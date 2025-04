Critican a Antonio Banderas por su inglés y un profesor estadounidense da su opinión tajante: “Soy muy vergonzoso cuando lo hablo”

Critican el inglés de Antonio Banderas, pero un profesor de defiende (José Oliva / Europa Press)

Antonio Banderas, nacido como José Antonio Domínguez Bandera en Málaga el 10 de agosto de 1960, es uno de los rostros más reconocidos del cine español dentro y fuera de sus fronteras. Actor, director, productor y empresario, ha construido una carrera internacional que cumple en 2025 más de tres décadas desde su desembarco en Hollywood. Aunque no todos lo saben, su trayectoria comenzó en el teatro y dio un giro decisivo en los años ochenta al colaborar con Pedro Almodóvar en títulos como Laberinto de pasiones, La ley del deseo o ¡Átame!

Su salto al cine estadounidense llegó en 1992 con Los reyes del mambo tocan canciones de amor, su primer papel en inglés. En aquel momento, apenas dominaba el idioma y aprendió sus líneas fonéticamente. Con esfuerzo autodidacta, clases particulares y práctica en rodajes, logró desenvolverse con fluidez y cimentar una sólida carrera internacional. A partir de ahí, participó en filmes como Philadelphia, Entrevista con el vampiro, Evita o La máscara del Zorro, además de poner voz al Gato con Botas en la saga Shrek.

Nominado al Óscar en 2020 por Dolor y gloria, Banderas ha compaginado su carrera actoral con proyectos como director, su incursión en Broadway y su papel como impulsor cultural en su ciudad natal, donde fundó el Teatro del Soho CaixaBank. Sin embargo, a pesar de su enorme presencia en la cultura hollywoodiense, ha sido objeto de críticas al viralizarse un vídeo suyo en el que está siendo entrevistado en un programa estadounidense.

Antonio Banderas “es totalmente consciente” de su acento

Connor es un profesor de inglés particular que además sube contenido a sus redes sociales para dar lecciones y explicar algunas cosas de su idioma natal, que son más sencillas de lo que parecen. Con 1,2 millones de seguidores en TikTok, @gringlesfacil ha querido mostrar en una de sus últimas publicaciones, que ha alcanzado más de 29 mil visualizaciones, su disparidad con respecto a las críticas que ha visto hacia el actor malagueño en internet: “Es que dijeron que era horrible”. No obstante, en su opinión dejó muy claro que “habla muy bien el inglés”.

Tras esas palabras, el profesor ha mostrado unos segundos del vídeo en el que se ha criticado a la “megaestrella” hollywoodiense en el que decía en inglés: “Soy muy vergonzoso cuando hablo inglés. Soy totalmente consciente de mi acento”, expresaba Banderas. Por su parte, Connor, quien ha traducido lo que ocurre en los segundos de confesión de Antonio, se ha quedado sorprendido por que “aún hoy en día, después de tantos años practicando y hablando inglés, aún le da vergüenza hablarlo y que básicamente es totalmente consciente de su acento”.

Lo cierto “es que su avance ha sido increíble”, ha afirmado el profesor. Por este motivo, ha querido recordar que “hablar inglés con fluidez no quiere decir que uno no tenga acento”. Asimismo, ha señalado a Banderas como un “ejemplo de lo que sí es posible si uno realmente quiere lograr sus sueños”. Lo que quiere expresar Connor es que la fluidez no depende de sonar nativo, sino de comunicarse con eficacia y confianza, algo que el actor ha demostrado en cada una de sus interpretaciones a lo largo de más de 30 años en el cine internacional.