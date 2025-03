La crisis del huevo: los productores españoles están “tranquilos” y advierten de que el aumento de precios se produce en la última etapa de la cadena

Foto de Archivo: Aves de corral dentro de un gallinero en una granja avícola privada en un rancho en Río de Janeiro, Brasil. 2 de junio 2023. REUTERS/Ricardo Moraes

El precio de los huevos ha aumentado un 25% en España, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios. Concretamente, apuntan desde ASAJA. Los huevos de jaula han subido un 11,10%, mientras que los de suelo han aumentado un 18,11%, y la mayor parte de este incremento ha ocurrido en el último mes. Desde febrero, los huevos de gallinas en jaula han experimentado un aumento cercano al 20%, mientras que los huevos de gallina criadas en suelo han subido más del 24%.

Se trata de unos incrementos que se achacan, principalmente, a la gripe aviar. La también conocida como enfermedad del pollo ha causado el sacrificio, desde el pasado mes de octubre, de entre 12 y 14 millones de gallinas, lo que ha llevado a los países más afectados a buscar el producto fuera de su territorio, y lo que ha aumentado los controles europeos para evitar su propagación.

Uno de los países elegidos para ello es España. Nuestro país no ha registrado ningún caso de influenza aviar, por el momento. Además, se encarga del 14% del total de la producción en la Unión Europea, lo que lo coloca en el tercer lugar, solo por detrás de Francia y Alemania, según los expertos de la Comisión Europea. Y este contexto podría estar contribuyendo al aumento de los precios.

Sin embargo, las asociaciones y expertos también hablan de un encarecimiento del producto en origen. De hecho, los informes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación muestran que en el último año, el precio en origen ha aumentado cerca del 30%.

¿Se están aprovechando los ganaderos españoles de la gripe aviar?

El impacto de la gripe aviar en el mercado de los huevos en España ha generado debate sobre si los ganaderos se están beneficiando de la situación. Según el Secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Murcia, Carlos Esparcia, el sector vive actualmente un momento de “cierta tranquilidad” y reconoce que los márgenes de rentabilidad para los productores son “más o menos aceptables”.

Esparcia señala que, si bien la situación no es de bonanza, los ganaderos están logrando mantener un nivel de rentabilidad suficiente para enfrentar deudas previas y los retos que podrían venir, como la nueva normativa de bienestar animal. En cuanto a los precios, el experto asegura que los precios de referencia para los productores sí están subiendo, pero no un 25% ni 30% -como está viendo el consumidor-, y destaca que el principal aumento se está produciendo en la última etapa de la cadena, es decir, cuando los productos llegan al consumidor final.

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

El aumento de los precios, que se percibe con claridad en los estantes de los supermercados, no siempre se refleja en el beneficio directo para los ganaderos. Esparcia explica que muchas empresas del sector buscan estabilidad a través de contratos con industrias o empresas de distribución, lo que asegura un suministro constante, pero también mantiene los precios estables para los productores. “Probablemente, los precios que están recibiendo los productores sean los mismos que en años anteriores, especialmente para aquellos que venden en mercados más locales o de proximidad”, aclara.

El secretario de Ganadería también subraya que la negociación sigue siendo un factor clave en el establecimiento de precios, especialmente en los mercados más libres, donde los precios pueden ajustarse según la demanda. Sin embargo, para la mayoría de los ganaderos, los incrementos no se reflejan de manera inmediata en sus ingresos, ya que están sujetos a compromisos contractuales que estabilizan los precios.

Esparcia concluye que, aunque hay un incremento en los precios de los huevos, el mayor beneficio de esta subida parece estar en los intermediarios, mientras que los ganaderos, aunque no exentos de beneficios, no están experimentando un aumento significativo en sus ingresos por este fenómeno: “Lo que sí podemos asegurar los productores es que no está llegando al 100% a nosotros. Repito que hay muchos productores con contratos a largo plazo, con unos precios fijados en otro contexto. Y es el precio que reciben la mayoría de productores”, aclara.

¿Puede perjudicar el envío de huevos a EEUU a nuestra oferta?

La semana pasada, la directora de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu), Mar Fernández, confirmó en una entrevista para Efe que su organización “está trabajando con las autoridades de España y EEUU para ver los certificados sanitarios necesarios” para realizar envíos al mercado estadounidense, si bien la gestión “no está cerrada aún”.

Sin embargo, no parece ser algo fácil. El secretario de la UPA, aclara que abrir nuevos mercados no es un proceso sencillo, especialmente cuando ya existen mercados consolidados y equilibrados. “Es difícil romper estos equilibrios, más aún cuando el mercado interno español también está mostrando un aumento en el consumo de huevo gracias a las campañas de publicidad”, afirma.

FOTO DE ARCHIVO: Un tubo de ensayo con la etiqueta "Gripe Aviar", huevos y un trozo de papel con los colores de la bandera nacional de Estados Unidos se ven en esta ilustración fotográfica tomada el 14 de enero de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Como ha explicado Esparcia a este medio, España, tradicionalmente exportadora de productos agroalimentarios, ha centrado su comercio de huevos principalmente en la Unión Europea, especialmente en Francia y Reino Unido. A pesar de que se exportaban algunos huevos a México, el mercado estadounidense nunca fue un destino habitual para la industria española. Sin embargo, en los últimos tiempos, ha surgido el interés de Estados Unidos por comprar huevos a Europa, lo que podría modificar la dinámica del mercado.

Por ello, y a pesar del interés estadounidense, Esparcia asegura que, en este momento, no es sencillo para los productores españoles tomar decisiones tan drásticas como cambiar el destino de sus exportaciones. “Si estuviéramos ante una producción excedentaria, tal vez sería más fácil explorar nuevos mercados. Pero en la actualidad, con un sector maduro y consolidado, cambiar de mercado es un desafío”, explica.

La apertura de un nuevo mercado como el estadounidense podría generar un desajuste en la oferta disponible para los consumidores españoles y europeos, lo que incrementaría los precios. Sin embargo, Esparcia no ve factible que este cambio se materialice a corto plazo, ya que los acuerdos existentes y la preferencia por mantener mercados tradicionales aún prevalecen.