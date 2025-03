Un soltero no se fía de la fidelidad de su cita en ‘First Dates’ por su orientación sexual y su físico: “Moreno con moreno no pega, si fuera ‘blanquita’ no me importa”

Ahmed y Stéphanie en su cita en 'First Dates' (Montaje Infobae, First Dates)

La cita entre Stèphanie, que reside en Valencia, y Ahmed, un técnico de seguridad y modelo de 30 años, en First Dates no fue, precisamente, un encuentro lleno de química. Desde el principio, ambos mostraron claras diferencias, y aunque la cena estuvo cargada de bromas y momentos peculiares, la conclusión fue evidente: no había lugar para una segunda cita. Desde el principio, las peticiones de ella han sido claras: “Un chico que sea inteligente, atento, con vida estable y que sea acorde conmigo”. No obstante, lo más importante para la brasileña de 29 años es que “sepa comportarse” y contenerse, porque “no me sirve que sea guapo y que suelte mierda por la boca”, ha explicado. Sus demandas en lo que espera en una pareja no las ha encontrado en Ahmed, quien al verla cuando ha entrado a First Dates se ha desilusionado.

Ahmed dejó claro que no era su tipo. “Las morenas no me gustan. Moreno con moreno no pega, si fuera ‘blanquita’ no me importa”, dijo con total franqueza. Stèphanie, por su parte, tampoco tuvo una buena primera impresión física muy favorable, porque a pesar de no verle feo, “tampoco es guapo. Si estuviera con su pelo natural a lo mejor lo vería más guapo”, comentó en el confesionario. Sin embargo, lo que prometía ser una cita incómoda, de inmediato se tornó más entretenida cuando la conversación pasó a temas algo más personales.

“No me ha tocado la brasileña más guapa”

Ahmed, durante la cena, mostró una actitud más bien juguetona, pero sus bromas no hicieron más que aumentar la distancia entre ambos. Cuando le preguntaron sobre el físico de su cita, Ahmed expresó su opinión con una mezcla de humor y ligereza, señalando que Stèphanie no era precisamente su tipo. “No me ha tocado la brasileña más guapa, he visto a otras más guapas”, dijo sin rodeos ante la cámara. La conversación también tocó un tema inesperado: la orientación sexual de Stèphanie. Durante la cena, Ahmed, sin mucha delicadeza, le preguntó: “¿Te gustan las lesbianas?”. La respuesta de la joven fue clara: “No es que me gusten más, depende de la persona. Puedes ser guapo, pero si ella me trata mejor y tengo más feeling, me puede gustar ella”. Esta declaración dejó a Ahmed algo confundido, mientras que Stèphanie, al ver la incomodidad de la situación, se mostró más crítica con los comentarios de su cita: “Cuando hablas de esa forma veo un poco de homofobia”, explicó en el confesionario.

A pesar de la tensión, el intercambio continuó con un toque de humor. Ahmed se mostró un tanto peculiar al bromear sobre sus deseos de tener una gran familia, diciendo que le gustaría tener diez hijos. “¿Cómo?”, reaccionó Stèphanie sorprendida, a lo que el chico respondió rápidamente: “Es broma. Podemos tener cuatro mujeres, si puedes mantenerlas”, explicó el marroquí, quien ha bromeado con que si fuera su novia tendrían que vivir con sus padres. La respuesta de Stèphanie, que en un principio se mostró intrigada al no darse cuenta de que estaba bromeando, rápidamente se tornó irónica: “Pueden ser dos mujeres y dos hombres para que los hombres mantengan a las mujeres”, replicó, sugiriendo que Ahmed no tenía del todo claro lo que implicaría mantener a una familia numerosa.

“Yo la veo muy delgada, ves la cara y no te dice nada”

Otro momento curioso ocurrió cuando la charla giró hacia la dieta y la actividad física. Mientras Stèphanie explicó que no es una fanática del gimnasio, Ahmed insistió en su dedicación al cuidado del cuerpo, mostrando cierto orgullo por su figura. Además, el joven de 30 años le ha comentado que es modelo de “fotos sexys” y se ha sorprendido cuando ella le ha comentado que ella también hacía modelaje: “Yo la veo muy delgada, ves la cara y no te dice nada. Para mi gusto no la veo cuerpo de modelo”, añadió, de forma poco delicada, ante las cámaras. Por su parte, la brasileña considera que el físico no lo es todo y que para cuidar el cuerpo era necesario también cuidar la mente, algo que no ha visto en su acompañante.

De hecho, ha dejado claro que no le gustan los gimnasios, porque es el sitio “donde me estreso”. “Entonces no eres tan deportista, tu haces dieta por hacer y ya está” ha añadido él. Y es que, en su opinión, “si tu eres sano y no entrenas... Eso no es cuidarse mucho”.

La cita alcanzó un punto álgido cuando Ahmed intentó llamar la atención de Stèphanie de una manera bastante peculiar y comenzó a mover los pectorales de forma exagerada, pidiendo a Stèphanie que le dijera cuál quería que moviera. El espectáculo, lejos de resultar romántico, causó las risas de la joven. “Has visto, si no fuese al gym no tendría pecho”, dijo él en tono burlón. La de 29 años no pudo evitar reírse ante el intento de llamar su atención, pero dejó claro que no estaba interesada en un hombre que se preocupara solo por su físico. “Está construyendo su cuerpo para después construir su mente”, opinó en el confesionario.

Al llegar el momento decisivo, ambos mostraron que la cita no había sido un éxito. Stèphanie, sin dudarlo, rechazó la posibilidad de una segunda cita. “No, cariño, gracias, lo veo un poco chulo, pero eres simpático”, le dijo con una sonrisa. Ahmed, por su parte, reaccionó con una nueva broma, dejando claro que tampoco tenía interés en continuar con ella: “Como ella ha visto que no quiero nada con ella, me quiere vender la moto”, comentó en tono sarcástico. Stèphanie, al escucharle, soltó una risa nerviosa: “¿Qué moto?”, replicó, para luego agregar: “Es comiquísimo, tiene que ser payaso este tío”.