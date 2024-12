Cómo visitar la nueva Notre-Dame: horarios y precios de entrada

El drama de una inquilina que vive en un piso lleno de moho: “Ya no puedo recibir a mi familia”

La mujer ha pedido una alternativa habitacional, pero no se la dan. “Hasta ahora, no han vuelto a visitarme, ni me han enviado una carta, ni nada en absoluto. (...) Les pedimos que nos realojen. Pero no quieren saber nada”, asegura