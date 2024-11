Los bomberos forestales a los que solo dejan trabajar seis meses al año: “La Comunidad de Madrid provoca una fuga de talento”

Antonio y Óscar, trabajando como bomberos forestales.

Antonio Peces-Barba (hijo del destacado jurista Gregorio Peces-Barba, uno de los ‘padres’ de la Constitución) y Óscar Castro son oficialmente desde este 30 de octubre bomberos forestales. Y eso que Antonio y Óscar llevan ya varios años desarrollando este peligroso trabajo (el primero desde 2004 y el segundo desde 2009). El Senado ha aprobado por fin esta semana la ley que intentará dar más seguridad jurídica a esta profesión y que, por ejemplo, “establece una única categoría de ‘Bombero Forestal’ y deja atrás las 11 especialidades que regulaban al colectivo”, explican ambos a Infobae España. “Hasta ahora éramos técnicos de mantenimiento en especialidad de incendios forestales. Ya no. Ahora seremos bomberos forestales”, señalan con orgullo.

Los dos trabajan para la Comunidad de Madrid. Pero solo unos meses al año, lo que dura la campaña de verano, de mayo a octubre. Este año se han quemado en toda la región 1.667 hectáreas en 239 incendios. La mayoría de lo que ha ardido, 1.200 hectáreas, ha sido pasto, lo que viene a reflejar lo importante que es hacer un trabajo de prevención los meses que no son temporada de alto riesgo. Mejor que se queme pasto que no superficie arbolada. Una vez conseguida en el Senado la nueva ley, ya ratificada definitivamente, reclaman ahora en su caso concreto que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso les contrate durante todo el año.

-Pregunta: ¿Qué pedís a la Administración?

-Respuesta: Nosotros ya denunciamos en su momento por fraude en la contratación a la Administración madrileña. Quedó acreditado y el juez sancionó a la Administración. La Comunidad de Madrid nos tenía que contratar como fijos discontinuos. Pero han hecho caso omiso y nos contratan como personal laboral no fijo discontinuo. Ese ‘no’ delante del fijo es importante. Es como si fuéramos indefinidos, no fijos. Todo este embrollo llegó a Europa, que ha dicho que la figura del no fijo discontinuo no existe.

-P: ¿Y los procesos de estabilización que se aprobaron en 2021?

-R: Pues con esos procesos de estabilización, los trabajadores que llevaban más de seis en ese puesto pasaban a ser fijos a través de un concurso. En nuestro caso, más de 200 compañeros teníamos que pasar ese concurso para acceder a la función pública. Pero antes de que entrara en vigor ese proceso de estabilización, la Comunidad de Madrid se apresuró a hacer una oposición, que encima la hicieron mal por sacarla a toda velocidad. Para los bomberos, nos pedían temas de fisioterapia, o nos exigían tener bachillerato, cuando no lo habían exigido cuando empezamos a trabajar de bomberos. En fin, un montón de irregularidades en esa oposición, que se corrigieron. Y era una oposición que nunca se debió celebrar porque ya éramos fijos por sentencia. Bueno, al final la hicimos en febrero de 2023.

Bomberos forestales de la Comunidad de Madrid.

-P: Es decir, que ya habéis opositado para obtener la plaza.

-R: El concurso-oposición [un examen y una fase de méritos] que finalmente hemos hecho ha sido un ERE encubierto, porque entre el 30% y el 40% de la plantilla va a ser despedida, a pesar de que se supone que era un proceso de estabilización. Ha sido muy duro y ha habido gente que ni siquiera ha podido participar porque no le funcionaba el certificado digital. Muchos compañeros no han podido estabilizar su propia plaza. Pero es que resulta que ahora, cuando llega la fase final, nos encontramos con que quieren hacer nuevamente un contrato fraudulento. Porque la figura que se ostentará tiene que ser la de fijo.

-P: Pero sin trabajar todo el año.

-R: Función Pública ahora dice que somos fijos pero al 50,14% de jornada. Esto es una falsedad, porque nosotros prestamos servicios al 100% de jornada. Nuestro contrato es a tiempo completo, pero durante un periodo concreto del año. Se trata de un contrato fijo discontinuo encubierto, así que tendremos que ir de nuevo a los tribunales. Porque si tú haces una oposición para un puesto fijo, es para un puesto fijo, no para un puesto fijo discontinuo. Es decir, cuando llegas al final del proceso te dicen que es para una contratación concentrada, incumpliendo la ley.

-P: Lleváis mucho tiempo de huelga...

-R: Hemos ido a la huelga porque ya no nos han dejado más camino. Llevamos un año y medio de huelga. Nosotros tenemos unos servicios mínimos del 80%, por lo que la capacidad de hacer huelga es muy, muy reducida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, saluda a bomberos forestales.

-P: ¿Cómo se gana la vida un bombero forestal que solo lo puede ser seis meses al año?

-R: [Responde Antonio Peces-Barba]: Pues con muchos trabajos que han sido compatibles. Por ejemplo, trabajando con máquinas quitanieves, en estaciones de esquí. Ahora, con empresas que hacen repoblaciones. Y luego también he estado preparando otras oposiciones de agente forestal y bombero. A buscarte la vida o al paro. [Óscar responde que es ingeniero de caminos].

-P: ¿Está al menos bien retribuida la profesión?

-R: Unos 2.400 euros brutos al mes con cierta antigüedad. No tenemos plus de peligrosidad. Nuestros compañeros bomberos de la Comunidad de Madrid sí lo cobran.

-P: ¿Qué supone la aprobación en el Senado de la nueva ley?

-R: Las Comunidades tienen 15 días para aplicarla tras su aprobación, así que ya en la campaña del año que viene seremos oficialmente bomberos forestales. También dice que el bombero forestal debe ser un servicio público y expone la necesidad de unos complementos de peligrosidad, penosidad, toxicidad, dedicación y nocturnidad.

Imágenes del operativo realizado por los bomberos de Cádiz (Consorcio de Bomberos de Cádiz)

- P: La cuestión es saber si contratados seis meses o ya todo el año.

-R: ¿Quién lo sabe? Eso es lo que está en cuestión. El consejero Carlos Novillo dijo en la Asamblea de Madrid que se estaba negociando con Función Pública. Pero la ley no se negocia, se cumple. Entonces, si a nosotros nos han hecho un proceso de estabilización para fijo, tendremos que ser fijos. No hay una negociación que valga. Está claro que no saben qué van a hacer con nosotros. Está claro que tienen un problemón, porque no han hecho todo mal. El año que viene entraremos a trabajar, no sabemos cómo ni cuándo. Lo que está provocando la Comunidad de Madrid es una fuga de talento. Solo pedimos estabilidad laboral y no tener que estar saltando de trabajo en trabajo.

-P: Y si las cosas siguen igual...

-R: Pues tendremos que ir al juzgado, como hemos ido siempre, a obligarles a cumplir la ley. Si no lo hacen, tendrán 150 denuncias encima de la mesa. Porque están incumpliendo la ley. Somos muy reivindicativos. Esto no es un trabajito de verano. Tenemos más experiencia en el mundo forestal que el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos formando a los bomberos y no nos reconocen la categoría. Es curioso.