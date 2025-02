De blanco y sin mantilla: el día en el que la reina Letizia se aprovechó del protocolo para ver al Papa Francisco

La reina Letizia junto al Papa Francisco en la Conferencia Mundial sobre la Nutrición de 2014. (CORDON-GETTY-EUROPA PRESS)

El estado de salud del papa Francisco devuelve al presente el único encuentro oficial que los reyes Felipe y Letizia han tenido con el sumo pontífice. Fue en el año 2014, poco después de que el argentino ocupara el cargo. La cita tuvo lugar en el Vaticano y estuvo marcada por la cordialidad, ya que pudieron charlar en español, idioma materno que comparten.

Se trataba de un momento histórico y las miradas se centraron en el pequeño país europeo, pues era la primera vez que los tres se reunían tras obtener los que eran sus nuevos cargos, Felipe y Leticia como reyes y Francisco como papa.

Más allá del encuentro o la conversación que mantuvieron, llamo especialmente la atención la indumentaria de Letizia y es que no dudó en aprovechar el privilegio que le otorgaba el protocolo. Como reina de un país católico, la asturiana pudo acogerse al conocido como privilege du blanc, una concesión que solo se aplica a las reinas de monarquías católicas por las que se permite vestir de color blanco ante el papa y no utilizar mantilla.

El resto de mujeres, cuando están en presencia del santo padre deben seguir unas rigurosas normas. Lo primero es que deben ir de negro, preferiblemente con un vestido sin escote, con mangas que cubran por completo los brazos y una falda por debajo de la rodilla. Además, en ocasiones señaladas deben lucir una mantilla o un velo.

El privilegio del blanco es una dispensa que el Vaticano hizo a aquellas casas reales que fueron fieles a la iglesia, y solo se aplica a las reina que tengan título y corona, por lo que en la actualidad solo se pueden a coger a él otras cinco mujeres, además de Letizia.

‘Royals’ de blanco

Tan solo seis mujeres pueden presentarse ante un papa de Roma de color blanco. Por parte de España hay dos casos, los de la reina Letizia y la Reina Sofía, quien continúa ostentando el título con el apellido de ‘emérita’. En Bélgica sucede algo similar con las reinas Paola y Matilde de Bélgica, pues cuando Paola cedió el título a su hijo, mantuvo, pues cuando su hijo Felipe -actual monarca- se casó con Matilde ella y su marido, el rey Alberto II, decidieron cederle la corona.

También la princesa Charlene de Mónaco, la esposa del príncipe Alberto y la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo, que si bien no ostentan el título de reinas, tienen un rol muy similar para con en sus respectivos países.

En cuanto a los hombres, el protocolo del Vaticano es mucho menos exigente y tan solo se pide que lleven un traje de chaqueta de color oscuro. En el pasado, sin embargo, se les pedía que lucieran frac, chaleco y pajarita blanca.

El error con Benedicto XVI

Cabe destacar que la primera vez que Letizia coincidió con un papa no fue Francisco. En 2010 ella y Felipe VI se dieron cita con Benedicto XVI con motivo de la visita del santo pontífice a Santiago de Compostela, Galicia. En aquel momento Letizia no era reina, sino que todavía ostentaba el título de princesa de Asturias y, por ello, no podía utilizar el privilegio del blanco.

Sin embargo, se saltó el protocolo y lució un look de impoluto blanco que acaparó titulares de todo el mundo. Eligió un abrigo blanco de Felipe Varela, zapatos de antes de la firma Magrit a tono y una bufanda también blanca.

