Los hermanos Williams reflexionan sobre el racismo en ’La Revuelta’: “Hay mucho lobo disfrazado de cordero”

Nico e Iñaki Williams en 'La Revuelta' (RTVE)

La Revuelta comienza este miércoles por todo lo alto con grandes estrellas para el público joven español. Tras volver a derrotar a El Hormiguero después de una semana en barbecho por los especiales de la DANA que ha emitido La 1, el pasado martes sumaba en un estricto duelo con Pablo Motos un 13,6% de share frente al 13,3% de Antena 3. Y, después de pedir hace unas semanas que le haría ilusión entrevistar a los ganadores de la Eurocopa 2024 y recibir el pasado 16 de octubre a Marc Cucurella, David Broncano ha enfrentado a los hermanos Williams con Rauw Alejandro en El Hormiguero.

Los bilbaínos han presentado en RTVE su película documental Los Williams. Dirigida por Raúl de la Fuente, fue uno de los estrenos del Festival de San Sebastián que el pasado 31 de octubre llegó a los cines. “Han sido dos años donde hemos mostrado nuestras inquietudes, nuestros momentos más épicos, nuestras tristezas, etc. Lo que es la familia de los Williams. Pero no solo se centra en nosotros como jugadores, sino también como personas”, ha explicado Iñaki. Además, ha revelado que su mayor motivación es “ayudar a que se visibilice” la vida de aquellas personas que solo buscan un futuro mejor.

No obstante, Nico ha confesado que un principio la idea era reflejar un año de sus vidas, pero “nos dimos una hostia en la Copa del Rey y el director confió en nosotros”. Por ello, al año siguiente fueron con más fuerza y “la rompimos”, ya que consiguieron alzarse con ella en abril de este año. En el documental también han mostrado su lado más personal, como la boda de Iñaki solo unos días antes de la gran victoria de España en la Eurocopa de Alemania 2024. El pequeño ha admitido que fue tranquilo porque “me dio permiso especial De La Fuente”, pero no pudo disfrutar al máximo el día “porque no te puedes emborrachar”.

La turra que le ha caído a Nico (y le sigue cayendo) por no fichar por el Barça. Y bulos, claro. #LaRevuelta @williaaams45 @willliamsssnico pic.twitter.com/naZ40AIw7l — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 6, 2024

Y es que su presencia en el torneo fue de lo más importante. Ya que su dúo con Lamine Yamal lo convirtió en uno de los futbolistas más queridos del país. Por esto mismo, la afición del Barça no dejó pasar que no fuera fichado por su equipo y el de Ghana ha confesado que fueron días duros de mucho odio por redes sociales: “He sufrido, no voy a mentir. Ahora mismo que se me ha desvinculado me siguen llegando mensajes”. Además, Iñaki ha compartido uno de los bulos que le llegaron en durante esas semanas de tensión: “Leí que mis padres se habían separado porque mi hermano no se había ido al Barça”.

“Hay gente que se esconde en ella”

Finalmente, David Broncano ha aprovechado para hacerle las míticas preguntas a sus entrevistados, aunque ha querido reflexionar sobre la nueva que incorporó a principios de esta temporada: ¿Eres más machista o más racista?. Después de la visita de Paz Vega, en la que explicó que las respuestas banalizaban el asunto y quitaba un peso a los famosos, el presentador ha querido conocer qué piensan ellos, como activistas del racismo que son en nuestro país.

”Depende de cómo se tome la gente el contexto de la repuesta, porque creo que son dos temas que a día de hoy siguen provocando sufrimiento en la gente. Y creo que hay veces que quizás como lo hagas puedes hacer sentir mal a una persona o a otra. En mi opinión no haría esa pregunta. Yo te lo respondo sin problema, pero hay gente que se esconde en ella”, ha indicado Iñaki. Mientras que su hermano sí que ha sido más positivo a que se formula, ya que “en sus respuestas puedes ver la cara real de las personas. Hay mucho lobo disfrazo de cordero”.

Sobre si hacer la pregunta de si eres más machista o más racista y reflexionar sobre uno mismo para cambiar estas dos lacras.#LaRevuelta @williaaams45 @willliamsssnico pic.twitter.com/n6Tw4DiXe9 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 6, 2024

De hecho, entre el público se encontraba una chica que es Técnica en Igualdad y profesora de Sociología en la Universidad, y para ella es importante que se haga en una cadena en prime time: “En las encuestas los miedos de los españoles son la inmigración, el feminismo y los okupas. Así que es necesario para que la gente reflexione sobre sí misma y las actitudes que tiene y que las cambie”.

Tras los Williams, Broncano ha recibido en plató a la mayor sensación de la música actual en nuestro país: Judeline. La gaditana ha presentado su nuevo disco Bodhiria. Un nuevo álbum conceptual de 12 canciones que explora el desamor, la angustia y la soledad a través de Angel-a, un personaje ficticio que sirve de alter ego de la artista. Y, para ello, ha cantado su canción Zarcillos de plata.

https://www.infobae.com/espana/agencias/2024/10/26/claves-de-bodhiria-angelical-debut-discografico-de-judeline-que-vuela-fuera-de-espana/