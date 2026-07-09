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Investigadores explican qué modo de hablar funciona para que tu perro te entienda mejor

El tono de voz importa a la hora de hablar a tu mascota para que preste atención y la mantenga

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Una mujer sentada en el suelo enseña a chocar la pata en el salón de su casa a su perro
Los perros responden de manera diferente según el tono de voz que se utilice, de una manera similar a cuando se habla a un bebé

La forma en la que los humanos se comunican con los perros ha formado parte de la curiosidad científica a lo largo de los años. El descubrimiento de que el cerebro de los canes responde de manera diferente según el tono y la intención del habla humana es un paso más en los estudios de neurociencia. Gracias al análisis con herramientas punteras, los especialistas han medido el impacto de los sonidos en la percepción de los perros.

En concreto, ha sido el Departamento de Etología de la Universidad Eötvös Loránd, una de las facultades más antiguas de Hungría, quien publicó en la revista Nature sus conclusiones. Mediante resonancia magnética han analizado los tonos de las voces dirigiéndose a los perros y han llegado a la conclusión de que los agudos impactan más en los animales.

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Cómo afecta el tono de voz a la atención y comprensión de los perros

Según los investigadores, el lenguaje oral exagerado que se suele utilizar con bebés, posee características para captar y mantener la atención de la otra persona (o perro en este caso) con destrezas lingüística limitadas o en este caso de un perro. Las conclusiones indican que el tono de voz es el principal factor que detona la respuesta cerebral de los peludos, por encima de otros elementos como el ritmo, la duración o el timbre.

Hablar a tu bebé de una forma alegre y lenta tiene el mismo efecto en un perro y capta más su atención
Hablar a tu bebé de una forma alegre y lenta tiene el mismo efecto en un perro y capta más su atención

Cuando se utiliza un tono más agudo y melodioso, el cerebro canino muestra mayor actividad en regiones específicas del hemisferio izquierdo. En la práctica, esto significa que los perros no sólo distinguen lo que se les dice, sino también la forma en que se les habla. El uso de la prosodia exagerada, es decir, de la música del habla alta, alegre y lenta en voces femeninas tiene mucho potencial para captar y mantener la atención de los perros.

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El modo en que las personas se dirigen a sus mascotas influye directamente en la eficacia del mensaje y en la calidad de la interacción. Esto hace que sea una de las formas más fáciles de comunicación entre perros y humanos.

Los perros prestan más atención a las voces femeninas

Al analizar la influencia del género del hablante, los investigadores identificaron que las voces femeninas provocan una mayor activación cerebral en los perros cuando se utiliza una prosodia dirigida. Este fenómeno solo se observó con claridad cuando la comunicación provenía de una mujer, un efecto que también se ha documentado en bebés prematuros. Los especialistas descartan que la causa sea la exposición prenatal, pues los cachorros no pueden oír sonidos externos durante sus primeras semanas de vida.

La sensibilidad a las voces femeninas podría explicarse por dos factores: una predisposición ancestral a responder a tonos altos y variables, y la tendencia de las mujeres a interactuar de forma más expresiva con los perros. Según los autores del estudio, la recompensa diaria durante la comunicación con este tipo de voz refuerza la sensibilidad neural de los animales a lo largo de su vida.

Los estudios continúan en el aprendizaje de los mamíferos sociales

Las similitudes en el procesamiento de las voces entre bebés y perros es otro aspecto fundamental de la investigación. Ambas especies presentan mayor activación cerebral en el hemisferio izquierdo ante el habla dirigida especialmente al receptor, lo que propone que su funcionamiento auditivo es similar.

Las conclusiones del análisis convierten a los perros domésticos en un campo de estudio para investigar cómo se desarrolla la comprensión del lenguaje en las primeras etapas de la vida humana. Gracias a las semejanzas se podrían sacar conclusiones sobre la evolución de la comunicación y el aprendizaje del lenguaje en los mamíferos sociales. Ampliando así, el campo de investigación sobre los vínculos afectivos y cognitivos entre humanos y animales domésticos.

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