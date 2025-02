David Jiménez, abogado especialista en herencias: “El derecho a heredar que tiene la pareja de hecho es cero, así que lo ideal es casarse”

David Jiménez, abogado especialista en herencias. (Helena Margarit Cortadellas)

David Jiménez Hontanilla, abogado y economista con un bagaje profesional de más de 20 años, tiene su propio despacho en Torrejón de Ardoz, Madrid, en el que trabaja diariamente ayudando a todo tipo de personas a lidiar con uno de los ámbitos del Derecho que más impacto tiene en la vida de cualquiera: el Derecho hereditario.

El legado de todos aquellos que fallecen, los deseos de repartirlo entre sus personas más allegadas, y los trámites burocráticos que hay que conocer, y llevar a cabo, para respetar lo que dice la ley —pero también para elaborar estrategias de planificación fiscal favorecedoras— son algunos de los asuntos que destaca.

El especialista tiene muy claro qué es lo que debe recomendar a sus clientes, y también lo que suele sugerir en sus vídeos publicados en redes sociales —Instagram y TikTok, principalmente— y que han hecho que muchos de sus seguidores entiendan conceptos que antes consideraban muy complejos.

-Pregunta: Una de las temáticas que más búsquedas tienen en Google, en lo que a Derecho de familia se refiere, es la del testamento. La gente tiene muchas dudas con respecto a si es obligatorio o solamente recomendable. ¿Qué nos dirías sobre esto?

-Respuesta: El testamento es una cosa facultativa, lo que quiere decir que no es obligatorio, pero, desde luego, es algo muy recomendable. Es un documento que te permite decidir qué vas a hacer con tu herencia y no lo que determine la ley, lo que a ojos de cualquiera es lo idóneo, claro.

Pero es que, además, el testamento es un instrumento de planificación fiscal muy importante, porque dentro del testamento puedes jugar mucho con la futura planificación fiscal de la herencia. Y te permite ahorrar dinero y tiempo, porque cuando elaboras un testamento evitas que tus herederos tengan que presentar la Declaración de Herederos, donde hay que acreditar que el fallecido era quien era, la relación de parentesco que existía entre él y los herederos, el certificado de defunción, y etcétera. Si se ha hecho un testamento previamente, todo esto viene designado directamente. Por tanto, es muy recomendable plantearse el tema del testamento.

-P: ¿Qué hay que saber a la hora de hacer un testamento? ¿Qué parámetros obliga la ley a tener en cuenta?

-R: Lo primero que tiene que saber alguien es que hay herederos forzosos, lo que quiere decir que hay personas que sí o sí van a heredar, a no ser que se desherede, y para ello hay que alegar una causa prevista en el Código Civil. Esos herederos forzosos son descendientes, en el caso de que el causante del testamento tenga hijos; el cónyuge, si esa persona estaba casada; y si no están los hijos, los ascendientes, que son los padres del que ha fallecido.

El hecho de que existan herederos forzosos, como dice la propia palabra, determina que van a heredar de forma obligatoria por ley. Existe, entonces, una limitación de la facultad para disponer de tus propios bienes. Cuando vas a hacer un testamento, no puedes hacer lo que te dé la gana con tus bienes, tienes que dejar una gran parte a esos herederos forzosos.

La libertad de disponer, por tanto, es bastante limitada. En el caso más habitual, por ejemplo, que es el de un matrimonio con hijos, dos terceras partes de la herencia sí o sí van a los hijos, y otro tercio, que es el que se conoce como el de libre disposición, se puede dejar a quien el causante del testamento le parezca conveniente, como si es a su telepredicador favorito.

David Jiménez, abogado especialista en herencias. (Helena Margarit Cortadellas)

-P: Comentabas antes el asunto de desheredar. ¿Qué pasa si una persona va a hacer el testamento y tiene una relación conflictiva con uno de sus herederos? ¿Qué posibilidades tiene para poder decidir que no quiere dejar parte de su herencia a algún heredero forzoso?

-R: Lo primero es saber que la desheredación tiene que ser testamentaria, es decir, se tiene que hacer siempre a través del testamento. Si alguien quiere que un hijo suyo no herede, hay que dejarlo por escrito, y si no fuese así, al ser heredero forzoso, sí o sí va a heredar.

En segundo lugar, hay que alegar alguna de las causas que estén en el Código Civil, por ejemplo, que estando el causante del testamento necesitado de alimentos, o con problemas económicos, le pidió ayuda a su hijo y su hijo no le ayudó. O que haya habido maltratado físico, o incluso, según el Tribunal Supremo, maltrato psicológico. Hay, en definitiva, una serie de causas tasadas, y si no se alega una de esas causas tasadas, evidentemente se va a poder anular perfectamente la desheredación.

Pero aunque alegues una causa que el Código Civil tenga en cuenta, el resto de herederos, que son los que estarían beneficiados por esa desheredación porque se quedarían con la parte correspondiente, van a tener que demostrar las causas que se alegaron en el testamento en el caso de que el desheredado lo impugne. Concluyendo, hay que acreditar muy bien esa desheredación.

-P: Ahora imaginemos otro caso. El causante del testamento ha fallecido, y alguno de sus herederos no está de acuerdo con que otro de los herederos tenga una parte de los bienes. ¿Existe algún instrumento legal para poder quitarle a ese otro heredero su parte de la herencia?

-R: Sí. Hay una figura que se llama la indignidad, y se puede entender con un caso muy extremo. Una persona ha asesinado a su padre, y obviamente este, siendo testador, no puede prever la circunstancia de que le iban a matar. Pero si el resto de hijos sí que tienen conocimiento de lo que ha pasado, pueden hacer un procedimiento de indignidad, para que el que ha matado a su padre no se vaya a quedar con la parte correspondiente de su herencia.

Pero de la misma forma que sucede con la desheredación, en la mayor parte de los casos es muy complicado de demostrar. Se hace mediante una demanda, y hay que presentar pruebas muy contundentes.

Entrevista a David Jiménez, abogado especializado en herencias.

-P: Otro de los temas que más dudas generan es el Impuesto de Sucesiones. ¿Qué debe tener la gente en cuenta con respecto a este impuesto si es heredera de unos bienes?

-R: Al final, como en todo, lo primero es la planificación. Y en concreto la planificación fiscal de la herencia, no solamente pensando en la herencia, sino en qué se va a hacer con esos bienes cuando finalmente los hijos los hereden. Si hay intención de venderlos, por ejemplo, se puede planificar la venta en la sucesión.

Entonces, básicamente, el tema va de jugar con los valores del impuesto de sucesiones en función de los planes que haya con la herencia. Qué valor se le va a poner a los bienes, cómo se van a hacer los repartos para evitar tributar de más, y, sobre todo, dejar todo claro en el testamento para que los herederos no tengan discusiones con respecto a sus diferentes interpretaciones del valor de los bienes heredados.

-P: En ese sentido, hay mucha diferencia entre Comunidades Autónomas con respecto al Impuesto de Sucesiones, ¿verdad?

-R: Hay diferencias brutales, sí. Es cierto que en todas las comunidades hay una regla general, que es que en parentescos cercanos al causante del testamento, es más barato heredar que en parentescos más lejanos. Si alguien hereda de su padre o de su cónyuge, es más económico que si hereda de un hermano o de un primo.

Pero a partir de ahí, hay comunidades que lo tratan mucho mejor. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, donde las relaciones de padres a hijos están bonificadas en un 99%. También está el caso de Andalucía, donde una persona hereda de su padre un patrimonio de hasta un millón de euros, y no va a pagar nada por el Impuesto de Sucesiones. Sin embargo, hay otras, como Cataluña, por ejemplo, donde es bastante caro hacer frente a este impuesto. Es, de hecho, de las más costosas.

-P: ¿Qué derechos tiene la pareja de hecho de cara a una herencia?

-R: En la mayor parte de España, el derecho que tiene la pareja de hecho es cero. Ninguno. Porque si tú coges el Código Civil, solamente se habla de los herederos forzosos, los descendientes, ascendientes y cónyuge. No dice en ningún sitio pareja de hecho, porque cónyuge es estar casado.

Así que en Madrid, en Extremadura o en Murcia, y en la mayor parte de España, la pareja de hecho no tiene ningún derecho a heredar. En Cataluña, por ejemplo, donde tienen su propia legislación, sí que tienen plena equiparación entre ser cónyuge y ser pareja de hecho.

Ahora bien, en el resto de España es posible, mediante ese trocito del que hablábamos antes, el de la libre disposición de una herencia, que tú le dejes a alguien algo, y ese alguien puede ser un telepredicador, tu abogado favorito o tu pareja. Si haces esto, y si estás inscrito como pareja de hecho de forma oficial en tu Comunidad Autónoma, esa persona tendrá bonificaciones fiscales, como si fuera cónyuge. No tiene derecho a heredar nada de forma forzosa, pero si hereda, y está inscrito como pareja de hecho, disfrutará de las bonificaciones fiscales correspondientes al cónyuge a la hora de pagar el Impuesto de Sucesiones.

Como conclusión de esta parte, yo dejaría claro algo. Lo ideal sería casarse, no porque yo piense que sea mejor o peor, sino por esa diferencia que entiende el Código Civil entre estar casado y ser pareja de hecho. Aunque hoy en día no tiene ningún sentido esto, pues es así.

David Jiménez, abogado especialista en herencias. (Helena Margarit Cortadellas)

-P: Cuéntanos algo un poco más del día a día de tu despacho. ¿Cuáles son los temas que más llevan a la gente a contactar contigo?

Pues mira, casos habituales con los que uno se suele encontrar, básicamente, son los que tienen que ver con la familia tipo española. Un matrimonio con hijos. Muchas veces no hay testamento, porque la gente no tiene la conciencia de que hay que hacerlo, así que luego te encuentras con que, por ejemplo, el cónyuge ha heredado menos de lo que podría haber heredado si por testamento se hubiese dejado todo más claro.

Otro tema que tratamos mucho en el despacho es el de la planificación fiscal de la herencia. ¿Es mejor donar, y dejarlo ya todo arreglado, o es mejor hacer la herencia y dejarlo todo para el final? Hacemos ese tipo de estudios para ver caso a caso qué sistema es mejor para cada uno.

Después, una vez que alguien ha fallecido, el error habitual es que la gente tarda mucho en iniciar los trámites, y hay seis meses para poder pagar los impuestos correspondientes a heredar. Este es el caso, de hecho, más habitual que tenemos. Se pueden pedir prórrogas, pero incluso para eso hay que tener margen porque hay que presentar documentación. Nosotros en concreto, por protocolo, herencia que entra por la puerta, herencia para la que pedimos una prórroga.

Y si hay algo que he aprendido yo, desde luego, en mis 20 años de experiencia, es que aunque a veces se pone el foco en las relaciones familiares conflictivas, donde la herencia supone un problema enorme, la realidad es que la mayor parte de la gente se lleva bien.

-P: ¿Y por qué decidiste especializarte en Derecho de familia?

-R: Pues mira, yo soy economista y abogado, lo que hace que siempre haya tratado con temas de fiscalidad, además de las herencias. Pero también creo que a veces es la vida la que te va diciendo por qué camino tienes que ir. En mi caso, cuando yo tenía veintipocos años se murió mi padre. Me encontré con una herencia que tenía que hacer, y a partir de ahí, y sumando que siempre me han gustado mucho los números de la parte fiscal, y el conocimiento de la ley que entraña la parte jurídica, la vida me fue llevando a enfocarme en las herencias. Cuando te quieres dar cuenta, te has convertido en un especialista, y no solo eso, sino que te has sacado una formación de herencias para poder formar abogados de toda España. No es una decisión como tal, pero la vida te ha ido llevando a eso.