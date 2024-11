Dónde estaba Mazón la tarde de la DANA: la comida que mantuvo se convierte en una de las grandes incógnitas y esto es lo que se sabe hasta ahora

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, tras un pleno extraordinario del Consell, a 4 de noviembre de 2024, en Valencia. (Carlos Luján/Europa Press)

¿Dónde estaba Carlos Mazón la tarde de la DANA? Aún quedan muchas incógnitas por despejar para aclarar qué y quién falló a la hora de responder ante el desastre de la gota fría en Valencia. En un momento de tensión política, son cada vez más las voces que reclaman dimisiones, y todas las miradas apuntan al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Lo último que se conoce de él es que llegó dos horas tarde a la reunión del Comité de Emergencias.

A día de hoy, Mazón no consigue explicar de manera clara qué fue de él durante las cinco peores horas del desastre en Valencia. Ni por qué su consellera no logró contactar con él durante tres horas. Las lagunas y contradicciones en su relato ha llevado a la Dirección Nacional del Partido Popular a darle la espalda: “Le corresponde a Mazón dar explicaciones sobre la agenda de ese día”, señaló este jueves el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

La agenda oficial de Mazón el 29 de octubre

La jornada del presidente del pasado 29 de octubre comenzó temprano, y su primera muestra pública fue un mensaje en su cuenta de X a las 8:53 horas, donde pedía “prudencia en carreteras” y atención a las indicaciones de las autoridades. A las 9 horas, presidió el pleno del Consell, donde se discutió, entre otros temas, el nombramiento de Vicente Huet como responsable de Protección Civil.

Más tarde, Mazón participó en la entrega de la certificación de la estrategia de sostenibilidad turística a la Generalitat por parte de Aenor, en el Palau de la Generalitat, donde el premio fue entregado al propio Mazón. En una intervención, el presidente autonómico indicó que “según las previsiones, el temporal se desvía hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que a las 18 horas disminuya su intensidad en el resto de toda la Comunitat Valenciana”.

Al mediodía, se trasladó a la avenida de Catalunya para presentar la estrategia de Salud Digital. En ese mismo momento, la Confederación Hidrográfica del Júcar lanzó el primer aviso de que se superaban los tres umbrales de alarma en la Rambla del Poyo y que la tendencia era “ascendente”. Es entonces cuando la delegada del gobierno llama a la responsable del área de emergencias en la Generalitat, Salomé Pradas, aquien comunica los recursos que tiene a su disposicón, y le asegura que tiene a la UME alertada de la situación. La llamada vuelve a producirse a las 12, pero Pradas, al igual que en la primera, no lo considera necesario.

Poco antes de las 14 horas, Mazón se reunió con representantes de la patronal y sindicatos para discutir los presupuestos de la Generalitat de 2025. Según indicó el presidente de Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, en ningún momento se mencionaron las consecuencias que podría traer la DANA.

Cinco horas de contradicciones

El paréntesis en su agenda entre las 14 y las 18:45 horas es todavía una incógnita. Su equipo afirma que estuvo trabajando sobre los Presupuestos en el Palau, a pesar de que Mazón no se conectó por videoconferencia a la reunión del Cecopi, a diferencia de otros funcionarios. La versión que defiende el presidente de la Generalitat es que, a eso de las 14, se encontraba en “un almuerzo de trabajo” cerca del Palau, pero según él estuvo puntualmente informado por la Consellera del Interior. Después asegura que volvió al Palau para “trabajar en los Presupuestos”. Pero esta historia está llena de contradicciones. En primer lugar, la comida no podría haber sido oficial porque es obligación incluirlo en la agenda pública. Es más, días antes la Generalitat informó a los medios de un “almuerzo privado”, que posteriormente fue maquillado como “almuerzo privado de trabajo”. Asimismo, Mazón no ha aclarado cuanto duró el almuerzo, ni con quien lo mantuvo. Este mismo viernes se ha podido saber que Mazón comió en un conocido restaurante de Valencia.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pide unidad para superar la trágica DANA.

La reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) comenzó a las 17:00 de la tarde, sin él, y el mensaje de alerta no se envió a la población hasta pasadas las 20:00 horas, cuando ya había pueblos inundados. Por si fuera poco, fuentes presentes en esa cita consultadas por ElDiario.es afirmaron que se retrasó la toma de decisiones porque “hubo que explicar algunas cuestiones al presidente” cuando se incorporó presencialmente.

Las contradicciones también afectan a la consellera Pradas, quien aseguró en la televisión pública que no fue hasta las 20.00 horas cuando que era posible enviar la alerta a los móviles. No obstante, unos audios a los que pudo acceder la SER desmienten esta versión, ya que a las 19 ya se trató cómo abordar la alerta a los valencianos. Además, desde un primer momento de la reunión los técnicos ya abordan el peligro de desbordamiento, pero Pradas no toma ninguna decisión ante la ausencia de Mazón.