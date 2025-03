Qué fue de Raúl Sénder, el amigo de Isabel Pantoja que triunfó con el ‘Un, dos, tres...’: amante del teatro, sin “vida social” y una segunda residencia en Málaga

Qué fue de Raúl Sénder, el amigo de Isabel Pantoja (Montaje Infobae)

Raúl Sénder fue una de las caras más reconocibles del humor en la televisión española de los años 80. Su participación en el exitoso programa Un, dos, tres... lo catapultó a la fama, consolidándose como uno de los cómicos más queridos del país. Sin embargo, su trayectoria va mucho más allá de sus apariciones en este icónico concurso. Con una formación teatral sólida y una versatilidad que le permitió destacar tanto en el drama como en la comedia, Sénder dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo.

Nacido en Zaragoza en 1943, su infancia transcurrió en Málaga, a pesar de haber nacido en Zaragoza, donde dio sus primeros pasos en la interpretación. Tras estudiar Arquitectura Técnica en Sevilla y participar en el Teatro Español Universitario, debutó profesionalmente en Madrid con la obra El burlador de Sevilla en 1966. Desde ese momento no dejó de trabajar y durante los años 70, participó en numerosas producciones de Televisión Española y en más de trescientos programas dramáticos, antes de orientar su carrera al humor.

Más allá de su presencia en la pequeña pantalla, Sénder también destacó en el teatro y el cine, participando en dieciocho películas y en obras como La venganza de Don Mendo. A lo largo de su carrera, cultivó una estrecha amistad con Isabel Pantoja, con quien compartió escenario en el espectáculo Ahora me ha tocao a mí en 1978. Su vínculo con la familia Pantoja se extendió con los años, manteniendo una relación cercana con Anabel Pantoja, a quien ha apoyado públicamente en diversas ocasiones.

Una vida de jubilado y “sin vida social” en Málaga

Sénder es consciente de que su retiro de los escenarios no significa un adiós definitivo al mundo del teatro. “Hay que apoyar el teatro, como siempre. No puede faltar. Es nuestra obligación y nuestra devoción”, afirmó. Con esta convicción, sigue acudiendo a estrenos y eventos relacionados con el arte dramático, asegurando que mientras tenga “un hálito de vida” seguirá apoyando el teatro y a sus compañeros de profesión.

No obstante, lejos del frenesí de la televisión y el espectáculo, Raúl Sénder prefiere mantener su apoyo en un segundo plano: “Cuando me retiré, me retiré del trabajo, me retiré de todo y hago una vida absolutamente normal”, explicó en una entrevista el pasado 16 de enero tras el estreno de la nueva obra de teatro de Toni Acosta. Aunque mantiene una residencia en Madrid, pasa la mayor parte del tiempo en Málaga, la ciudad en la que se crio y con la que se siente profundamente vinculado. “Me he criado en Málaga y toda mi gracia que haya podido tener en algún momento en mi trabajo es de allí”, aseguró.

Además, el humorista añadió que se siente “absolutamente malagueño, aunque aquí hablo castellano, en Málaga hablo un andaluz cerrado”. Sénder también afirmó que no suele asistir a eventos sociales ni a encuentros con prensa, lo que ha generado la percepción de que no se deja ver mucho: “No es que no salga, es que no hago vida social”, sentenció.

A pesar de afianzar que “voy y vengo”, el humorista dejó claro que en invierno se refugia en su casa en Málaga. Y es que, un entrevistador de GTRES le preguntó si iría a las fiestas del Pilar este año, a lo que respondió con una negativa, ya que hace “un frío que pela”. Raúl aseguró que en los días que subió a Madrid para apoyar a su amiga ya estaba pasando mucho frío.

La relación de Sénder con la familia Pantoja

Isabel pantoja en uno de sus últimos conciertos el pasado 26/12/2024 (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

Tras su unión de amistad a Isabel en 1978 con Ahora me ha tocao a mí, el amante de teatro expandió su cariño a otros integrantes del clan Pantoja. No obstante, en los últimos años ha preferido mantenerse al margen de las polémicas que rodean a la tonadillera. Aunque hace tiempo que no se les ve juntos en público, su vínculo sigue existiendo. Prueba de ello es que el pasado mes de abril, el humorista acudió al concierto que Isabel Pantoja dio en Madrid, demostrándole así su apoyo.

Igualmente, en su última aparición en el estreno de Toni Acosta, un periodista de Europa Press le preguntó por su relación con Anabel Pantoja, la sobrina de su amiga. Y es que, la excolaboradora de Sálvame está experimentando uno de los peores momentos por el incidente que afectó a su hija Alma. Por su parte, el actor no quiso responder a la pregunta de la entrevistadora: “Conozco a Anabel, por supuesto que la conozco, y mucho, y le deseo lo mejor, pero no entro en este tipo de preguntas”.