El despegue de Jesús Calleja en el cohete de la empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, en directo

Jesús Calleja, en 'Volando voy'. (Mediaset España'

Hasta ahora, los únicos españoles que habían conseguido viajar al espacio fueron los astronautas Pedro Duque y Miguel López-Alegría. Sin embargo, este martes, se cumple un nuevo hito gracias a Mediaset España. Contra todo pronóstico, la próxima persona de nuestro país en atravesar la atmósfera no será un científico, sino el presentador Jesús Calleja.

Con un espíritu aventurero admirable, el de León está a punto de cumplir uno de los sueños de su infancia: viajar al espacio. A las 15:45 de este martes, el presentador de Planeta Calleja se embarcará en la misión NS-30 a bordo de la nave ‘New Shepard’ de Blue Origin, compañía de Jeff Bezos, CEO de Amazon. Marcando así un hito histórico, Calleja lleva toda una vida soñando con este momento y, gracias a Mediaset España, no solo lo conseguirá, sino que también será retransmitido en directo a todo el país a través de Telecinco.

La llegada al espacio es el momento más importante para los astronautas y su ida guarda ciertos riesgos. Por ello, el presentador de Cuatro ha protagonizado un conmovedor adiós con su familia y su equipo frente a las cámaras de Informativos Telecinco. Entre los encuentros más emotivos ha estado el que tuvo con Ganesh, su hijo adoptivo, a quien conoció cuando era un niño en Nepal. Al ver a Jesús, Ganesh no puede evitar correr hacia él y abrazarlo con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. “No me hagas esto, que yo bajo bien, de verdad”, le tranquiliza Calleja mientras lo sostiene en sus brazos.

El último gran proyecto de Paolo Vasile en Mediaset

Antes de dejar su cargo en Mediaset España, Paolo Vasile impulsó su última gran apuesta televisiva: Calleja en el espacio. El que fuera CEO de la compañía durante casi 20 años describió este formato como su “traca final” en el sector audiovisual.

“No es un programa de televisión, es un proyecto de comunicación. Calculando el coste-minuto es algo que no se puede proponer, es lo más caro que hemos hecho en nuestra vida”, afirmó Vasile, destacando que Mediaset siempre busca superar barreras.

El directivo confesó que, tras haber limitado algunas de las aventuras televisivas de Calleja, quería recompensarlo con un reto a la altura de su trayectoria. “A Jesús le he cortado mucho las alas con sus programas de exploración y quería como darle un premio de compensación. Además, no solo es un premio para él, sino para los espectadores, debido a que es un proyecto de tal calibre de comunicación que no se ha hecho nunca, no solo va a tener repercusión nacional, sino también internacional”, explicaba Vasile.

Calleja en el espacio mostrará el proceso de preparación del presentador, su viaje y su regreso a la Tierra, con el respaldo de Amazon Prime Video. Además, contará con testimonios de especialistas de la NASA y la Agencia Espacial Europea. De esta manera, Jesús Calleja cumplirá a sus 59 años el que describe como “su gran sueño” desde niño, y viajará al espacio a bordo de la nave ‘New Shepard’ de Blue Origin.