Broncano se cabrea con Pablo Motos por robarle el invitado de esta noche en el último momento: “Este se cree que su tiempo es más valioso que el nuestro”

David Broncano en 'La Revuelta' (RTVE)

La guerra de audiencias entre El Hormiguero y La Revuelta ha llegado a límites que no se habían visto antes en la televisión. “Voy a dar primero el titular”, ha dicho David Broncano antes de desvelar al segundo entrevistado de la noche. Sin embargo, el invitado, que incluso estaba ya en el teatro preparado para salir, se ha visto obligado a cancelar la entrevista.

“Hoy iba a venir, de hecho está aquí abajo, Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP”, ha explicado David Broncano, añadiendo que el programa de hoy se ha grabado más tarde de lo normal porque el equipo de Pablo Motos ha presionado para que el motorista no saliera: “Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado de que venía hoy aquí, y como en teoría va la semana que viene allí, no quieren que nadie esté antes en La Revuelta”, ha dicho Broncano.

“No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, y Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí”, ha continuado el presentador. No ha querido especificar cómo El Hormiguero ha conseguido arruinar la entrevista de La Revuelta de esta noche, pero sí ha dejado claro que “han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto, y hoy no hay entrevista”. Además, ha dejado claro que no es culpa del piloto, quien ha lamentado no poder salir, y se ha justificado diciendo que “no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas”, según ha relatado Broncano.

El presentador ha pedido disculpas al público, y les ha prometido que volverán para poder ver un programa entero en directo, ya que hoy La Revuelta se ha quedado a medias. Pero no es la primera vez que ocurre: “Por eso hemos decidido hablar hoy del tema directamente, porque nos ha desmontado el programa y se ha cargado nuestro trabajo de hoy”, ha confesado Broncano, al que se le veía bastante cabreado con la situación.

Aquí explicación de lo que ha pasado hoy. pic.twitter.com/tQc2S2iAhL — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 21, 2024

Broncano ha continuado hablando, diciendo que este tipo de cosas lleva pasando años, incluso desde que el programa era La Resistencia y se emitía en otra cadena, “que no éramos ni competencia, pero siempre ha habido mucho juego por su parte”. “No es personal, no tengo ningún problema con ellos, pero son muchos años que nos han pasado continuamente”, ha dicho en un tono bastante serio.

“Qué elegancia, sí”

“Se nos critica por hacer chistes con El Hormiguero, y con otros programas y con nosotros mismos, y ellos siempre se han mantenido elegantes”, seguía el discurso de Broncano, a lo que Ricardo Castella ha comentado irónicamente “qué elegancia, sí”. Y Broncano ha pedido que “ojalá, ellos me respondieran con chistes, y no haciendo cosas por debajo”, lo que ha provocado una gran ovación del público.

En mitad de su explicación, una trabajadora de La Revuelta llamada Yolanda ha pedido la voz para decir que estaba muy enfadada porque “la gente no valora el tiempo de todos nosotros que llevamos trabajando desde las dos de la tarde, algunos desde las nueve de la mañana que es más heavy aún, y este se cree que su tiempo es más valioso que el nuestro y no me da la gana”.

Después, Broncano se ha seguido defendiendo y ha asegurado que las bromas hacia El Hormiguero “no afectan a su trabajo”. “Hoy ha sido exagerado porque estaba el invitado aquí, pero la cantidad de veces que nos han movido la agenda, nos han llamado las distribuidoras o los representantes, y es una cosa que nos afecta profesionalmente porque es nuestro curro de cada día”, ha proseguido, dando razones por las que hoy han decidido dar la cara y contar qué estaba ocurriendo, en vez de seguir con el programa, “improvisar y hacer cualquier gilipollez”, como si no pasara nada.

Por último, se ha dirigido a Jorge Martín porque “me consta que le hacía muchísima ilusión venir aquí”, y Broncano ha terminado diciendo que “espero que la semana que viene vea la gente El Hormiguero y que hagan una buena entrevista”. “Hoy ponemos unas imágenes de animales durante 20 minutos, y a tomar por culo”, ha concluido el presentador.