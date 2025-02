La historia de Ganesh, el hijo adoptivo de Jesús Calleja: su llegada a España enfermo de tuberculosis, su trabajo en Nepal y sus aventuras junto a su padre

Ganesh y Jesús Calleja en 'Informativos Telecinco' (MEDIASET ESPAÑA).

Jesús Calleja está a punto de cumplir uno de los sueños de su infancia: viajar al espacio. A las 15:45 de este martes, el reconocido aventurero y presentador se embarcará en la misión NS-30 a bordo de la nave ‘New Shepard’ de Blue Origin. Este hito marca un momento trascendental en su vida, lleno de emociones y despedidas.

La llegada al espacio es el momento más importante para los astronautas y su ida guarda ciertos riesgos. Por ello, el presentador de Cuatro ha protagonizado un conmovedor adiós con su familia y su equipo frente a las cámaras de Informativos Telecinco. Entre los encuentros más emotivos estuvo el que tuvo con Ganesh, su hijo adoptivo, a quien conoció cuando era un niño en Nepal. Al ver a Jesús, Ganesh corre hacia él y lo abraza con fuerza, incapaz de contener las lágrimas. “No me hagas esto, que yo bajo bien, de verdad”, le tranquiliza Calleja mientras lo sostiene en sus brazos.

Ganesh recuerda con claridad su primer encuentro con Jesús en las calles de Nepal, cuando solo tenía siete años. Se ganaba la vida como podía, actuando como guía local para turistas. Se reencontraron seis años después en un refugio para perros, momento en el que Calleja tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: adoptarlo y traerlo a España. “Ahí es cuando me dijo, ‘esta vez no te voy a soltar y te vas a venir a España’”, recuerda el nepalí.

En su nuevo hogar, Ganesh pudo recibir el tratamiento médico que necesitaba para superar la tuberculosis y acceder a una educación que le permitió forjar su propio futuro. Gracias a ello, hoy en día, Ganesh Manlama, de 38 años, es un apasionado de la aventura y ha seguido los pasos de su padre adoptivo. A pesar de haber obtenido una titulación en Electrónica, ha dedicado su vida a trabajar junto a Calleja en sus expediciones y programas de televisión, convirtiéndose en su mano derecha.

Criado en León, Ganesh tuvo una infancia plena tras su llegada a España. En 2013 se casó con Ana en una ceremonia celebrada en la Catedral de León, donde la pareja llegó en helicóptero. Cuatro años más tarde, dieron la bienvenida a su primer hijo, Nyamgal, quien también parece haber heredado el espíritu aventurero de su padre y su abuelo.

El presentador de Mediaset siempre ha manifestado su orgullo por haberle brindado una nueva oportunidad. “Es maravilloso trabajar al lado de tu hijo, un hijo que es de adopción, un niño que venía del Nepal con una vida que no te voy a describir, dónde no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por mí”, ha comentado en más de una ocasión.

Ganesh y Jesús Calleja en una imagen compartida en redes sociales (Instagram).

El gran corazón de Ganesh

El compromiso de Calleja con Ganesh no se detuvo en su adopción. Con los años, también ayudó a traer a España a la familia del joven, incluyendo a su hermana y a su mejor amigo Sunesh, quien también padecía tuberculosis. El aventurero se sinceró sobre una emotiva anécdota en el programa Mi casa es la tuya con Bertín Osborne. “Le dije que si aprobaba todo le compraba una moto”, comenzó explicando.

Sin embargo, el joven no le decepcionó y acabó demostrándole el gran corazón que tenía: “El chaval sacó todo matrícula de honor, y me dijo que sabía que le había prometido la moto, pero que no la quería, que lo que quería era que trajera a su mejor amigo, Sunesh, que también tenía tuberculosis y se estaba muriendo”.

Ganesh y Jesús Calleja en una imagen comopartida en redes sociales (Instagram).

Ahora, como padre de familia y compañero de trabajo de Calleja, Ganesh sigue disfrutando de su pasión por la aventura. Sus redes sociales reflejan su amor por la naturaleza, los viajes y la gastronomía. En varias ocasiones ha compartido imágenes de sus expediciones junto a su padre adoptivo, dejando en claro que la conexión entre ellos sigue siendo fuerte. “Es mi padre, mi hermano, mi amigo, es todo para mí”, ha admitido emocionado el nepalí en la despedida a su padre.