Broncano recibe al “peor invitado que ha tenido” tras ocho temporadas en ‘La Revuelta’: “David, o le pides perdón o llamamos a tu madre”

Fernando Tejero y David Broncano en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_tve)

Este lunes, La Revuelta ha recibido a un invitado muy especial. Este actor, que no pisaba el escenario del programa de David Broncano desde su primera temporada, ha entrado al Teatro Gran Vía con un poco de rencor. Y es que Fernando Tejero, que está promocionando su obra de teatro Camino al zoo en el Teatro Bellas Artes, no tiene muy buenos recuerdos de su primera entrevista. “Yo sinceramente no lo pasé muy bien, y luego tú dijiste en un programa que era el peor invitado de Broncano”, le ha recordado el actor.

“En un programa con Ibai, te preguntó ‘¿cuál es el peor invitado que has tenido en La Resistencia?’, y dijiste que había sido Fernando Tejero. A mí me dolió muchísimo, te lo prometo”, ha explicado Tejero, ante la cara de David Broncano, que, en un principio, no se acordaba de haber dicho esas palabras.

Aunque, después, el actor ha matizado un poco sus palabras: “A lo mejor no dijiste el peor, pero sí el que más te decepcionó porque no entré al trapo”, añadiendo que no supo cómo llevar la entrevista porque nunca había visto el programa. Tras haberse acordado de aquel momento, Broncano le preguntó a su invitado que por qué creía que dijo eso: “Lo dijiste muy serio, y encima Ibai dijo que sabía que iba a ser yo”. “Entonces refuerza mi posición”, le ha respondido Broncano bromeando.

Aun así, Broncano ha reconocido que “a veces pasa con los invitados, que están nerviosos porque no saben cómo va la movida”. “Antes tenía menos capacidad para arreglar eso, pero ahora, si estáis incómodos puedo remontar”, ha continuado recalcando.

“Con Pablo Motos no me he besado”

Entre las confesiones que se estaban haciendo presentador e invitado, Sergio Benzos ha amenazado a Broncano, asegurándole que “David, o le pides perdón, o llamamos a tu madre”. Al final, sí se ha disculpado, admitiendo que él tampoco lo hizo del todo bien: “Perdón, también por no haber podido empatizar contigo ese día”. “Yo también me culpabilizo”, ha contestado Tejero, argumentando que “me bloqueé y me fui para adentro cada vez más, y no supe cómo salir de esta situación”. Al final, los dos han dejado el pasado a un lado y han sellado su reconciliación con un beso.

Además, Tejero ha llevado de regalo una tarta porque este lunes ha sido su 60 cumpleaños. Al desenvolver la tarta, Broncano se ha encontrado con una sorpresa: la parte de arriba era una imagen de la última visita del actor a El Hormiguero. “La verdad que ahora me duele haberte hecho esto, yo creo que deberíamos darnos otro beso”, ha ironizado Tejero.

“Con Pablo Motos no me he besado”, ha seguido hablando el actor, destacando que la entrevista fue hace pocas semanas. “Yo con Pablo genial, a mí me trata bien, y soy invitado platino de esos”, ha dicho para picar un poco a Broncano.

Se ha convertido en tradición que el público pida entradas al invitado: “No te dejes llevar, son lo peor”

Fernando Tejero está en el Teatro Bellas Artes de Madrid con la obra Camino al zoo hasta el 9 de marzo. El actor ha explicado que “la obra habla del interior del ser humano, es como un espejo, un reflejo de nosotros mismos”. “Yo quería ser actor por el teatro, lo que pasa que se gana poco dinero, pero lo hago de vez en cuando”, ha explicado el actor, confesando que él se dedica a la actuación gracias a Federico García Lorca, a quien lleva tatuado en el brazo: “Con 14 años empecé a leer obras de Lorca y dije ‘quiero hacer esto’, y es gracias a él”.

Nada más empezar a promocionar la obra, el público se ha vuelto loco y ha pedido entradas gratis a voz en grito. “El cumpleaños feliz no han sido capaz de cantarlo, pero las entradas, sí”, les ha recriminado Benzos. Con Tejero entre la espada y la pared, Broncano le ha dicho: “A ver, no se las des, que esta gente son unas ratas. No te dejes llevar, son lo peor”.

Al final, le han llevado el teléfono a Tejero para que, en directo, llamara al productor de la obra, y preguntarle si podía invitar a todo el público de La Revuelta. Al final, al no poder invitar a todos, Broncano se ha ofrecido a comprar él las entradas, aunque antes quería saber cuánto costaba cada una. “Tú puedes invitar, Broncano, ¿cuánto dinero tienes en la cuenta?“, le ha dicho el productor por teléfono, imitando las preguntas clásicas del programa. ”Venga, vale, os invito”, ha caído al final el presentador.