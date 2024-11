Iker Jiménez, en el centro de la polémica por la DANA: del bulo de los cuerpos en el parking de Bonaire al reportero pillado manchándose de barro

Iker Jiménez, en 'Horizonte'. (Mediaset España)

La cobertura informativa de la catástrofe provocada por la DANA que ha azotado varias localidades de la Comunidad Valenciana está mostrando al mundo lo que se está viviendo en las zonas afectadas. Las estampas desoladoras se suceden con las imágenes emotivas de la solidaridad que está aflorando en el lugar. Sin embargo, no han tardado en surgir los bulos informativos, la confrontación política y el sensacionalismo, por lo que algunos medios y periodistas están siendo señalados. Es el caso de Iker Jiménez y el programa que presenta en Telecinco.

El presentador de Horizonte ha tenido que dar explicaciones después de que un ciudadano de Alfafar, uno de los pueblos más afectados por la DANA, difundiera un vídeo en el que se puede ver al abogado Rubén Gisbert, colaborador habitual del formato de Mediaset, manchándose a propósito las rodillas de barro antes de una conexión en directo.

Ante el aluvión de críticas que tanto Gisbert como el programa de Cuatro han recibido por esta escena, Jiménez ha publicado un vídeo en el que condena la actuación de su reportero y se desmarca de la misma: “Estoy realmente preocupado. (…) Tenéis mi palabra de que jamás he obligado a nadie a mancharse o a dramatizar en una conexión”, afirma.

El presentador ha defendido que Gisbert “desde el principio ha hecho muy buen trabajo”, por lo que no entiende por qué decidió tirarse al lodo para falsear una realidad que ya es lo suficientemente dramática. “Estoy francamente disgustado, no alcanzo a entender por qué, cuando mi equipo sabe que jamás en la vida hemos dado indicaciones. No sabíamos esto, no le dijimos absolutamente ni a él, ni al cámara, ni a nadie”, prosigue.

Además, el conductor de Horizonte anuncia que tomará la medida “directa y recalcitrante” de no seguir contando con el abogado en su programa. “Es muy triste en una situación como la que estamos viviendo, dejándonos la vida, cuatro días casi sin dormir, que una gilipollez lo manche. Me genera hasta mal cuerpo”, ha lamentado. Y sentencia: “Me parece despreciable, el disgusto que me da es grande. Hay que actuar de otra forma, el drama ya es suficiente”.

Por su parte, Rubén Gisbert también se ha pronunciado en redes sociales, donde ha denunciado estar sufriendo una “campaña de difamación” y explica el motivo por el que se manchó las rodillas de barro. “La primera conexión fue grabada. Cuando me meto dentro del garaje, con barro hasta las rodillas, esa conexión es grabada y no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas si se supone que vengo de un garaje”, dice visiblemente enfadado.

El comunicador finaliza su mensaje pidiendo perdón, aunque insiste en que han ido contra él: “Me equivoqué, lo siento, no esperaba que estuvieran tan encima de mí, vigilándome y orquestando esto. Eso no invalida lo que estoy haciendo aquí. Soy una persona leal y recta, no he robado a nadie en mi vida y estoy aquí”, concluye.

El bulo de Bonaire

Esta no es la única polémica que ha rodeado a Iker Jiménez y su equipo durante la cobertura de la DANA. El presentador de Cuarto Milenio también está siendo muy criticado por haber difundido el bulo de que en el parking del Centro Comercial Bonaire, en Aldaya, había numerosas víctimas bajo el agua que inundaba por completo las instalaciones. “En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos”, escribió el periodista.

Previamente, Jiménez había cuestionado la cifra oficial de fallecidos: “Que se diga a estas horas esa cifra oficial de muertos, viendo lo que vimos y sabiendo lo que saben, es una ignominia, una jodida vergüenza para el pueblo español. Basta ya. Queremos la verdad”, dijo en su perfil de X.

Tras las labores de achique e inspección en el parking, los efectivos de la UME no han hallado ninguna víctima, motivo por el que el rostro de Mediaset está siendo duramente cuestionado en redes sociales.