Paz Padilla hace un llamamiento a Broncano en ‘El Hormiguero’ y Pablo Motos responde con una puya

Pablo Motos y Paz Padilla en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, han sido las últimas invitadas de Pablo Motos en El Hormiguero. Como es habitual en la gaditana, ha sacado a relucir no solo ese sentido del humor tan particular que tiene, pero también ese descaro tan divertido que la empuja a hablar hasta de los temas más espinosos. Así ha pasado en esta noche de miércoles, pues la que fuera presentadora de Sálvame ha logrado dejar a su interlocutor casi sin palabras.

Al contrario que otros invitados que han pasado por el plató del programa de Atresmedia, Paz Padilla no ha tenido reparos en referirse a su más férreo competidor, David Broncano. En cierto momento de la entrevista la gaditana ha querido contar una anécdota que tenía también como protagonista al presentador de La Revuelta, algo inédito hasta la fecha dada la rivalidad de audiencias que hay entre ambos espacios y que no deja de crecer semana tras semana.

Pablo Motos y Paz Padilla junto a Anna Ferrer en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Ante la insistencia de Paz, su hija ha terminado contando una anécdota que sucedió en su anterior visita a El hormiguero que tuvo lugar hace varios años, cuando acudió como público y no como invitada. “¿Qué quieres? ¿Qué no me inviten nunca, no?”, ha preguntado la joven, dando a entender que iba a tratar un tema espinoso que podría molestar a su interlocutor.

Finalmente, y ante la curiosidad del presentador, Anna cedía: “Te lo voy a contar. ¿Sabes quién vino invitado? Que yo creo que es la única vez que va a venir en su vida. Broncano“, ha dicho, recordando un programa que tuvo lugar en el año 2018 y que a día de hoy parece irrepetible.

David Broncano acudió como invitado de Pablo Motos a 'El Hormiguero' en 2018. (Atresmedia)

A Pablo Motos le ha sorprendido que la hija de Paz Padilla se encontrara entre el público aquella noche como una admiradora más del jiennense, y le ha dicho: “ah, o sea que viniste a ver a Broncano a El Hormiguero”. La influencer no podía más que reconocer que sí, pues se trataba de una entrevista que le apetecía ver.

Si bien la conversación sobre David podría haber acabado ahí, Padilla daba un paso más y lanzaba a su hija una nueva pregunta sobre el presentador de La Revuelta. Ante la expectación de Motos, la actriz le decía a su hija de la forma más casual: “¿Cuántas veces le has dicho a Broncano que yo quiero ir a su programa?”. Una pregunta inocente que, sin embargo, demuestra el interés que tiene de ir al espacio de TVE. Su hija, sin embargo, le ha recordado que “no te ha llevado”.

Pablo Motos ha aprovechado la coyuntura y, de forma excepcional, se ha referido de manera directa a su rival mediático con un comentario irónico sobre la petición de Paz. “No te preocupes que mañana te llama”, ha afirmado en tono jocoso, sin duda refiriéndose a aquel discurso de David en el que apuntó a que desde El Hormiguero se ‘presionaba’ a los invitados para que fueran primero al suyo y no a La Revuelta, como pasó con el piloto Jorge Martín.