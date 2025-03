El Ayuntamiento de Sevilla pone fin a los patinetes de alquiler: “El número de infracciones y accidentes es desproporcionado”

Patinetes de alquiler en Sevilla (Pinterest)

En Sevilla, los patinetes de alquiler funcionan desde el verano de 2021. Aproximadamente cuatro años más tarde, esta alternativa de transporte no ha conseguido asentarse y por este motivo, ha sido el mismo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el que a través de su cuenta de X ha anunciado la medida: “El Ayuntamiento ha decidido que no se vuelva a licitar el servicio de patinetes de alquiler porque es un servicio que no ha alcanzado las expectativas de uso que se estimaron. Y el número de infracciones y accidentes es desproporcionado”.

Los patinetes de alquiler empezaron como una opción atractiva para los ciudadanos, una opción que, con el paso del tiempo, se ha ido transformando en una preocupación creciente para los gobiernos locales de las ciudades.

Todo viene a raíz de un informe elaborado por el Servicio de Sostenibilidad e Innovación Urbana elaborado por el Ayuntamiento. Este estudio, que recoge datos del uso de los carriles bici de la ciudad sevillana según el tipo de medio de transporte, coloca a los patinetes de alquiler como el medio menos empleado.

Una cuestión de porcentajes

De acuerdo con el informe, el patinete de alquiler representa un porcentaje muy bajo de uso como transporte, con una cifra de tan solo un 3% del uso total de los carriles bici.

Esta cifra es demoledora si tenemos en cuenta que por ejemplo, el uso de los patinetes particulares asciende a un 34% y el de las bicicletas hasta un 54%. Esto demuestra una clara preferencia de los patinetes privados o las bicis frente a los patinetes de alquiler.

Incluso SEVICI, el servicio de bicicletas de alquiler promovido por el Ayuntamiento y explotado por la empresa JCDecaux, es preferido por los habitantes de la ciudad con un 9% de representación del total.

Patinetes y bicicletas (Bufete de Abogados en Mataró)

Pero el poco uso de este medio de transporte por sus ciudadanos no es el único motivo que ha llevado al Ayuntamiento a tomar esta decisión.

Otra de las razones que ha conducido a esta decisión es el elevado coste que supone el viaje en uno de estos vehículos. En la tarifa estándar de Voi, empresa encargada de los patinetes, solo el desbloqueo de los vehículos supone un un euro y, a partir de ahí, la tarifa es de 22 céntimos por minuto. Por lo tanto, si empleas un tiempo de 15 minutos desde que lo desbloqueas hasta que lo aparcas, el viaje supera los cuatro euros. Cuanto más tiempo se está encima del patinete, más caro es el precio final.

Tendencia en las ciudades

Sevilla no ha sido pionera ni mucho menos en la adopción de esta medida.

Desde que ya Valencia lo hiciera en 2018, a ella se suman una lista de ciudades españolas que incluye a Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga. Si miramos hacia el continente europeo, la ciudad parisina también se vio obligada a adoptar esta medida en el año 2023.

Los problemas de seguridad por infracciones o accidentes, el elevado coste medio y el poco uso de los patinetes de alquiler como medio de transporte, pone en duda el beneficio que le supone a las ciudades la tenencia de estos patinetes para el uso por sus calles.

Sevilla ha sido la última en sumarse a una lista de ciudades que parece no dejar de crecer.