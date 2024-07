Estas son las únicas formas en las que la DGT te comunica que te ha puesto una multa

Radar de la DGT (Ricardo Rubio / Europa Press)

Con el comienzo de la temporada estival, aumentan notablemente los desplazamientos por carretera, y con ellos, las temibles multas. Es importante estar al tanto de si hemos recibido alguna ya que en caso de que se haga cargo la Agencia Tributaria nuestras cuentas pueden ser embargadas para garantizar el cobro, que además será un 20% más caro. Si crees que podrías haber sido sancionado por cometer una infracción de tráfico, evita las estafas utilizando únicamente los canales oficiales de la DGT para consultar si tienes o no sanciones pendientes.

Mensaje de la DGT en X (X)

Correo ordinario

Para notificar una sanción, lo primero que hará la DGT es tratar de ponerse en contacto con el implicado mediante un correo certificado. Este llegará a la dirección que la DGT tenga registrada en su base de datos, por lo que es importante mantenerla actualizada.

Métodos digitales

A pesar de no haber recibido una carta postal en tu buzón postal, puedes saber si te han puesto una multa de tráfico visitando la página oficial de la DGT, ya que si mediante correo certificado no consigue ponerse en contacto con el infractor, lo siguiente que hará será publicar la sanción en el Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA/TEU) y, de manera simultánea, en el Tablón Edictal Único del BOE.

Para comprobar si existe una multa a nuestro nombre en el Tablón Edictal de Sanciones debemos acceder a la sede electrónica, para lo que no es necesario certificado digital ni DNI electrónico. Allí se dispone de un buscador que permite hacer la consulta introduciendo tu DNI, NIE, CIF o matrícula.

El trámite es completamente gratuito.

Mi DGT

Por último, si lo que buscas es estar completamente al corriente de tus infracciones sin esperar que te llegue una carta al buzón o estar constantemente consultando la sede electrónica, también puedes descargarte la aplicación de la DGT, miDGT. Esta ya sustituye al carnet de conducir físico, y puedes mostrar su versión digital en el caso de que se te pida. Lo mismo pasa con otras documentaciones que tienes incluidas, además de ofrecer servicios muy útiles como solicitar cita previa, pagar tasas de tráfico o consultar los trámites relativos a tus vehículos.

Hay que tener en cuenta que para las sanciones de los radares fijos o en aquellas infracciones en las que no se ha podido localizar al conductor, la DGT notificará la multa al propietario del vehículo. Esto quiere decir que, de utilizar este método, no encontraremos la sanción si no somos los propietarios del automóvil aunque fuéramos nosotros los conductores en el momento de la infracción.

Quién puede multarte

En España las autoridades competentes para sancionar en materia de tráfico son:

La Dirección General de Tráfico.

Ayuntamientos.

Comunidades Autónomas con competencias: Cataluña, a través del Servicio Catalán de Tráfico, País Vasco, a través de su Dirección de Tráfico, y Navarra.

Cada uno de dichos organismos gestiona sus propios expedientes de sanciones, por lo que si resides en alguna de estas Comunidades, deberás consultar sus propias webs para estar seguro de no haber sido multado. Si, por el contrario, crees haber llevado a cabo una infracción en vía urbana, deberás consultar la web del Ayuntamiento del municipio en cuestión. Para evitar cualquier tipo de problema, es muy recomendable disponer de certificado electrónico, o estar dado de alta en el sistema Cl@ve, que te permiten identificarte ante cualquier institución.