

Tras una breve presentación, la cita siguió su curso, con una conversación fluida en la que hablaron sobre varios temas, entre ellos, el bullying que ambos sufrieron durante su infancia. Según Ariadna, “muchas personas dentro de la condición autista han sufrido bullying. Es algo que no tendría que pasar, pero todavía pasa. La diferencia no es aceptada, tenemos que ser todos como de un mismo bando y no nos damos cuenta de que la diferencia enriquece”. Toni está de acuerdo, según expresa con un “ojalá los jóvenes de hoy en día aprendieran de las personas que somos diferentes”.

Toni contó como tiene un curso de Informática y preparación de soldador. Ariadna, por su parte, estudió Atención a personas en situación de dependencia y Educación Infantil, y actualmente se encuentra haciendo un voluntariado con personas con discapacidad intelectual grave, además de un pódcast de entrevistas al que invito a Carlos al principio del programa.

También hablaron sobre el sexo y, aunque en este tema no estuvieron de acuerdo, no resultó una diferencia insalvable: Ariadna dejó claro que no le gusta, mientras que Toni explicó que “claro que me gusta, a mucha gente le gusta. Yo estoy dispuesto. Si alguna vez quisiera, pues bienvenido sea. Si no, lo que más importa es una buena relación”.

Una vez terminaron de cenar, ambos pasaron un buen rato cantando juntos en el reservado del restaurante. Después, llegó el momento de decidir: Toni expresó que sintió “que he conectado con ella, me lo he pasado muy bien y espero conocerla mucho más”. Ariadna, por su parte, calificó a Toni de “encantador, muy majo y muy comprensivo”. Así ambos decidieron seguir conociéndose, continuando con su cita en un karaoke, lejos de las cámaras.