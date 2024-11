Diego Gómez, exnovio de Isabel Pantoja, habla por primera vez: “Para ella el tema económico es fundamental”

Isabel Pantoja y Diego Gómez (EUROPA PRESS).

Isabel Pantoja, la tonadillera más conocida para la prensa rosa, no deja de acaparar titulares últimamente. Su traslado a Madrid, los rumores sobre su estado de salud y las tensiones familiares con sus hijos continúan creando portadas en las revistas. A esto se suma el reciente testimonio de Diego Gómez, expareja de la artista, quien ha decidido hablar sobre su relación con ella y algunos aspectos desconocidos de su vida en una entrevista exclusiva para Lecturas.

En una polémica entrevista en ¡De Viernes!, Isa Pantoja, hija de la cantante, ofreció unas emotivas declaraciones sobre su infancia y la compleja dinámica familiar. Este testimonio reavivó el interés por la relación entre madre e hija, que se encuentra en un punto distante desde hace varios años. Además, el embarazo de la joven y el inminente parto de su prima Anabel Pantoja, vuelven a situar a la familia en el ojo mediático.

En este contexto, las declaraciones de Diego Gómez llegan como un soplo de información sobre un pasado lleno de luces y sombras dentro de la finca Cantora. Gómez, quien fue pareja de Isabel durante tres años antes de la era de Julián Muñoz, ha decidido contar su versión de los hechos opinando sobre los supuestos abusos que sufrió su hija por parte de la tonadillera y Kiko Rivera, y la soledad de la cantante hoy en día.

Diego Gómez, empresario y exjugador de baloncesto, mantuvo un romance con Pantoja que, a diferencia de otras etapas de la vida de la cantante, estuvo marcada por la discreción. “Isabel y yo, de mutuo acuerdo, hemos concluido nuestra relación, sin que para ello haya existido una ruptura traumática”, explicó Gómez en 2003, quien siempre se mantuvo alejado de los focos, incluso mientras era pareja de una de las artistas más populares del país.

Aunque su relación fue estable y aparentemente feliz, la pareja terminó separándose. Poco después, Isabel inició una relación con Julián Muñoz, un vínculo que generaría un nivel de atención mediática sin precedentes. “Tengo serias dudas, independientemente de que nuestra relación tocaba a su fin, que Isabel hubiese comenzado una relación con Julián Muñoz, si no hubiese sido alcalde de Marbella y viera la posibilidad de una mejora notable en su economía gracias a este. De hecho, en esa época y antes de comenzar la relación con él, Julián ya le había ofrecido ser la imagen de Marbella cobrando tres millones de euros”, comenta el exdeportista.

Según Gómez, como la tonadillera “empezaba a tener serios problemas económicos” en ese momento y pudo ser una de las motivaciones a comenzar su affair con el político, ya que “ella no suelta una mano sin tener la posibilidad de tener otra”. Además, el jugador de baloncesto ha llegado a afirmar a Lecturas que para Isabel Pantoja “el tema económico y el dinero es prioritario y fundamental”. Aunque no solo para ella, puesto que indica que toda la familia vive de ella. Y este, fue uno de los motivos de su ruptura, porque “mantener el nivel económico de ella era muy complicado, y sorprender y cumplir con sus expectativas económicas más difícil aún”.

Dentro de sus problemas económicos, el entrevistado apunta directamente a Agustín Pantoja, puesto que para él, su mejor manager fue María Navarro y, desde que se rompieron sus lazos comerciales, nada ha sido igual. Su hermano también ha sido el causante de su distancia familiar: “Agustín ha perjudicado a Isabel en la relación con sus hijos, especialmente con Isabelita, no aceptó a la niña como de su propia sangre”. Aún así, afirma que en presencia de él nunca se ha maltratado a Isa Pantoja, aunque ella misma se lo relató años más tardes cuando coincidieron en Málaga.

Quien también fue a visitarlo fue Kiko Rivera: “La última vez que hablé con ella me recriminó que tuviera relación con Kiko. Él vino a Fuengirola para recabar información sobre su herencia, y me llamó para vernos. Según me contó Kiko, preguntó muchas veces por su herencia a su madre, incluido el dinero que pudo tener de su padre en América. Siempre recibió evasivas hasta que un día vio que ocurrió en Cantora y entendió que su madre le estaba mintiendo”. A día de hoy, señala que “Isabel ha solicitado quitar la legítima a sus hijos y favorecer así a su hermano Agustín, que se convertiría en su heredero único”.

Un estado de salud crítico

En medio de su mudanza a Madrid, la cantante sevillana ha recibido varias advertencias por su estado de salud y Gómez se ha querido pronunciar: “Ella ha tenido serios avisos, que no ha sabido subsanar. El problema de salud que arrastra Isabel es desde hace tiempo. Ya en 2001 estuvo ingresada. Lo cierto es que, conforme nos hacemos mayores, el cuerpo va acusando los esfuerzos realizados durante muchos años”. Además, afirma que durante sus conciertos realiza ejercicios extenuantes. “Recuerdo con asombro que en cada gala Isabel podía perder entre dos y tres kilos. Mover la bata de cola que ella usaba en los conciertos requería de un gran esfuerzo físico”, finaliza.