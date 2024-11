Los ex de ‘El Hormiguero’ apoyan a David Broncano en redes: “Viendo animales en prime time”

Pablo Motos en 'El Hormiguero' y David Broncano en 'La Revuelta'. (Atresmedia/RTVE)

En redes sociales no se habla de otra cosa. Y es que este jueves La Revuelta se ha quedado sin su segundo invitado de la noche por culpa de Pablo Motos. Tal y como ha explicado David Broncano al final de su programa, contaban hoy con la visita del ganador del mundial de MotoGP, Jorge Martín. Pero el piloto ha tenido que cancelar su entrevista en el último momento, estando incluso en el teatro preparado para salir, por presiones desde El Hormiguero para que fuera entrevistado primero en el programa de las hormigas.

“Media hora antes de empezar el programa nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado de que venía hoy aquí, y como en teoría va la semana que viene allí, no quieren que nadie esté antes en La Revuelta”, ha dicho Broncano. “No voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, y Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista hoy aquí”, ha continuado. Además, ha dejado claro que este plantón no es culpa del piloto, quien ha lamentado no poder salir, y se ha justificado diciendo que “no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas”, según ha relatado el presentador.

Ante esta confesión, los usuarios de las redes sociales no se han quedado callados, y todo el mundo ha tenido una opinión que dar. Todo el mundo, incluidos algunos rostros conocidos de los inicios de El Hormiguero. El humorista y mago Jandro, que comenzó junto a Pablo Motos en las primeras temporadas de El Hormiguero, ha confirmado que esta noche venía La Revuelta cuando ha publicado: “Viendo animales en prime time”.

Otro de los trabajadores míticos del programa de las hormigas fue el científico Flipy. Desde su perfil de X, ha alabado el humor con el que La Revuelta ha salido del paso al quedarse sin entrevista a media hora de comenzar el programa. “Qué maravilla cerrar con los animales, me parece una joya de la comedia lo que habéis hecho esta noche. Mis respetos a La Revuelta, la próxima vez os dejo material de Campamento Flipy”, ha escrito, con tono de humor. Además, Flipy también ha contestado a la publicación de Jandro riéndose de su ingenio.

Otra de las colaboradoras originales de El Hormiguero que ha comentado lo ocurrido ha sido Raquel Martos. Ella, aunque ha dicho que hoy no ha podido ver La Revuelta porque no estaba en casa, si ha asegurado que “por lo que os leo han hecho un programón”.

“No son hormigas, son sanguijuelas”, tendencia en ‘X’

Además de los ex colaboradores de El Hormiguero, hay más personajes públicos que han querido mostrar su apoyo a La Revuelta. Noemí Galera, directora de la academia de Operación Triunfo, programa que antes se emitía en la cadena pública, también ha dejado claro que esta noche estaba viendo La Revuelta y que es más fan que nunca: “Viendo hienas, buitres y la berrea del ciervo. Fan de La Revuelta, más que nunca”, ha publicado.

Por su parte, el cantante y escritor Rayden también ha dejado por escrito en su perfil de X que, con todo lo que ha contado Broncano esta noche, “se explica muy bien las prácticas y extorsión que lleva haciendo este señor, desde hace más de siete años”, refiriéndose a Pablo Motos y a El Hormiguero. El periodista de TVE, Carlos del Amor, no solo ha publicado su apoyo a La Revuelta, sino que ha compartido también un hashtag, que ya es tendencia en X en España: “#YoConLaRevuelta #NoSonHormigasSonSanguijuelas”.