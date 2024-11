Jordi Évole desvela las partes que Miguel Bosé quiso censurar en su entrevista: “Nos pidió que quitásemos tres momentos”

Jordi Évole en 'Equipo de Investigación' (LASEXTA).

Jordi Évole es uno de los periodistas españoles que más se ha posicionado en contra de los bulos y la desinformación. Por ello, en 2021 quiso tener la oportunidad de entrevistar a Miguel Bosé, tras su regreso a la vida pública cargado de contenido político negacionista sobre la pandemia de la Covid-19. Durante el programa, el cantante narró todos sus pensamientos sobre las élites y el control que ejercían sobre la sociedad.

Esto mismo es lo que ha querido hacer de nuevo Equipo de Investigación, al ver que el artista sigue propagando en sus redes sociales todo tipo de pensamientos de la misma carga ideológica. Bajo el nombre de Miguel Bosé: El negacionista, el programa de Gloria Sierra ha analizado sus últimos ideales y ha hablado con Jordi Évole sobre el cara a cara vivido tres años atrás.

“Pasaba por un momento muy complicado. No tener voz para él fue muy bestia. Yo creo que eso te tiene que tener preocupado, irascible... pero seguro que te afecta”, reveló el periodista. Dentro de este contexto, quisieron analizar las influencias que había detrás de sus palabras, las cuales residían en “los nuevos gurús del artista, entre los que se encuentran un exespía ruso, médicos inhabilitados y un curandero que recomienda el uso de lejía disuelta en agua para curar el cáncer y el autismo”.

“Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, pero mucho más que tú porque yo me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente”, llegó a confesarle Bosé al periodista. “¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad en este tema?”, le respondió él. A lo que el artista le dijo que “hay un plan urdido para que no se sepa”.

“Miguel, tú quedas bien”

Sin embargo, lo más impactante ocurrió cuando el catalán admitió que Bosé les pidió que se eliminaran ciertas partes de la entrevista: “No me importa contar que nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista, y quitamos dos”. Pero sí que hubo varios aspectos que consiguieron ver la luz y que provocó grandes reacciones en la audiencia. Uno de ellos fue cuando Évole saca un ordenador y comienza a hablar con un científico, lo cual provoca que el cantante comience a ponerse nervioso y se niegue a protagonizar con careo con este.

“Me pidió quitarlo, pero le dije: ‘Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices, no me pongas a un científico... es él el que sabe, no yo’”, comenta el presentador de Salvados. Y es que, para él, el autor de Amante bandido se muestra en esa escena “vulnerable”, cosa que a su opinión le beneficia. “Que no quitáramos ese momento fue una de las cosas que le molestó”, reflexiona ante las cámaras de Equipo de Investigación. Un programa, que no ha conseguido ponerse en contacto con el cantante: “Su abogado nos dice que el señor Bosé solo concede entrevistas a los medios para temas profesionales artísticos concretos”.

