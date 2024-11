Por qué salen manchas negras en los dientes: qué significan y el problema de salud que expresan de la persona que las tiene

Manchas negras en los dientes (Adobe Stock)

La sonrisa es la marca personal de muchas personas. Así, y aunque para algunos es una buena carta de presentación, para mucho es también una importante fuente de complejos. Con el tiempo, los dientes tienden a cambiar de color. En la edad adulta, la dentina se vuelve más gruesa y oscura, lo que, sumado al desgaste y a ciertos hábitos, provoca la aparición de manchas en los dientes.

Se trata de algo habitual y que no tiene por qué tener un mayor efecto en la salud. Sin embargo, conviene mantener un control sobre ellas para evitar posibles complicaciones. Además, en el caso de las manchas negras, en algunos casos se podría necesitar algún tipo de tratamiento.

Manchas amarillas en los dientes (Adobe Stock)

Por qué salen manchas negras en los dientes

Las manchas negras en los dientes pueden confundirse con caries, que se producen cuando los ácidos generados por las bacterias de la placa erosionan el esmalte dental. Sin embargo, caries y manchas oscuras no son lo mismo, ya que las caries no siempre presentan un color oscuro; algunas son blancas o pardas. De hecho, el deterioro avanza más rápidamente en las caries blancas que en las oscuras.

Aun así, es importante prestar atención a las manchas negras de los dientes, puesto que pueden indicar una acumulación de placa bacteriana en áreas de difícil acceso, como los molares, lo que puede derivar en sarro y manchas resistentes.

En otros casos, las manchas negras podrían señalar la muerte del nervio dental, o necrosis pulpar, generalmente causada por traumatismos, caries avanzadas o reabsorción dental. Este tipo de deterioro es a veces imperceptible a simple vista y requiere evaluación odontológica para un diagnóstico adecuado.

Por otra parte, el consumo habitual de café, tabaco, vino o té provoca el oscurecimiento de los dientes, especialmente cuando se combina con alimentos ácidos, que incrementan la porosidad del esmalte y facilitan la absorción de pigmentos. De igual modo, l uso excesivo de enjuagues bucales con clorhexidina, un potente componente antibacteriano, también puede contribuir a la aparición de este tipo de manchas.

Cómo tratar las manchas negras de los dientes

Existen indicios que pueden ayudar a identificar si las manchas negras en los dientes son producto de una caries. Uno de los primeros signos es la sensibilidad al frío o al calor, lo cual indica que la caries ha alcanzado la dentina, la capa situada debajo del esmalte. En estados más avanzados, el deterioro puede generar inflamación y dolor

Sin embargo, el dentista profesional es la persona que tiene que evaluar la aparición de un diente negro u oscuro. Por ello, tanto si el oscurecimiento ocurre sin una causa aparente, o como consecuencia del consumo de tabaco o bebidas pigmentadas, es recomendable acudir al dentista para determinar el origen y buscar soluciones.

Cuando la mancha es superficial y se debe a la acumulación de sarro, una limpieza dental suele ser suficiente. Sin embargo, si el sarro se ha adherido a la raíz, se necesita un tratamiento periodontal para eliminarlo. En casos más avanzados, el oscurecimiento puede deberse a caries, lo que exige un empaste; y si el nervio está dañado, podría ser necesario realizar una endodoncia o, en última instancia, extraer el diente para resolver el problema.