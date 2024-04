¿Euskera obligatorio? Las propuestas sobre el idioma en el País Vasco reavivan la polémica en el inicio de la campaña electoral

Ikurriña (Europa Press)

Ana se trasladó de Madrid al País Vasco hace cinco años, tras conocer a su pareja. Al principio llegó sin trabajo y sin conocer el euskera, lo que le dificultaba encontrar empleo en algunas instituciones públicas. “He opositado para la universidad y estoy en las listas en la bolsa de trabajo, pero necesito presentar el perfil lingüístico para que sea efectivo”, cuenta. Por eso empezó a estudiar el idioma en un euskaltegi, como se llama a los centros de enseñanza de la lengua vasca, pero no es tarea fácil. “Es un idioma que es difícil porque no tiene raíz latina, entonces no es intuitivo. No puedes deducir lo que significan las cosas y gramaticalmente tiene una estructura completamente diferente al castellano. Pero es también un idioma muy lógico que, si lo estudias, es fácil de entender la lógica. Y luego, además, pues es bonito también de aprender”.

En cualquier caso, esta mujer, gestora cultural de profesión, explica que los problemas para encontrar trabajo sin tener un certificado en euskera “dependen del sector al que se dedique”, y destaca que la sanidad pública está llena de “personas de otras partes que no tienen conocimiento” de esta lengua.

El debate sobre la exigencia del euskera en el País Vasco en algunos ámbitos públicos ha protagonizado el pistoletazo de salida de la campaña electoral para elegir al próximo lehendakari, en unos comicios que tendrán lugar el próximo 21 de abril.

La conversación incluso se ha trasladado a Sevilla, donde este sábado el Athletic Club de Bilbao disputa la final de la Copa del Rey contra el RCD Mallorca en el Estadio de la Cartuja. La ciudad andaluza se ha visto desbordada para acoger a decenas de miles de aficionados. Para cubrir el aumento de la demanda, el Grupo Nortempo -una empresa de gestión de Recursos Humanos- anunció que se buscaban camareros en la ciudad. Sin embargo, en la oferta de empleo que publicó -y que ya ha retirado-, el euskera era un requisito obligatorio para conseguir el trabajo. Por esto mismo, la Inspección Provincial de Trabajo ha abierto un expediente contra la compañía.

La controversia sigue viva desde que, el pasado mes de octubre, el Tribunal Superior del País Vasco anulara los decretos que daban prioridad a esta lengua sobre el castellano en los ayuntamientos. Ahora, esta discusión se extiende a la campaña electoral autonómica que acaba de empezar y que finalizará el próximo 19 de abril, dos días antes de la jornada electoral.

El PNV y el PSOE a favor

El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido el euskera dentro de la “identidad vasca”. El sucesor de Íñigo Urkullu se ha comprometido “a consolidar y difundir” esta identidad para tener “voz propia”. Estas declaraciones han tenido lugar el día dos de la campaña, en un mitin en la localidad guipuzcoana de Azkoitia. “Debemos aprovechar la belleza de lo pequeño y lo desconocido en un mundo enorme para nuestra competitividad”, ha añadido.

03/04/2024 El candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, en el acto de presentación del programa electoral POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA ÁLAVA AUTONOMÍAS PNV

En su intervención, Pradales ha asegurado que van “a seguir consolidando el euskera como un elemento propio y cohesionador”, ha añadido. De esta forma, el candidato jeltzale ha apostado por llevar la lengua hacia lo digital, sin olvidar el ámbito laboral y empresarial. “Tenemos que llevarlo al ámbito digital, a las tecnologías, a las pantallas, para que el ocio infantil y juvenil sea en euskera. Y también en el mundo laboral y empresarial podemos dar un impulso al euskera. Por eso proponemos a la sociedad vasca medidas concretas para seguir fortaleciendo nuestra cultura y nuestra lengua”, ha asegurado.

De la misma forma, el pasado mes de marzo. PNV y EH Bildu mostraron su alianza para recurrir todas las resoluciones judiciales que cuestionaran la exigencia de saber euskera para ser empleado público. De hecho, Unión del Pueblo Navarro (UPN) denunció que Bildu exigiera el C1 de euskera para dos puestos de trabajo en Tafalla, Navarra, al señalar que “menos de un 8% de los habitantes del lugar habla euskera”.

Por otro lado, el PSOE no se queda atrás. Ya en el pasado mes de febrero, el Gobierno vasco -liderado por el PNV, pero en coalición con los socialistas- propuso imponer el euskera a los trabajadores de las subcontratas de la administración vasca. El Decreto de Normalización del Uso del Euskera en el Sector Público Vasco, que se aprobó el pasado 22 de febrero, busca “seguir avanzando de forma progresiva y flexible en la normalización del euskera y en los derechos lingüísticos de la ciudadanía”. El documento, al que el PSOE dio su visto bueno, tiene como una de sus finalidades “situar el euskera como lengua de servicio y de trabajo” en el sector público de Euskadi, aunque remarca que no pretenden limitar “en modo alguno” el uso del castellano.

El PP aboga por el “equilibrio”

En el lado opuesto, están los populares. El líder del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha defendido este sábado, en su primer acto de campaña electoral en Gipuzkoa, impulsar el euskera de una forma “equilibrada” y sin exigir su conocimiento en la administración pública, “por encima de lo que la sociedad puede dar”.

El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, con Núñez Feijóo. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

De Andrés ha criticado las políticas implantadas por el PNV y el PSE, ya que, según asegura, logran “expulsar talento” de Euskadi. En el mitin ha puesto como ejemplo el problema de la sanidad pública en España por culpa de la escasez de profesionales sanitarios, agravado en Euskadi al “poner otro filtro, el del euskera”, que lleva a muchos médicos y enfermeros a “buscar alternativas profesionales en otro lugar”.

“La exigencia del euskera en la administración debe llegar hasta donde llega la sociedad. Ahora mismo, en la administración pública, los gobiernos del PNV y el PSE están pidiendo una exigencia del euskera por encima de lo que la sociedad puede dar”, ha repetido.

El CIS da al PNV como ganador de las elecciones vascas, con EH Bildu muy cerca y el PSE-EE como partido clave para decidir el gobierno.

A su vez, ha afirmado que el castellano “también es una lengua vasca”, porque “es una lengua romance que nació en nuestra tierra” y que adaptó la fonética del euskera. Ha citado a Sánchez Albornoz para asegurar que “el castellano es el latín hablado por los vascos”.

¿'Euskarafobia’?

Las declaraciones y propuestas de los políticos llegan como consecuencia de una polémica desatada a finales del año pasado, cuando el Tribunal Supremo del País Vasco dio la razón a una demanda de Vox y anuló la obligación de saber Euskera para contratar personal en cargos públicos, tras un goteo de sentencias judiciales en Euskadi y Navarra por este asunto. En concreto, los jueces anularon varios artículos que priorizan el euskera frente al castellano en el día a día de los consistorios.

Tras ello, decenas de miles de personas -la Policía municipal estimó hasta 60.000- se congregaron en Bilbao el sábado 4 de noviembre para reclamar la normalización de esta lengua, denunciando la “Euskarafobia” de los tribunales y de parte de la sociedad.

* Con información de EFE y Europa Press