Hollywood va a ‘La Revuelta’ antes que a ‘El Hormiguero’: “Honestamente, es el mejor programa en el que he estado nunca”

Chris Pratt en 'La Revuelta' con David Broncano. (Instagram / @larevuelta_tve)

La Revuelta ha terminado la semana por todo lo alto. Después de no emitir programa ayer miércoles por el partido de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Real Madrid, David Broncano ha apostado fuerte con el invitado de este jueves.

Y es que Chris Pratt ha estado hoy en el Teatro Gran Vía presentando su próxima película, Estado Eléctrico, que se estrena en Netflix el próximo 14 de marzo. La coprotagonista de la película, Millie Bobby Brown, visitará El Hormiguero el jueves que viene para hablar de este mismo trabajo. Esta vez, La Revuelta ha adelantado por la derecha al programa de las hormigas.

Nada más entrar al escenario, el actor se ha quedado sorprendido con la dinámica del programa: “Pero, ¡¿qué hace ese señor en la bañera?!”. El presentador le ha explicado un poco en qué consiste la división de dos personas del público entre la bañera y el bidé, y ambos le han dado obsequios a Pratt. El hombre de la bañera le ha regalado unos pimientos, y la mujer de bidé, un bocata con una tortilla entera y chorizo.

Después, Pratt ha comentado que él viene de California, estado en el que nació, y que ahora vive en Los Ángeles, donde hace pocas semanas los incendios arrasaron más de 11.000 hectáreas. “En los incendios de California se quemó mi casa, pero también la escuela de mis hijos y la casa de la madre de mis hijos”, ha contado, puntualizando que durante esos días hizo mucho viento y, siendo las casas de madera, el fuego se propagó muy deprisa y sin control.

“Necesito quedarme en tu casa, que tengo un montón de amigos en Madrid”, le ha dicho Pratt entre risas a Broncano, auto invitación que el presentador ha aceptado: “Aquí en Madrid puedes quedarte que mi casa es muy grande, ya tienes un amigo aquí, pero mañana por la mañana voy a jugar al tenis si quieres”. “Yo soy muy malo jugando al tenis, pero mi mujer juega muy bien”, ha dicho el actor.

“Todos hemos aprendido algo hoy”

Como regalo, Pratt le ha traído a Broncano una réplica pequeña de uno de los robots que salen en la nueva película de Netflix, y otro de peluche que ha tirado al público. Durante la entrevista, el estadounidense ha afirmado que, durante el instituto, fue luchador. Esto ha dado alas a Broncano para fingir que se peleaba con él, pero al final el presentador ha acabado por los suelos. “Me has humillado, totalmente”, le ha recriminado bromeando, a lo que el actor ha respondido que “todos hemos aprendido algo hoy”.

Chris Pratt en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

Además, Broncano ha reconocido que conocía a Pratt antes de que apareciera en Guardianes de la Galaxia. “Te veía en Parks and Recreation, hacías súper buen trabajo”, le ha reconocido el presentador. Pratt, por su parte, ha tenido muy buenas palabras sobre la serie: “Estuve trabajando allí durante siete años, es una gran serie y me encantaba mi personaje, era muy divertido trabajar allí y me sigo llevando genial con la gente del equipo”, y ha confesado que “tirábamos mucho de la improvisación, y si quedaba bien en la escena se quedaba”.

Centrándose en la promoción de su próxima película, Pratt no sabía qué decir cuando Broncano le ha asegurado que ya la había visto, como un logro. “No se sorprende porque es lo normal”, le ha asegurado Ricardo.

En cuanto a las preguntas clásicas, el actor, en tono de humor, ha dicho sin tapujos tener “mucho dinero”: “No sé cuánto tengo, pero es mucho”. En cuanto a las relaciones sexuales, también ha confesado tener “un matrimonio muy feliz”, y ha dado una puntuación de nueve a los últimos 30 días.

Antes de irse, Pratt se ha despedido diciendo que, “honestamente, es el mejor programa en el que he estado nunca”. “El público es increíble, y la energía que transmitís, estoy muy sorprendido y me lo he pasado genial, muchísimas gracias, vuelvo cuando queráis”, ha confirmado.