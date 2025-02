La ayuda de 658€ que ofrece la Seguridad Social para garantizar una mayor estabilidad económica en los colectivos vulnerables

Todas aquellas personas que tengan igual o más de 23 años, y no tengan ninguna unidad de convivencia, ni ningún vínculo como el matrimonio o la pareja de hecho, podrán ser beneficiarios individuales del IMV. Si una persona se encuentra en proceso de divorcio, pero todavía no es efectivo, no contará como una persona individual. La única excepción son las víctimas de violencia de género y de explotación sexual, que pueden pedir el ingreso mínimo independientemente a su edad y sus vínculos. También pueden ser beneficiarios de la ayuda aquellos jóvenes de entre 18 y 22 años que provengan de centros de protección de menores, o que sean huérfanos absolutos.