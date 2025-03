La lucha de una madre por conseguir un menú vegano para sus hijas en el colegio: “Las niñas salían con hambre del comedor”

Noelia Estraviz, durante su comparecencia ante el Parlamento vasco en defensa del menú vegano escolar. (Imagen cedida a 'Infobae España')

Comenzaba el año 2015 cuando la hija mayor de Noelia Estraviz se enteró de dónde venía la carne que comía cada día. La menor, con tan solo cuatro años, decidió que no quería seguir comiendo animales, y su madre, que compartía esta particular sensibilidad, se esforzó por respetar sus deseos. Pero para ello, era necesario involucrar al colegio. “Les comuniqué que la niña no quería comer animales porque le daban pena y la solución que nos dieron fue tachar todos los alimentos de origen animal del menú, pero no cocinarle nada aparte”, explica a Infobae España. A este plan se uniría unos años después su hija menor, que decidió seguir los pasos de su hermana.

Durante un tiempo, la familia se conformó con esta alternativa, pero la dieta se quedaba incompleta en muchas ocasiones y las niñas terminaban la hora de la comida con hambre. “Nunca estuvimos de acuerdo, pero el cocinero se negaba, nosotros teníamos que trabajar y no podíamos llevar comida del exterior”, lamenta la madre. La clara diferencia en el menú derivó años después en episodios de bullying a la mayor de las hermanas: “Empezaron a decirle que le iban a faltar vitaminas, proteínas, que se iba a morir, causando en la niña una angustia, empezó a pasarlo mal”, recuerda.

Ante esta situación, ambos padres insistieron a la ikastola para que trabajasen en una alternativa vegana decente, algo a lo que el centro se comprometió tras una reunión del AMPA. “Dijeron que tenía lógica y que mis hijas merecían tener un menú vegano. Por lo tanto, al colegio no le quedó más remedio que comprometerse a ello”, dice Estraviz. Pero el acuerdo duró poco. “Al cocinero no le quedó más remedio que hacerlo, pero lo hacía de mala gana. Había días que no les cocinaba nada, había otros en los que les ponía solo lechuga como sustituto de la proteína animal, cuando no tienen el mismo valor nutricional, y rara vez les ponía legumbres o arroz”, cuenta la madre.

Después de un largo tira y afloja con el colegio, Estraviz llevó el caso en redes sociales y ante los tribunales en el año 2021, por incumplir la Ley de Seguridad Alimentaria, que exige que los menús escolares estén supervisados por un nutricionista. “Como castigo, les quitaron a las niñas el menú vegano a mitad del curso”, dice.

“La ikastola se convirtió en un entorno no seguro para mis hijas”

La pelea judicial con el colegio ha hecho mella en la situación familiar de Estraviz. “Tuve que dejar de trabajar y llevarme a las niñas a comer a casa. En el siguiente curso, como una pasaba a la ESO y tenían distinto horario, la mayor se tiró todo un año comiendo de táper en el coche”, cuenta la madre.

Mientras, los episodios de acoso se repetían. Durante las actividades escolares, las niñas recibían comentarios que insistían en que “no iban a tener vitaminas”, clamaban “viva la matanza de cerdos” o “viva la carne” para molestarlas. Los episodios fueron denunciados en varias ocasiones por la madre. Con el tiempo, la ikastola “se convirtió en un entorno no seguro para mis hijas”, asegura.

Finalmente, Estraviz decidió sacar a sus hijas del colegio y matricularlas en uno distinto, donde las menores pueden tener su menú vegano y no reciben insultos. Pero la madre ha querido continuar con su denuncia. “Quiero seguir porque me parece injusto que se den por válidas estas tácticas hacia unos menores. Y lo hago también por evitar que ningún otro menor vuelva a pasar por esta situación“, afirma. Su lucha va más allá de los tribunales: la mujer fundó en 2019 la asociación de Familias Unidas por un Menú Vegano Escolar (FEUMVE), para ayudar a personas en su misma situación e impulsar la dieta vegana en los colegios españoles.

Camino al Tribunal Supremo

Las reclamaciones de Estraviz han recibido ya dos rechazos judiciales. El último fallo, de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, considera que el colegio no está obligado a ofrecer este menú a las niñas ni seguir ningunas indicaciones nutricionales al ser de entidad privada, si bien un documento de la Consejería de Sanidad vasca certifica que esto va en contra de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición regional. Según la sentencia, “no resultaría de aplicación” por ser “un centro privado”.

“El informe dice directamente que no se ha tenido en cuenta el valor nutricional de la comida que se les estaba ofreciendo, Que el juez lo tache como exigencias de una madre, como si fuese algo caprichoso...”, critica Estraviz.

El tribunal entiende que, pese a no estar obligada a hacerlo, la ikastola fue “colaboradora y comprensiva” con las peticiones de la familia y “se esforzó en ofertar un menú vegano” y que, viendo las imposibilidades de hacerlo de forma que satisficiese a los tutores, les ofreció traer comida preparada de casa. Eso sí, sin rebajarles la cuota a pagar.

Además, no consideran que se trate una vulneración del derecho a la educación, pues entienden que el servicio de comedor “no es una actividad educativa ni está protegida” por la Constitución Española. En cuanto a los episodios de bullying vividos por las menores, entienden que las expresiones son “desafortunadas e inadecuadas”, pero puntuales y no constituyen un episodio de acoso.

Sin embargo, Estraviz se plantea volver a recurrir la sentencia, esta vez ante el Tribunal Supremo. La familia tiene hasta el 14 de marzo para presentar la apelación, pero deben conseguir primero apoyo económico para continuar su lucha. “Este tipo de recursos son muy costosos y ya bastante daño económico me ha hecho todo esto”, lamenta.

El menú vegano en colegios españoles

Aunque la Audiencia Provincial haya rechazado las reclamaciones de Estraviz en esta ocasión, el menú vegano empieza a estar reconocido en España. Aunque no hay normativa a nivel nacional, dos comunidades autónomas lo ofertan en sus colegios: Cataluña y Comunidad Valenciana.

En 2018, la Generalitat valenciana elaboró una Guía de Recursos para la Organización y Gestión en los Centros Educativos, en la que se establece la necesidad de ofrecer alternativas nutricionales por “razones médicas, religiosas o culturales”. En Cataluña, por su parte, la Agencia de Salud Pública autonómica elaboró en 2020 un informe sobre la dieta vegetariana y vegana en el comedor escolar, donde ”apoya que en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña se ofrezca un menú vegetariano o vegano para aquellas familias que así lo soliciten, en caso de que las condiciones de organización y las instalaciones lo permitan”. En los últimos meses, el Gobierno balear también se ha planteado incluir esta opción en sus centros educativos después de la denuncia de una madre, que ha logrado que el colegio público de su hijo le adapte el menú diario.

Desde el colectivo Defensa Animal, la bióloga Rosa Más defiende la dieta vegana como una alternativa segura para los niños. “Todos los nutricionistas están de acuerdo en que se puede sustituir cualquier tipo de proteína animal por vegetal“, asegura. ”Una proteína es un compuesto químico, no es animal o vegetal. Otra cosa es la riqueza de aminoácidos, de componentes que necesitamos para poder sintetizarlas de una manera completa. Por eso, normalmente en los alimentos veganos siempre se suelen combinar cereal con legumbres, porque la legumbre es aquí la mayor fuente de proteínas”, dice.

Organizaciones como la Asociación Americana de Dietética defienden que las dietas veganas, si están planificadas adecuadamente, son saludables y nutricionalmente apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda ninguna dieta específica, siempre que se incluyan todos los nutrientes necesarios.

En España, la Fundación Española de Nutrición (FEN) reconoce múltiples ventajas de las dietas veganas y vegetarianas, pero señala también sus limitaciones en un documento de 2019: “Se ha observado una menor densidad mineral ósea en veganos. También puede existir un déficit de yodo debido al bajo aporte de la dieta con el consecuente riesgo de bocio”, citan en dicho informe. La vitamina B12, el omega-3 y el calcio también pueden ser otros componentes deficientes en este tipo de dietas, por lo que hay que prestarles más atención o suplementarlos.

“En cuanto a la vitamina B12, no hay más alternativa que recurrir a suplementos o alimentos enriquecidos con ella para asegurar un aporte adecuado. El yodo puede aumentarse su ingesta con la introducción de algas y sal yodada. El calcio, gracias a los alimentos enriquecidos, puede llegar a suplir las carencias de la dieta, al igual que sucederá con la vitamina D. En cuando a los omega-3, existen suplementos extraídos de microalgas que pueden ayudar a satisfacer los requerimientos si es necesario”, especifican desde la FEN.