Broncano hace de cupido con Anne Igartiburu y el cirujano Diego González Rivas en ‘La Revuelta’: “Yo le paso tu teléfono...”

Anne Igartiburu en 'La Revuelta' (RTVE)

Tras ser derrotados este lunes por Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero, La Revuelta comienza este martes un nuevo programa con la visita de una de las presentadoras más conocidas del país. El espacio de Pablo Motos consiguió arrebatarle por primera vez en un mes la corona de formato más visto en el acces prime time y sumar durante la franja de coincidencia a un 17,8% de share, frente al 14,9% de La 1. A pesar de que el programa de RTVE volvió este lunes después de ser cancelado el pasado miércoles y jueves por los estragos de la DANA, no consiguió aunar al público lo suficiente como para llevarse de nuevo la victoria.

No obstante, David Broncano se ha dado golpes en el pecho con un logro nada fácil de conseguir: “El mes pasado fuimos el programa más visto durante todo octubre”. “Llevábamos un mes entero ganando todos los días, pero ayer llevaron a Pérez-Reverte a hablar de cosas suyas”, ha comentado el jiennense. Sin embargo, este martes vuelven a intentar arrebatar audiencia con una jornada de lo más variada.

La noche ha comenzado con “un concurso solidario” presentado por Jorge Ponce. El colaborador ha salido a la calle para conseguir dinero para donar a las víctimas de la DANA en Valencia llamando la atención de “cantantes, presentadores y actores” del panorama nacional, los cuales “van a tener que decidir si son unos miserables y el dinero que les digo no lo dan, o si acceden a la extorsión”.

👨🏻‍🦲 La cara calvo que se gastan algunos y luego se lleva uno sorpresas. #LaRevuelta pic.twitter.com/F5hH5S8j1d — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 5, 2024

“Fama a pagar” ha consistido en varias pruebas de lo más absurdas en las que ganara o perdiera el concursante, el famoso mencionado debía de donar dinero. “Cada famoso que no pague no pasa nada, porque lo pones tú”, le ha dicho Ponce a Broncano. Paco León, Rosario Flores y María Galiana han sido algunos de los mencionados. “No hemos querido arriesgar con Imanol o Ana Duato...”, ha bromeado el presentador. Tras ellos, Álvaro Morata también ha sido mencionado para aportar 270 euros; no obstante, Broncano se ha plantado y le ha dicho al colaborador: “Ponle más que gana 15 millones al año”.

“Alrededor de 1 y 2 millones de euros”

Al terminar el juego, el programa ha conectado por tercera vez en la temporada con el cirujano Diego González Rivas, quien de nuevo se encuentra en Shanghái, China, para continuar con sus operaciones multitudinarias. Y, tras él, ha entrado en plató Anne Igartiburu, “la presentadora que más tiempo lleva en activo en la cadena”, la ha descrito Broncano. La vizcaína se ha sentado para hablar de su espacio D Corazón, que acumula casi 30 años en emisión y más de 9.000 programas. Además, también ha promocionado su canal de YouTube, Latidos Cercanos, donde entrevista a personajes destacados para hablar sobre su lucha con la salud mental.

No obstante, la presentadora ha hecho lo que mejor se le da y ha conseguido sacar varios datos personales del presentador. El conductor de La Revuelta ha querido conocer qué se ha dicho sobre su novia en D Corazón, pero Igartiburu le ha asegurado que le gustaría saber más sobre su hermano. Ante esto, Broncano no ha podido evitar enorgullecerse y revelar que “es más listo que yo. Mi hermano es director de orquesta y tiene un festival muy interesante. Música en Segura, es este finde”.

Finalmente, el formato ha terminado con las clásicas preguntas del programa a la presentadora de La 1, quien ha revelado que acaba de terminar de pagar su adosado en La Moraleja, el cual le ha costado 800.000 euros. Y, en cuanto a su patrimonio, ha confesado que tiene “alrededor de 1 y 2 millones de euros”. Sin embargo, ha sorprendido al jiennense al admitir que este mes no ha mantenido ninguna relación sexual. Por ello, Broncano ha querido tirar de contactos y le ha hablado bien sobre su amigo, Diego González Rivas: “Si quieres yo le paso tu teléfono.... Lo que pasa es que no para mucho por España, se pasa el día viajando”. A lo que la vizcaína le ha asegurado que por eso mismo le gusta incluso más.

Qué bonito sería que en su programa tengan un reportaje preparado desmintiendo ese CERO.#LaRevuelta @anneigartiburu_ pic.twitter.com/BvnVnIgxDC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 5, 2024