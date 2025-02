La vida personal de Mario Casas: su peor momento, sus trabajos antes de ser actor y su ‘asignatura pendiente’

El actor Mario Casas, en la alfombra roja de los Premios Forqué, a 14 de diciembre de 2024, en Madrid. (Alberto Ortega / Europa Press)

Consolidado como uno de los intérpretes más destacados del cine español, Mario Casas es uno de los actores más versátiles de su generación. Su trayectoria profesional delante de las cámaras comenzó en televisión, donde formó parte de series tan populares como Los hombres de Paco, Fuga de cerebros y Mentiras y gordas. No obstante, su éxito vino de la mano de su icónica interpretación de Hache en la película Tres metros sobre el cielo. Sin saberlo, aquella incursión en la gran pantalla fue la antesala del aluvión de proyectos profesionales que vendrían después.

Tanto es así que, en el año 2020, recibió el Goya a ‘Mejor actor protagonista’ por el filme No matarás. Pero no todo quedó ahí. Después de haberse fraguado una triunfante carrera como intérprete, el de A Coruña quiso ir más allá y explorar el mundo de la dirección con Mi soledad tiene alas, en la que también intervino como guionista. Son muchas las anécdotas e historias que ha vivido el hermano de Sheila Casas, algo de lo que hablará la noche de este jueves, 20 de febrero, en su paso por El Hormiguero.

Su infancia

Aunque son muchos los detalles que se conocen de su vida profesional, el actor siempre ha mantenido su vida íntima en un discreto segundo plano. Pese a que no tiene acento gallego, Mario Casas nació en La Coruña en el año 1986. Allí transcurrió su infancia y, a los seis años, su familia se trasladó a Martorell y Esparraguera, regiones de Cataluña en las que pasó su juventud.

Mario Casas en 'Escape', de Rodrigo Cortés (Beta Fiction Spain)

Por entonces, su gran pasión era el fútbol y su aspiración era convertirse en bombero o policía. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él, pues la interpretación llamó a su puerta. No obstante, antes de convertirse en actor, el gallego se buscó la vida como “aprendiz de ebanista” con su padre, tal y como confesó en una entrevista a ¡Hola! “Trabajé también en una fábrica durante meses, haciendo latiguillos para la cisterna del váter, repartiendo propaganda en buzones. Y en Madrid… como telefonista, vendiendo productos de limpieza al por mayor, mientras estudiaba“, relató entonces.

Su peor momento personal y laboral

Pese a que tras su debut en el mundo de la interpretación tuvo una gran acogida, lo cierto es que hubo un tiempo en el que estuvo a punto de tirar la toalla, tal y como él mismo desveló en una entrevista para la revista Elle.

“Hubo un momento, con 23 o 24 años, que hice varios personajes que fueron un boom. Se juntaron El barco, Los hombres de Paco y Tres metros sobre el cielo. Yo no me sentía encasillado, porque, a la vez, hacía proyectos distintos como Fuga de cerebros, La mula y Mentiras y gordas, pero pasaron más desapercibidos, porque al público y a la prensa les interesaba el otro Mario“, manifestó al ya citado medio.

”Ahí sí sentí que mi carrera se estaba yendo hacia un lugar que no era el que yo quería, no era ese Mario. Así que dije: ‘Voy a parar, voy a jugármela’. Durante más de un año, si me ofrecían alguna cosa que me devolvía a ese sitio, decía que no. Lo pasé fatal y dudaba mucho de mí. No sabía hacia dónde iba en la interpretación, ni conmigo mismo", explicó Casas, añadiendo que todo empezó a cambiar tras formar parte de Grupo 7, de Antonio de la Torre.

¿Qué se le resiste a Mario Casas?

Parece imposible, pero sí. Mario Casas tiene una asignatura pendiente: el inglés. "Lo hablo, puedo mantener una conversación, pero me hubiera gustado hablarlo tan bien como mi hermano Óscar. A él lo mandaron a Irlanda a estudiar y habla increíble", reveló a ¡Hola! Tanto es así que uno de sus planes futuros es rodar un proyecto profesional en inglés. “¡Me has dado la excusa perfecta para ponerme unos meses a estudiar! —ríe—. Como actor, quizá una peli en inglés, una peli grande, eso nunca lo he vivido y sí me gustaría".