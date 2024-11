‘El Hormiguero’ responde a David Broncano tras acusarles de sabotear la entrevista de Jorge Martín a ‘La Revuelta’: “Ha sido un malentendido”

Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La competición por audiencias de El Hormiguero y La Revuelta ha llegado a un punto nunca antes visto en la historia de la televisión. La noche de este jueves, 21 de noviembre, David Broncano sacó a la luz el supuesto sabotaje que habría realizado el espacio presentado por Pablo Motos para dejarles sin entrevistado. Y es que el formato de RTVE tenía previsto contar con la presencia de Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. Sin embargo, el propio piloto, que ya estaba en el Teatro Príncipe Gran Vía, se ha visto obligado a cancelar la entrevista.

Según el equipo del programa, el espacio de las hormigas habría impedido que Martín fuese antes a La Revuelta que a El Hormiguero. “No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, y Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí”, explicó el jiennense, sin detallar cómo se llevó a cabo el supuesto chantaje. El cómico también dejó claro que no era culpa del piloto, quien lamentó no poder salir y se justificó asegurando que, de hacerlo, “pasarían algunas cosas”.

De acuerdo con el testimonio de Broncano, no es la primera vez que ocurre algo similar. Cansados de este tipo de acciones, el equipo del formato de RTVE optó por sacar a la luz esta realidad. “Por eso hemos decidido hablar hoy del tema directamente, porque nos ha desmontado el programa y se ha cargado nuestro trabajo de hoy”. El presentador de La 1 afirmó que esta situación se remonta incluso a cuando el programa era La Resistencia y se emitía en una cadena y en un horario que no era competencia directa de El Hormiguero. “No es personal, no tengo ningún problema con ellos, pero son muchos años que nos han pasado continuamente”.

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La revuelta llegó a su límite y si bien antes habrían decidido continuar con el programa improvisando cualquier otra cuestión como si no pasara nada, esta vez han querido explicar lo que en realidad ocurría. “Hoy ha sido exagerado porque estaba el invitado aquí, pero la cantidad de veces que nos han movido la agenda, nos han llamado las distribuidoras o los representantes, y es una cosa que nos afecta profesionalmente porque es nuestro curro de cada día”.

El comunicado de ‘El Hormiguero’

Tan solo horas después de las duras declaraciones de Broncano, El Hormiguero ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales con la idea de aclarar la situación. “Ha sido un malentendido sin mayor importancia”, son las primeras líneas que componen el escrito, en el que entran en materia sobre las causas que provocó que Jorge Martín cancelase su entrevista con La Revuelta.

Comunicado emitido por 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa”, aseguran desde el programa de Antena 3. A continuación explican que uno de los representantes del motorista “ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto”. De esta manera, esta equivocación habría sido el detonante de todo. “Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación”.