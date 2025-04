Anulada la multa de 40.000 euros a una empresa que proveía menús a colegios, tras detectarse larvas en la comida: “No suponen un riesgo real para la salud”

Qué pensionistas tienen que presentar la declaración de la Renta 2024 y cuáles no Las personas jubiladas, con incapacidad permanente o que reciben una prestación de viudedad deben rendir cuentas con Hacienda y tributar su IRPF, pero solo en ciertos casos

Cómo afecta el magnesio a tu cuerpo: engorda o adelgaza No está directamente relacionado con el aumento o la pérdida de peso, ya que no contiene calorías ni aporta energía al organismo