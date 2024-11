Ayudas para el carnet de conducir en 2024: cuánto dinero da cada comunidad autónoma

Una joven haciendo prácticas para el carnet de conducir. (Freepik)

Muchos esperan con ganas sacarse el carnet de conducir al cumplir la mayoría de edad, mientras que otros lo posponen, ya sea por falta de tiempo o dinero. Y es que hacer los exámenes habilitantes requiere una preparación previa para la que, en determinadas circunstancias, no se dispone de los medios necesarios: según la OCU, sacarse el carnet de conducir cuesta entre 600 y 1.600 euros. Estos precios, que varían en función de si el alumno necesita más o menos prácticas, si aprueba los exámenes a la primera, etc., no son asumibles para todos los bolsillos.

Frente a esta situación, algunas comunidades autónomas ofrecen ayudas económicas o becas para facilitar el acceso a la conducción con diferentes fines y se dirigen principalmente a jóvenes y colectivos en situación de vulnerabilidad. Estas subvenciones varían significativamente según la región, ya que provienen de las propias diputaciones o comunidades autónomas. Asimismo, otra alternativa es recurrir a un préstamo sin intereses como apoyo para obtener el carnet de conducir. Además de las ayudas públicas, algunas empresas, a través de fundaciones privadas, ofrecen un número limitado de becas destinadas a facilitar la obtención de este permiso.

Comunidad de Madrid

Desde marzo de 2023, la Comunidad de Madrid ofrece una subvención de 600 euros destinada a quienes deseen obtener el permiso de conducción profesional para transporte de mercancías y viajeros, en las categorías C, D y C+E. Esta ayuda cubre la matrícula, el material de estudio, 20 horas de formación teórica y 10 clases prácticas de maniobras o circulación, de media hora cada una. Esta medida se enmarca en los esfuerzos por paliar el déficit de conductores profesionales en sectores como el transporte público y la logística, impulsando la empleabilidad en la comunidad. Así, para solicitar la subvención, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones.

Estar inscritos como demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid o trabajar en un centro ubicado en la región.

Poseer el permiso de conducción de clase B.

Contar con la edad mínima requerida para la obtención del permiso profesional solicitado.

Imagen de archivo de varios coches de autoescuela. (EFE)

La Rioja

El Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha un programa de préstamos sin intereses destinado a facilitar la obtención del carnet de conducir. Los jóvenes de entre 18 y 30 años pueden solicitar hasta 2.000 euros para el permiso de coche (B) y hasta 3.000 euros para permisos profesionales, con un plazo de devolución de tres años.

Para optar a estos préstamos, los solicitantes deben cumplir las siguientes condiciones:

Estar o haber estado empadronados en La Rioja durante al menos cinco años o estar cursando estudios en un centro oficial de la comunidad autónoma.

Disponer del Carné Joven .

Ser la primera vez que solicitan el permiso de conducir correspondiente.

Cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente para el permiso en cuestión.

Cantabria

El Gobierno de Cantabria convoca anualmente un programa de ayudas dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años empadronados en la comunidad autónoma. La subvención, de 200 euros, se otorga en forma de devolución una vez obtenido el carnet de conducir, siempre que el trámite se haya realizado en una autoescuela de la región.

Para acceder a la beca, los solicitantes no deben superar ingresos equivalentes a una vez y media el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En el caso de familias numerosas, este límite se amplía hasta dos veces y media el SMI.

Andalucía

La provincia de Málaga ha puesto en marcha la iniciativa Málaga conduce 2024, destinada a apoyar a jóvenes de entre 18 y 35 años que deseen obtener el carnet de conducir, independientemente de la categoría. Sin embargo, la ayuda económica, de 100 euros, podría solicitarse hasta el 30 de junio de 2024.

Castilla y León

La comunidad de Castilla y León busca promover los conductores profesionales mediante una beca de hasta 1.800 euros para aquellas personas que quieran obtener el permiso C o el C + E o el CAP inicial. No obstante, al igual que en el caso de Málaga, el plazo para solicitar esta beca en 2024 finalizó el pasado 1 de octubre.

Dentro de esta comunidad, la provincia de Valladolid ofrece ayudas para mujeres de entre 18 y 63 años que se quieran sacar el carnet de conducir en localidades de menos de 20.000 habitantes. Estas subvenciones oscilan entre los 400 y los 1.500 euros en función del tipo de carnet (B, C o D).

Cerca de un 30% de los conductores sufren amaxofobia, el temor irracional a ponerse al volante

Galicia

La Junta de Galicia se suma también a los programas de becas destinados a jóvenes de entre 18 y 30 años que deseen obtener el carnet de conducir. Los solicitantes deben estar empadronados en algún municipio gallego desde hace al menos un año, no estar trabajando y haber aprobado el permiso en 2023 o durante los nueve primeros meses de 2024. La cuantía de las ayudas varía en función del tipo de carnet:

400 euros para el permiso B.

650 euros para el permiso C.

1.300 euros para el permiso D.

Las solicitudes para esta ayuda podían presentarse hasta el 30 de septiembre de 2024, siempre que el presupuesto total del programa, fijado en 800.000 euros, no se agotara antes.

Asturias

El Principado de Asturias ha ofrecido en 2024 una subvención destinada a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el objetivo de mejorar su formación y facilitar su incorporación al mercado laboral. Las ayudas, que oscilan entre 400 y 1.500 euros, abarcan los siguientes permisos de conducción:

Clase B : Carnet para coches y vehículos ligeros, incluidos los permisos B y B+E.

Permiso C : Carnet para camiones, que incluye los permisos profesionales C, C1, C+E y C1+E.

Clase D: Carnet para autobuses, abarcando los permisos profesionales D, D1, D+E y D1+E.

Como en otras comunidades autónomas, el plazo para solicitar estas becas en 2024 finalizó el pasado 24 de julio, así que habrá que esperar a la reapertura de las mismas en 2025. Para optar a esta subvención, los solicitantes debían estar empadronados en algún municipio asturiano y matriculados en una autoescuela autorizada.