Mario Casas revela en ‘La Revuelta’ la cirugía estética que no dudaría en hacerse: “No lo pienso, me voy para donde sea”

Mario Casas en 'La Revuelta' (RTVE)

La Revuelta termina una semana de éxitos después de paralizar el pasado 30 y 31 de octubre su emisión por los especiales retransmitidos por La 1 sobre la DANA ocurrida en Valencia. Tras ganar el pasado miércoles a El Hormiguero al hacerse con un 15.6% de cuota de pantalla frente su 12.3% en la franja de coincidencia, este jueves vuelve a repetir invitado tras pasar por el programa de Pablo Motos.

Mario Casas ha sido una de las estrellas que ha pisado el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía para presentar su nueva película Escape. “Enhorabuena por el éxito. Que se le va a hacer, tenía que venir”, le ha dicho a Broncano nada más entrar. El proyecto, financiado por RTVE y producido por Martin Scorsese, se encuentra dirigido por Rodrigo Cortés. Aunque, antes de acudir a presentarlo al programa del acces prime time de La 1, decidió ir a Antena 3.

“Fuiste a El Hormiguero, pero han pasado 4 o 5 días. A mí me da igual que vaya la gente antes allí”, le ha asegurado el presentador. Sin embargo, él le ha respondido: “A ellos creo que no”. Y ha explicado: “Yo había hablado con El Hormiguero para ir y no les podía decir que iba a venir antes a La Revuelta, no podía hacer eso. Quedaba fatal”. Sin embargo, rápidamente la conversación se tornó a los retoques estéticos que se haría el actor.

El gallego le ha revelado al presentador que lo que más le cuesta fortalecer son los cuádriceps, y le ha confesado que hace unos días un amigo le envió una imagen suya sin pelo. Desde entonces, no deja de darle vueltas, aunque cree que ahora mismo “no lo necesita”. No obstante, no dudaría en recurrir a hacer algún retoque si hiciera falta: “Pelo me pondría. 100%, no lo pienso. No hay duda. Me voy para donde sea”, le ha dicho riendo a Broncano.

El jiennense también ha admitido que sería su mayor prioridad: “Yo tampoco lo dudo, tengo la cabeza muy fea para ser calvo. No me lo puedo permitir”. Además de un injerto capilar, Mario Casas tiene 38 años y ya comienza a notar algunos de los estragos de la edad, y aunque admite que tiene miedo a las agujas: “Imagínate que te pinchan mal y te arruina la carrera”, no se niega a hacerse algún retoque en las arrugas que comienzan a aparecer cerca de sus ojos.

Y es que, el intérprete de El fotógrafo de Mauthausen ha revelado que comienza a sentirse ya “más adulto”. Y, por ello, ha comenzado a hacer cambios en su dieta y en su vida: “Estoy a cero alcohol. No me emborracho desde hace un año o más. Me estoy cuidando. Bebía de vez en cuando al salir y ya no salgo. Paseo, hago mi deporte y huelo la tierra mojada. Una vida más tranquila. Además, me he propuesto en enero dejar de fumar”.

🍷 Broncano fue víctima de las últimas veces que @mario_casas_ iba mecedora #LaRevuelta pic.twitter.com/9iIcS94hBV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 7, 2024

“Soy un privilegiado”

Finalmente, ha contestado a las preguntas más famosas del programa. En cuanto a su patrimonio, ha revelado que tiene varias propiedades: “Intento invertir. Tengo dos casas, un terreno y un piso en Madrid. No sé cuánto tengo, a lo mejor 2 millones de euros. Soy un privilegiado”. E incluso ha admitido que, en este nuevo estilo de vida que ha adoptado, lleva varios meses manteniendo relaciones sexuales solo los fines de semana. Tras el actor, ha entrado en el escenario Carín León, el cantante mexicano de moda. Con dos premios Grammy Latino a sus espaldas, el pasado 31 de octubre arrasaba el Wizink Center con su gira Boca Chueca.

