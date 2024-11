Kiko Rivera abre la puerta a un reencuentro con su hermana tras el anuncio de su embarazo: “Me gustaría arreglar nuestras diferencias”

Kiko Rivera (EUROPA PRESS).

La situación familiar de los Pantoja lleva varios años siendo bastante fría, algo que ellos no se han preocupado en esconder. Sin embargo, tras el anuncio del segundo embarazo de Isa Pi, con su marido Asraf Beno, parece ser que Kiko Rivera estaría comenzando a replantearse ciertas actitudes para conseguir acercarse de nuevo a su hermana. Esto mismo, es lo que ha dado a entender en su entrevista en el pódcast Poco se habla, de Xuso Jones y Ana Brito.

El DJ no suele entrar mucho en las polémicas familiares, aunque tampoco le preocupa mostrar su opinión en redes sociales. Sin embargo, desde hace varios años estas se han enfocado en su trabajo y su familia con Irene Rosales. Pero, el miércoles pasado, tras el anuncio en la revista Lecturas del embarazo de Isa Pi, Kiko decidió pronunciarse en una historia de Instagram para mandarle todo su cariño y felicitaciones. “Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud”, escribió en su perfil.

Mensaje de Kiko Rivera a Isa Pantoja tras enterarse de su embarazo (Instagram)

De hecho, en el pódcast ha confesado que no tiene “nada en contra” de su hermana. Y, de hecho, ha admitido que “me gustaría que en un futuro no muy lejano pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias”. Una conversación que sería muy útil “para que ambos no volvamos a cometer errores y que todo se quede entre nosotros”. No obstante, en un intento de mandar un mensaje a Isa Pantoja, el hijo de Paquirri ha revelado que desea que llegue el momento en el que “vengas a mi casa, que vaya a tu casa, que se vean los niños…”. Por ello, y aunque sabe que “ahora es muy difícil”, ha dado su brazo a torcer y dice a los presentadores que “yo tiendo mi mano”.

No obstante, y a pesar de que parece que el cantante comienza a echar en falta a su familia, ha sido muy tajante sobre esta posible reconciliación: “No lo voy a buscar. No tengo ganas de buscarlo”. Y deja muy claro que “si sucede, pues guay, si no sucede, pues también guay, la vida sigue”.

Isa Pantoja responde

La hija de Isabel Pantoja acudió a su programa de cabecera en Telecinco, Vamos a ver, después del anuncio de su embarazo, y en él reflexionó sobre el gesto de su hermano. “Kiko e Irene me han felicitado, que creo que han hecho lo que tenían que hacer por una vez. Yo desde aquí muchas gracias tanto a él como a Irene y ya está”, comentó Isa Pantoja en el espacio. Aunque también confirmó que el mensaje de redes fue el único que le llegó y que la pareja no se ha puesto en contacto con ellos de forma privada.

No obstante, la joven de 29 años no parece que tenga entre sus planes un reencuentro con su familia a pesar de las palabras de su hermano. Ya que, tal y como confesó en el programa de Mediaset, considera que es más feliz desde que se apartó de los suyos: “Soy mejor persona desde que estoy alejado de la familia Pantoja. Soy mejor persona”.

Portada de la revista 'Lecturas' del 13 de noviembre de 2024