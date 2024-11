“Llevamos tres días especulando con lo que dice ese papel”: el Gobierno pide prudencia mientras defiende la legalidad de sus conversaciones con Lobato

MADRID, 20/11/2024.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, llega a la sesión de control al Ejecutivo que se celebra este miércoles en el Congreso. EFE/ Mariscal

En Moncloa aseguran no temer a la polémica por el acta notarial de los mensajes con Juan Lobato, quien este miércoles cedió a la presión de Ferraz y dimitió al frente del PSOE madrileño. El exdirigente autonómico, que no contaba con el apoyo de la cúpula federal del partido de la rosa, declarará este viernes como testigo ante el Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de los correos electrónicos de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso admitiendo la comisión de dos delitos fiscales.

Este caso, que la presidenta madrileña utiliza para acusar al Gobierno de tener un plan para “intentar destruir a una rival política a través de su novio”, dio un paso cualitativo este domingo, tras hacerse público que Lobato acudió a un notario para dar fe de una conversación que tuvo en marzo con una de las principales fontaneras de Moncloa, Pilar Sánchez Acera. En concreto, según publicó el ABC, Pilar Sánchez Acera, la entonces jefa de gabinete de Óscar López cuando este era jefe de gabinete de Pedro Sánchez, le pidió que aireara en el Pleno de la Asamblea el correo que demostraba que el novio de Ayuso había confesado que había defraudado a Hacienda y solicitaba un pacto con la Fiscalía.

La información, aparte de sembrar el caos en la siempre convulsa federación socialista madrileña a las puertas del 41 Congreso Federal del PSOE en Sevilla, que se celebrará este fin de semana para ratificar a Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General, amenaza con abrir un nuevo frente judicial para el Gobierno. De escalar, podría poner en la picota al ahora ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quien además suena como posible candidato para sustituir a Lobato.

El instructor de la causa llamó a declarar a Lobato una vez “vista la información que publica (ABC) en relación con los hechos delictivos que están siendo objeto de investigación en las presentes actuaciones y la posible aportación que, de cara a su esclarecimiento, pueda aportar”, pidiendo que aporte la “copia del acta de manifestaciones notariales que, al parecer, realizó en relación con los hechos”.

Ante esta declaración, que Lobato realizará en calidad de ex secretario general del PSOE-M, fuentes del Gobierno defienden la legalidad de las conversaciones entre Moncloa y el exdirigente madrileño, unos mensajes que serán determinantes para conocer si el Ejecutivo de Pedro Sánchez participó en la filtración de los correos del abogado de Alberto González Amador. “Vamos a ver qué dice el acta notarial”, aseguran estas voces para pedir prudencia.

En Moncloa aseguran que Sánchez Acera, un peso pesado en la federación socialista de Madrid, está “tranquila”. “Llevamos tres días especulando con lo que dice ese papel”, aseveran dichas fuentes, augurando que este episodio no irá a más, ya que, de lo contrario, supondría que el Gobierno estaría implicado en un presunto delito de revelación de secretos.

Ferraz tomará las riendas del PSOE-M hasta que se decida la nueva dirección regional

Cabe señalar que un día antes de que Lobato dimitiera, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid disparó contra su formación en una declaración sin preguntas realizada en la mañana de este martes en la cámara autonómica. Aunque se esperaba que dimitiera, no lo hizo en ese momento. Y, de hecho, sembró la duda sobre Moncloa.

Según afirmó el exalcalde de Soto del Real, lo único que hizo fue “acreditar el origen lícito de esa documentación que se me hizo llegar esa mañana”. Acto seguido, deslizó la posibilidad de que su formación le preparara una trampa: “No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación. No contemplo que ese documento fuera falso, no contemplo que se me mintió y que el objetivo era que yo hiciera público un documento irregular con las consecuencias jurídicas que eso hubiera tenido para mí. Parece ser que el malo es el que no decide hacer las cosas mal”, agregó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, en una imagen de archivo.

El propio Óscar López evitó comentar estas declaraciones, y subrayó que Ayuso y el PP son los que deben dar explicaciones. “Según parece, es el novio de la señora Ayuso quien cometió un delito y fue Miguel Ángel Rodríguez (jefe de Gabinete de la presidenta madrileña) quien filtró a los medios de comunicación una mentira”, agregó el ministro de Transformación Digital.

Sobre la dimisión de Lobato, fuentes del partido de Pedro Sánchez aseveran que “uno tiene que asumir las cosas que hace”. Y es que, Lobato estaba siendo muy cuestionado entre sus propias filas ante “un movimiento que no se entiende”, como resumían desde la dirección. El partido de Sánchez dejó en manos de la organización regional el destino del “atrapado” Lobato y, una vez presentada su dimisión por la presión interna, Ferraz tomará las riendas de la situación a través de una gestora, que controlará el proceso para definir el calendario y elegir a una nueva dirección.

Aunque esta cuestión está a priori encarrilada de cara al cónclave del partido en Sevilla, el más importante para los socialistas, el presidente del Gobierno sumó este miércoles un nuevo frente judicial después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz citara a declarar en calidad de investigado a su hermano por presunta malversación en la Diputación Provincial de Badajoz.

Asimismo, el juez imputó en dicha causa al presidente de la Diputación de Badajoz y líder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Este caso estrecha todavía más el cerco judicial al entorno del líder socialista, cuya esposa, Begoña Gómez, también está imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Sin embargo, fuentes de la federación socialista de Extremadura aseguran estar tranquilos y lo consideran “un trámite más” del caso.

