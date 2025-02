Una sevillana consigue el nivel más avanzado de Euskera: “No lo hablo con acento andaluz”

Montaje de Infobae España

María, una joven sevillana, ha logrado lo que muchos consideran un desafío monumental: aprobar el nivel C1 de euskera, un idioma que, según expertos, es uno de los más complejos de aprender.

Su historia, que ha ido subiendo a su cuenta de Tiktok, ha captado la atención de miles de personas, especialmente en el País Vasco, donde su hazaña ha sido recibida con admiración.

María es profesora de infantil y desde hace años ha sentido una profunda conexión con la cultura vasca. Este interés la llevó a tomar la decisión de mudarse al País Vasco, específicamente a la región de Urdaibai, donde reside parte de su familia.

Sin embargo, para trabajar en los colegios de la zona, uno de los requisitos fundamentales es dominar el euskera a un nivel avanzado, lo que la motivó a comenzar su aprendizaje desde cero.

De lo básico a la excelencia

María comenzó su recorrido en el aprendizaje del euskera inscribiéndose en un euskaltegi, centros especializados en la enseñanza del idioma. Su base en el idioma ser formó de niña, pero cosas básicas como los colores, “cantaba canciones en euskera sin saber qué decía”, ha explicado la sevillana.

“Empecé a estudiar euskera de cero porque yo no tenía ni idea, yo me sabía pues lo que me habían enseñado de niña, porque veraneaba allí de pequeña: los números, algunos colores y poco más", ha apuntado.

Según detalló, inició con el nivel A1, el más básico, y asistía a clases de lunes a jueves durante dos horas y media al día, acumulando un total de 10 horas semanales. Este primer año le permitió adquirir las nociones fundamentales del idioma, como vocabulario básico y estructuras simples, y culminó con la obtención del nivel A2.

En el segundo año, María avanzó al nivel B1, y en el tercero, al B2, un proceso que describió como “más desafiante”. Durante este tiempo, no solo asistía a clases, sino que también complementaba su aprendizaje con recursos adicionales, como escuchar música en euskera y seguir cuentas en redes sociales que publicaban contenido en este idioma.

Al finalizar el tercer año, obtuvo el título B2, un logro que calificó como significativo en su trayectoria.

El reto del C1 y la superación personal

El nivel C1, conocido también como EGA, es considerado uno de los más difíciles de alcanzar en el aprendizaje del euskera.

María confesó que enfrentó este desafío con cierto temor, especialmente porque el euskera que había aprendido era el batua, la variante estándar del idioma, mientras que en el euskaltegi de Gernika, donde estudiaba, predominaba el dialecto local.

Durante este periodo, María se mudó a Bilbao, lo que le permitió inscribirse en la escuela de idiomas de la ciudad. Sin embargo, debido a un cambio de trabajo, tuvo que abandonar temporalmente sus estudios.

Fue en el curso 2023-2024 cuando retomó su preparación con mayor intensidad, a pesar de las dificultades de compaginar su aprendizaje con su empleo en un colegio y otros compromisos académicos. Finalmente, en junio de 2024, logró aprobar el examen del C1.

El impacto de su historia en redes sociales

La experiencia de María no solo ha sido un ejemplo de perseverancia, sino que también ha generado un impacto significativo en redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, @mariaeche29, ha compartido detalles de su proceso de aprendizaje, desde sus primeras clases hasta los métodos que utilizó para mejorar su comprensión y expresión en euskera. Su historia ha inspirado a muchos de sus seguidores, especialmente a aquellos que también están interesados en aprender el idioma o que enfrentan retos similares en su vida.

María destacó la importancia de contar con buenos profesores, tanto en el euskaltegi como en la escuela de idiomas, y señaló que su habilidad para escribir en euskera fue clave para superar el examen.

Sin embargo, también reconoció que hablar el idioma sigue siendo un desafío, ya que requiere mayor fluidez y rapidez para corregir errores en tiempo real.

Un vínculo especial con el País Vasco

Aunque actualmente María ha regresado al sur de España, su conexión con el País Vasco sigue siendo fuerte. La joven considera esta región como su lugar de confianza y no descarta regresar en el futuro.

“Como muy tarde en septiembre vuelvo”

El caso de María también pone de relieve el interés que despierta la cultura vasca y su idioma, no solo en España, sino en todo el mundo. Desde su rica tradición gastronómica, representada por los famosos pintxos, hasta su historia y símbolos, como el escudo del Athletic Club, el País Vasco sigue siendo un referente cultural que atrae a personas de diversas regiones y orígenes.