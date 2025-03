Un abogado explica cómo evitar esta estafa de la DGT: “Te pueden limpiar la tarjeta”

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

Cada vez son más numerosas las estafas que buscan engañar a los ciudadanos suplantando a una empresa o institución de confianza para que estos ofrezcan sus datos personales. La forma más conocida de hacerlo es el llamado ‘phishing’, en el que el ciberdelincuente envía un correo electrónico simulando ser una entidad legítima, pero este tipo de fraudes también se pueden dar a través de mensajes de texto. Por eso, es necesario estar alerta para evitar caer en engaños que puedan suponer perjuicios económicos.

Una de estas estafas consiste en suplantar a la Dirección General de Tráfico (DGT) en un mensaje para hacer pensar al receptor que tiene una multa pendiente de pago. Así, los estafadores aprovechan la confusión de la persona a la que le ha llegado el mensaje para que esta les proporcione información sensible, como pueden ser las claves bancarias u otros datos personales.

Mensajes que informan de multas

La cuenta de TikTok del despacho de abogados Millennials Abogados (@millennialsabogados), que difunde información sobre casos legales y consejos jurídicos, entre otros, explica en un video cómo funciona esta estafa y cómo podemos saber que el mensaje no proviene realmente de la DGT.

“No se vosotros pero estoy hartísimo ya de recibir este tipo de mensajes”, asegura uno de los abogados del despacho en una publicación de la plataforma digital. En pantalla, aparece una captura de un mensaje de texto recibido por el autor del video, en el que se puede leer lo siguiente: “Multa por exceso de velocidad DGT (30km/h) 50 euros. Paga puntualmente para evitar acumulación”. Junto a este texto, aparece también un enlace a una página web.

Se trata de un mensaje que aparentemente ha sido enviado por la agencia del Gobierno responsable de imponer y gestionar las sanciones de tráfico, pero este no es el caso. El abogado denuncia que recibe este tipo de comunicaciones “en oleadas”, haciendo referencia a la frecuencia con la que le llegan este tipo de mensajes. “Hay días en los que recibo dos mensajes de este tipo”, afirma.

“La DGT no se comunica por SMS”

Después de mostrar el tipo de mensajes a los que está haciendo referencia: el abogado aclara por qué se puede estar seguro de que se trata de una comunicación fraudulenta: “la DGT no se comunica por SMS para que hagas el abono de una multa”. Es decir, cualquier mensaje de texto que recibas en tu teléfono móvil en el que parezca que la DGT está solicitando el pago de una multa va a ser una estafa.

"El timo del botón rojo": la Policía Nacional alerta de una nueva estafa

A continuación, continúa el video explicando cuál es la forma de actuar de los estafadores y que debes hacer para que no roben tus datos. El abogado avisa de que lo mejor es no abrir el enlace que viene en el texto, ya que redirigirá a una página web “clonada” de la DGT, es decir, una página muy parecida pero que no es la real. Ahí, los estafadores solicitarán los datos bancarios y es fácil caer en la trampa y proporcionárselos.

“Una vez que hagas eso, la verdad es que estás muerto”, sentencia el abogado. “Van a tener acceso a tus datos y te van a poder limpiar la tarjeta”. El experto concluye el video recomendando ignorar este tipo de mensajes y recordando que, pese a que aseguran que es necesario abonar el importe de una multa de inmediato para no tener que pagar un recargo, se trata de una estafa. “Eliminarlos, porque eso es una estafa y la DGT no se comunica por SMS”, añade.