Quién era David Delfín, el diseñador de moda que fue pareja de Pelayo Díaz: su relación con Bimba Bosé, su estilo trasgresor y su dolorosa muerte

DAVID DELFÍN EN LA INAUGURACIÓN NUEVA BOUTIQUE DE SUAREZ EN MADRID. (Europa Press Reportajes / Europa Press).

Los primeros días en Honduras transcurren con intensidad, y los concursantes comienzan a compartir aspectos de su vida que hasta ahora permanecían en la sombra. Uno de los últimos en abrirse ha sido Pelayo Díaz, quien, en un emotivo relato, recordó la pérdida de su exnovio, el diseñador David Delfín, quien falleció en junio de 2017 debido a un cáncer cerebral.

La historia de amor entre Pelayo Díaz y David Delfín comenzó en 2005, cuando se conocieron durante la Fashion Week gracias a Bimba Bosé, quien actuó como intermediaria tras escuchar a Pelayo expresar su admiración por el diseñador malagueño. A pesar de la diferencia de edad de 15 años, su conexión fue inmediata y dieron inicio a una relación sentimental que se prolongó durante tres años.

Sin embargo, la relación llegó a su fin, algo que resultó muy doloroso para Pelayo. “Fue él quien terminó nuestra relación, aunque no fue algo dramático o por terceras personas, simplemente cuando algo ya no te compensa se acaba sin dar más motivos”, explicó el estilista en una entrevista en Sálvame Deluxe. A pesar de la separación, ambos lograron mantener un fuerte vínculo de amistad hasta la muerte del diseñador. “Yo me acuerdo de él todos los días”, confesó Pelayo con nostalgia.

DAVID DELFÍN, JUNTO A SU PAREJA PELAYO DÍAZ, REGRESA A LA ‘MB FASHION WEEK’ MADRID. (Europa Press Reportajes / Europa Press).

La carrera de David Delfín y su impacto en la moda

David Delfín, cuyo nombre real era Diego David Domínguez González, nació en Ronda (Málaga) y creció en Marbella, donde aprendió que quería dedicarse al mundo de la moda. En 2001 fundó la firma Davidelfin junto a los hermanos Postigo y su gran amiga y musa, Bimba Bosé. En 2002, su presentación en la Pasarela Cibeles de Madrid con la colección Cour des miracles generó gran polémica al mostrar modelos con el rostro cubierto y sogas alrededor del cuello, un homenaje a la obra de René Magritte que le valió el título de “enfant terrible de la moda española”.

Para Delfín, la moda no era solo una industria, sino un medio para contar historias y expresar emociones. Su estilo rompedor y conceptual lo convirtió en un referente que traspasó las fronteras de las pasarelas. También incursionó en el arte, el cine y la televisión, diseñando portadas de álbumes como Papito de Miguel Bosé y colaborando en distintos proyectos visuales. Su muerte en 2017 marcó el inicio de la leyenda de Davidelfin.

BIMBA BOSÉ EN EL DESFILE DE ION FIZ Y DAVID DELFÍN EN LA PASARELA CIBELES (Europa Press Reportajes / Europa Press).

Un diseñador innovador y transgresor

A principios de los 2000, Vogue España lo mencionó como uno de los talentos emergentes más prometedores, destacando su capacidad para desafiar las normas establecidas. Su enfoque en la moda se basaba en la fusión de diferentes disciplinas artísticas y en una visión única que desdibujaba las fronteras entre el arte y el diseño textil.

En 1999, comenzó a experimentar con prendas militares de segunda mano, aplicándoles técnicas de pintura. Este enfoque creativo y experimental lo llevó a fundar su propia marca junto a su círculo cercano. Su identidad se consolidó a través de un estilo visual inconfundible, con un logo diseñado a mano por él mismo y una constante exploración de la tipografía y la arquitectura en sus desfiles y colecciones.

El género fue otro aspecto que Delfín exploró en sus creaciones. Sus propuestas unisex, o genderless, promovían una moda libre de etiquetas y convencionalismos, desafiando los estándares tradicionales de la industria. Esta visión innovadora se adelantó a su tiempo y sigue influyendo en diseñadores contemporáneos.

DAVID DELFÍN EN FIESTA DE LA REVISTA LOFFICIEL ART. (Europa Press Reportajes / Europa Press).

La lucha contra la enfermedad

En 2016, tras una revisión médica, se le detectaron tres tumores cerebrales. Fue operado de urgencia, pero la enfermedad avanzó rápidamente. Debido a su estado de salud, tuvo que cancelar su desfile de primavera-verano 2017. “Es grave, soy consciente. Y sé que es una lucha real, son tumores de grado 3 que lo que quieren es seguir adelante... pero tenemos que pararlos”, aseguró a los medios en aquel momento. Finalmente, el 3 de junio de 2017, David Delfín falleció en su hogar en Madrid, dejando un legado imborrable en la historia de la moda española.