Kiko Rivera sorprende al felicitar a su hermana, Isa Pantoja, por su embarazo: “Aunque las cosas no estén bien...”

Kiko Rivera durante su entrevista con Infobae España. (Infobae / Helena Margarit)

Isa Pantoja no podía guardar el secreto mucho más. Y es que la felicidad y la emoción que actualmente abunda en su vida no le ha permitido ocultarlo. La hija de Isabel Pantoja ha desvelado a Lecturas que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo en común con Asraf Beno, el segundo para ella, quien ya es madre de Albertito, su vástago junto a Alberto Isla.

“Este bebé es mi salvación”, ha afirmado prima de Anabel Pantoja en la revista del corazón. “¡Estoy embarazada de dos meses, nueve semanas! Ha sido una sorpresa, nunca pensábamos que iba a ser tan pronto”, ha proseguido contando en la publicación, sin poder ocultar el buen momento que atraviesan ella, su pareja y su hijo.

Esta buena nueva llega en una etapa marcada por las complicadas relaciones familiares entre su madre, Isabel Pantoja, y su hermano, Kiko Rivera, con quienes no se habla. Sin embargo, pese a sus diferencias, lo cierto es que el primogénito de la tonadillera no ha podido evitar pronunciarse sobre la llegada del bebé de su hermana. Así, ha emitido un contundente y escueto comunicado a través de sus redes sociales, donde ha dejado saber su sentir al conocer la noticia.

Isa Pantoja y Asraf Beno en una imagen de archivo (Europa Press)

La reacción del DJ ha dejado atónico a la prensa del corazón. Y no es para menos, pues hace un tiempo, decidió alejarse de los platós de televisión y dejó de tomar partido sobre aquellos aspectos relacionados con su vida personal. En su lugar, optó por centrarse en su mujer, Irene Rosales, y sus hijos y en su trabajo con la idea de no entrar al trapo de las cuestiones más polémicas. Sin embargo, su actitud al conocer la noticia del embarazo de su hermana, Isa Pantoja, ha sido bastante diferente.

“Una nueva vida siempre es motivo de felicitación”

Tan solo minutos después de conocerse la buena nueva, el hijo de Isabel Pantoja le ha dedicado unas palabras a través de su cuenta de Instagram, donde más de un millón de seguidores. “Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte”, son las primeras palabras que componen el comunicado.

El primo de Anabel Pantoja ha dejado claro que, ante una tan bonita, ha decidido poner por delante su relación de hermanos, dejando a un lado sus diferencias y desavenencias. “Enhorabuena. Ojalá venga con mucha salud”, ha zanjado, deseándole lo mejor al bebé que está en camino y felicitando a Isa Pantoja por la buena nueva.

Mensaje de Kiko Rivera a Isa Pantoja tras enterarse de su embarazo (Instagram)

Por el momento, ni Isa Pantoja ni Asraf Beno han contestado al mensaje de Kiko Rivera. Habrá que esperar para ver si en las próximas horas los felices futuros papás dan el paso de referirse a las palabras del DJ o si, por el contrario, prefieren dejar la cosa ahí y que no vaya a más. Además, también se está por conocer si Isabel Pantoja dará la enhorabuena a su hija por su dulce espera. Pese a que la pareja de Asraf Beno ha hecho todo lo posible por estar al lado de ella, la tonadillera se lo ha puesto muy difícil. Tanto es así que, desde hace un tiempo, ambas viven sus vidas por separado, sin estar al pendiente la una de la otra.