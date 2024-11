Así es el lujoso yate de Rafa Nadal valorado en 5,5 millones de euros: solárium, balcón privado y más de 300 m² habitables

El lujoso yate de Rafa Nadal (José Oliva / Europa Press / Sunreef Yachts)

Rafael Nadal Parera es uno de los deportistas españoles más queridos de la historia. Y no es para menos, pues a lo largo de sus 23 años de trayectoria en las pistas de tenis, el de Manacor ha cosechado grandes éxitos: 14 triunfos en los torneos de Roland Garros y más de 90 trofeos individuales. Pero, lastimosamente, la leyenda española ha decidido colgar la raqueta y retirarse de este deporte que tanto le ha dado. Y es que tras un lastrado 2023 y su reaparición a medias durante este 2024, finalmente ha optado porque la final de la Copa Davis sea el último torneo que dispute.

Tras su retirada, el tenista disfrutará más de su familia y de su isla natal, pues es allí donde él, su mujer, Xisca Perelló y su hijo, Rafa Junior, tienen una espectacular casa, ubicada en Porto Cristo y de casi una hectárea de superficie. Y sabiendo que tiene el mar a tan solo unos metros de su vivienda, es muy probable que también le veamos surcando las aguas mallorquinas en verano.

El deportista cuenta con un lujoso yate con el que ya se le ha visto navegando por las aguas marítimas de Mallorca la pasada temporada estival. Hablamos del barco Great White, un modelo que pertenece a la gama 80 Sunreef Power. Se trata de un catamarán valorado en 5,5 millones de euros y galardonado en la categoría Best Cat de la 33ª edición de los premios Best of The Best que otorga la revista de lujo norteamericana Robb Report.

El lujoso yate de Rafa Nadal (Sunreef Power)

24 metros cuadrados de lujo

Rada Nadal adquirió la embarcación en 2020 y tiene una capacidad para 8 invitados en cuatro cabinas. El barco se encuentra distribuido en 24 metros cuadrados de eslora y 12 metros de manga, que, a su vez, se transforman en 370 metros cuadrados de espacio interior habitable, siendo uno de los más amplios en su clase.

Su casco de estribor alberga una suite, uno de los camarotes de invitados del barco y los cuartos de la tripulación. El camarote principal es el centro del yate, donde se ha instalado un vestidor, un sofá, un televisor de techo abatible sobre la cama doble y un balcón privado desplegable, según detalla el fabricante Sunreef Power. Por otro lado, el casco a babor cuenta con otros dos espaciosos camarotes de invitados, así como la cocina del catamarán.

Habitación principal del yate de lujo de Rafa Nadal (Sunreef Power)

Aunque, verdaderamente, el espacio más importante es el gran salón central como punto de encuentro de todos los huéspedes. Tiene capacidad para 8 personas e incluye un par de televisores de más de 70 pulgadas. Además, se ha instalado un lugar de descanso adicional junto a la entrada de la terraza de proa. Por último, el casco a babor también alberga otros dos espaciosos camarotes de invitados, así como la cocina del catamarán.

Centrándonos en la zona exterior, el Great White cuenta con un cenador al aire libre en la zona de la popa, protegido del sol y del viento y equipado con un televisor. Además, hay un solárium donde los huéspedes pueden usar las tumbonas. En cuanto al resto de especificaciones, la cubierta por encima del puente principal ofrece a los huéspedes un salón exterior organizado en acogedoras zonas de asiento, un bar, grandes tumbonas y una TV emergente.

Zona interior del lujoso yate de Rafa Nadal (Sunreef Power)

El Great White también alberga en su interior un par de motores que desarrollan 1.200 caballos de potencia cada uno que impulsan al barco a una velocidad máxima de 24 nudos con 14 nudos de crucero. Asimismo, esconde una gran moto de agua y una selección de complementos acuáticos junto con una estación de repostaje. Por último, cuenta con una amplia plataforma de baño hidráulica para transportar la embarcación auxiliar del yate y ofrecer un lugar adicional para tomar el sol junto al agua.

