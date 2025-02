El error común que deben evitar todos los propietarios de una air fryer: “Una limpieza ligera después de cada uso y una limpieza más profunda cada mes”

Patatas fritas en la freidora de aire (AdobeStock)

En los últimos años, la air fryer se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible en la rutina de muchos. Saltó a la fama por poder cocinar y, concretamente, freír sin tener que utilizar aceite. Las patatas fritas han sido el plato estrella de esta nueva máquina, que cocina de forma autónoma. Pero, además, también se puede emplear para elaborar numerosas recetas de lo más original, incluido postres.

Otra de las ventajas con las que cuenta la air fryer es su bajo consumo de energía respecto al horno, por ejemplo. Sin embargo, es muy importante limpiarla correctamente, no solo para alargar su vida útil, sino también para asegurarte de que los alimentos tengan mejor sabor.

<b>Cada cuánto hay que limpiarla</b>

Si eres de los que utiliza sin parar la air fryer, debes saber que lo ideal es limpiarla después de cada uso y así eliminar los restos de alimentos o grasa que se hayan podido quedar. Desde la entidad High Speed Training, especializada en cursos de higiene alimenticia, entre otros, indican que este paso también es importante para “mantener los alimentos a salvo de las bacterias dañinas que provocan intoxicaciones alimentarias”. La empresa recomienda utilizar un paño húmedo y así eliminar la suciedad de la superficie de forma ligera, además de lavar a mano la cesta de la freidora de aire.

Por otro lado, no debes olvidar limpiar el electrodoméstico de manera profunda una vez al mes. En esta segunda fase, deberás retirar todos los accesorios de la air fryer para poder eliminar restos de comida quemada, migajas, grasa y también los olores.

<b>Pasos a seguir para una limpieza correcta </b>

Por otro lado, según la marca Moulinex, puedes emplear una mezcla de agua caliente con jabón líquido desengrasante, pero siempre siguiendo las indicaciones del fabricante. Primero, deberás desenchufar tu air fryer y asegurarte de que está completamente fría. Después, retira todos los accesorios para limpiarlos con un paño suave y limpio.

Si te cuesta llegar a alguno de los rincones, puedes ayudarte de un cepillo de diente que ya no uses. Y si alguna de las piezas, como la cesta, también cuenta con restos de comida pegada, métela en remojo con agua y bicarbonato durante unos minutos. Así, podrás retirar la suciedad más fácilmente. Si aun así, no has podido eliminar por completo el mal olor, High Speed Training recomienda espolvorear un poco de bicarbonato de sodio y frotar con el cepillo de dientes.

<b>Cuidado con el calefactor y el filtro</b>

El calefactor de la freidora es una de las piezas que no pueden extraerse del aparato principal, por lo que resulta más complicado de limpiar. Además, debes llevar especial cuidado, ya que si está caliente puedes sufrir quemaduras.

Para la limpieza de esta parte basta con seguir las mismas indicaciones que del resto de piezas. Emplea un paño o esponja húmedos con agua y jabón para retirar la grasa que haya podido acumular. En cambio, si tu air fryer es de las que tiene filtro, este debes retirarlo para limpiarlo correctamente y ponerlo de nuevo en su sitio.

Por último, asegúrate de enjuagar perfectamente cada unas de las piezas de la freidora, así como de que queden bien secas antes de enchufarla de nuevo. Recuerda no emplear productos ni instrumentos que puedan dañar la superficie de la air fryer, ya que “podría provocar contaminación química de los alimentos”.