Ángel Gaitán reconoce que al donar para los afectados para la DANA habían “comprado un producto” de su empresa: “Me van a freír a impuestos”

Ángel Gaitán, en un vídeo en el que explica que las donaciones son la compra de un producto. (@Angel_gaitan_of/X)

Las inundaciones habidas en la provincia de Valencia tras el paso de la DANA han dejado más de 200 muertes en uno de los desastres naturales más graves de la historia de España. Paralelamente, la lluvia y el desborde de los ríos provocaron también serios daños materiales, que pueden poner en peligro tanto la salud como el bienestar a corto y largo plazo de las personas afectadas. Muchas de ellas han perdido sus coches y sus casas o han visto dañada su forma de sustento económico, por lo que también se ha podido ver un gran movimiento de personas de todo el país para ayudarles.

Estas ayudas, “del pueblo para el pueblo”, como se ha venido diciendo durante los últimos días, han alcanzado su máxima expresión -y sus máximas cifras- con las diferentes iniciativas de celebridades e influencers, cuya capacidad de difusión ha hecho que se recolecten millones de euros para ayudar a los más desfavorecidos. Sin embargo, a través de ellos se ha podido ver cómo muchos de ellos se aprovechaban, consciente e inconscientemente, de la desgracia ajena para enriquecerse u obtener cualquier otro tipo de beneficio.

Una gran donación que ha resultado ser una gran compra

Entre las iniciativas más criticadas ha quedado la del mecánico e influencer Ángel Gaitán. El también colaborador del programa Horizonte de Iker Jiménez, señalado durante estos días por situaciones tan lamentadas como la de uno de sus integrantes manchándose de barro justo antes de empezar el directo, ha protagonizado una de las campañas más mediáticas, llegando a reunir 1.200.000 euros para adquirir bienes que ayuden a los más necesitados.

Gaitán ha obtenido ayuda de otras personalidades de gran renombre, como de Georgina Rodríguez, la empresaria e influencer, también conocida por ser la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo. Esto le ha ayudado a poder reunir una mayor cantidad de dinero, pero al parecer, también le ha causado una serie de problemas fiscales que muchos de sus seguidores no esperaban: la supuesta donación que el mecánico había anunciado, en realidad, consistía en la ‘compra’ de dicha ayuda. Una estrategia que ha provocado que el dinero esté sujeto a impuestos como el IVA.

“La verdad que me acojona un poco la situación en el sentido de que no sé cómo, me van a freír a impuestos”, ha reconocido Gaitán, “porque antes de que termine el año tengo que gastar ese dinero para que no me repercuta en los beneficios de la empresa”. “Recordad que esto no es una donación, habéis comprado un producto y para mí es todo beneficio”. Ante esta situación, ha explicado a sus seguidores que para evitar que esto ocurra tiene que comprar, algo que ya tiene planeado gracias a un “plan de acción”.

Se niega a dar el dinero a una fundación

Dicho esto, Gaitán ha querido preguntar a sus seguidores si creían que era normal tener que pagar ese 21% de impuestos por una donación. “Es un dineral lo que hay que pagar ahora en impuestos para donar”, ha protestado, a pesar de que, en realidad, el dinero que le habían dado no era una donación. “Si mi gestor me permite solucionarlo un poquito antes de final de año y tenemos que volver a tirar lo volveremos a hacer”.

Ante esta situación, ha habido mucha gente que le ha recomendado hacer una fundación para no tener que tributar lo que la gente quiera donar. “Me dan mucha cosa ese tipo de cosas como la fundación y demás, igual es lo mejor, pero es que no”, ha sentenciado. Aunque donar ese dinero a una fundación podría solucionar el problema, el influencer se ha negado a hacerlo. “Ese dinero es vuestro, y yo lo que quiero es, igual que con lo que estoy haciendo con los dos millones de euros en material que hemos bajado, dejarlo casita por casita, y es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil, y lleva un coste”.

Angel Gaitán no puede dar más vergüenza



Ahora para las donaciones porqué tiene que pagar muchos impuestos por DONARhttps://t.co/3KgHZkwFvp — guille (@gvillalba002) November 6, 2024

Varios días de críticas

No son los primeros reproches que Gaitán recibe estos días. Recientemente, también fue muy polémica de decidir la forma en la que distribuía los materiales que iba a llevar a las zonas afectadas, proponiendo que fueran los pueblos con mas likes aquellos en los que finalmente pararan.

Del mismo modo, muchas personas también han visto con malos ojos que no se coordinara con las otras instituciones y organizaciones, para ver qué materiales eran necesarios, puesto que el espacio para guardar todos esos productos de ayuda también tiene un límite. Gaitán, en vez de eso, se ha mostrado muy crítico con toda la coordinación de la ayuda, protestando por el hecho de que no dejaran pasar todo su material.