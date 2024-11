Un hondureño que vive en España explica cómo fue su experiencia en el médico: “Me vieron cuatro doctores y no me cobraron”

Edificio del Hospital 12 de Octubre. (Jesús Hellín / Europa Press)

Según el artículo 3 ter. del Real Decreto-ley 7/2108, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, se reconoce que “las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española”. Según la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, una persona sin permiso de residencia y que lleve en territorio español más de 90 días, tendrá derecho a la atención médica.

Aunque algunas comunidades autónomas exigen, al menos, tres meses de empadronamiento en su territorio, según la ley vigente, las personas migrantes deberán acreditar una estancia superior a los 90 días en España porque en los primeros 90 días se considera que la persona se encuentra en una situación de “estancia temporal” y, por tanto, está obligada a contar con un seguro médico de viaje.

Acudió al hospital ‘sin papeles’

España es un país que ha acogido la llegada de miles de personas migrantes procedentes de países africanos o de naciones de Sudamérica. Muchas de estas personas migrantes se encuentran con dificultades para obtener los ansiados papeles que les permitan dejar de ser personas en situación irregular. Para conseguir los papeles en España, existen varias vías, que se clasifican en las siguientes: arraigo social, arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo para la formación y la tarjeta como familiar de comunitario.

A pesar de los múltiples modos por los que una persona migrante puede conseguir los papeles para vivir, trabajar o estudiar legalmente en España, lo cierto es que no es tan fácil como parece. La mayoría de estas maneras exigen requisitos como una estancia previa en el país en situación irregular y continuada o la acreditación de documentos oficiales (empadronamiento) y el hecho de haber estado trabajando en España favorecerá la obtención de los papeles.

Una de estas personas migrantes que se encuentran residiendo en España es un hondureño, que actualmente trabaja en el sector de la construcción. El usuario @anerq publicó un vídeo —dividido en dos partes— a su cuenta de TikTok en el que cuenta su experiencia en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, cuando no disponía de papeles. “No tenía nada, solo mi pasaporte”, dice en el primer vídeo.

También, en el primer vídeo explica el motivo por el que tuvo que acudir al hospital. El hombre, debido a su empleo en la construcción, utilizaba unas botas de protección que, por motivos que él desconoce, le acabaron generando molestias “insoportables” en el pie.

Sorpresa positiva por la atención médica

En el segundo vídeo, el hombre natural de Honduras destacó la atención médica que recibió y comentó, sorprendido, que “me vieron cuatro doctores”. El proceso por el que pasó el lesionado constó de las clásicas preguntas sobre tus dolencias con el primer médico, para luego pasar a varias pruebas médicas mediante el uso de diferentes aparatos —que no tuvieron ningún coste— con los dos siguientes profesionales y, por último, fue mandado donde el último doctor que le “leyó todos los exámenes que le hicieron los dos anteriores”. El diagnóstico de sus dolores era la posibilidad de tener “algún tendón entumecido”, según el médico que le vio.

Asimismo, el último de los doctores recomendó al sudamericano que se “arreglara los papeles” por si, en el futuro, tenía que operarse o sus dolencias no mejoraban. Para finalizar el vídeo, el hondureño subrayó que no le cobraron dinero por recibir la atención médica. “No me cobraron ni un centavo. Me cobraron cero euros”, dijo el trabajador hondurense.