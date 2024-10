Cambió de sexo para intentar evitar la cárcel por violencia machista y ahora denuncia a su víctima: el ‘caso Candi’ se reanuda en Sevilla

Palacio de Justicia de la Audiencia Provincial (Europa Press)

‘Candi’ (antes Cándido) acumula dos condenas a causa de las denuncias de sus exparejas. La primera consiguió que le condenaran a casi dos años de cárcel por un delito de violencia de género, que ya ha cumplido. La segunda, Alicia (nombre ficticio), se separó de él en 2017 a causa del maltrato físico y psicológico al que le sometía. Los juzgados le condenaron en 2019 a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. En 2023, con una sentencia ya firme, se ordenó su ingreso en prisión, pero ‘Candi’ sigue en libertad.

El condenado acudió al Registro Civil para cambiar su sexo al de mujer y, desde entonces, pide el indulto, una estrategia que han seguido varios acusados por violencia de género en los últimos meses. Pese a que muchos han advertido de que esto supone un abuso de la Ley Trans, que establece que las agresiones machistas cometidas en el pasado por hombres que soliciten su cambio de sexo registral seguirán siendo castigadas con la agravante de género, los juzgados en Sevilla no lo han visto tan claro.

Primero, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer se inhibió del caso en agosto por el cambio de sexo. Alicia y su abogado, José Antonio Sires, recurrieron el fallo alegando que se trataba de un “indubitado fraude de ley” y volvieron a interponer una denuncia ante una nueva agresión, sucedida el 9 de agosto de 2024. Pero los tribunales no han cambiado de parecer: entienden que la voluntad de su cambio de sexo no fue la de burlar la ley de violencia machista y por tanto no sería fraude. Además, añaden que “no cabe duda de que, en la fecha de ocurrencia de los hechos [de la nueva denuncia], la persona investigada ya gozaba del cambio de mención registral de sexo”, lo que impediría que se le juzgase como hombre.

Sires ha expresado su “inquietud y zozobra” ante esta sentencia “por el riesgo que amenaza a la víctima”. El letrado ha asegurado a Infobae España que recurrirá el fallo ante la Audiencia Provincial de Sevilla para que “dirija la atención a los indicios de posible ‘fraude de ley’ que llevamos meses advirtiendo y denunciando”.

Pero la estrategia de ‘Candi’ no ha quedado ahí: ahora es él quien denuncia a Alicia por una presunta agresión. El juicio, suspendido el pasado 3 de septiembre, vuelve a retomarse este viernes.

Una “denuncia falsa” contra una víctima de violencia de género

Alicia, víctima de 'Candi', en una foto de archivo. (EFE/Fermín Cabanillas)

‘Candi’ asegura que, el pasado 9 de julio, Alicia le agredió durante una discusión en el edificio donde ella reside. Ambos acudieron al Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla el pasado 3 de septiembre por esta acusación. En su declaración, sin embargo, el denunciante no pudo precisar cuándo ocurrieron los hechos ni si la agresión fue verbal o física.

Según explicó, pidió explicaciones a su expareja sobre el cuidado de los hijos que tienen en común. En ese momento, según su relato, ella se le abalanzó “al cuello”. El denunciante condenado por violencia de género aseguró que existía un parte de lesiones que confirmaba los hechos, pero no lo había incorporado como documento al proceso. “Me he equivocado de denuncia y vengo hoy por un delito de odio”, contestó ante la confusión, a lo que el magistrado respondió que no podía cambiar el motivo del juicio en curso.

Ante la falta de este documento, el juicio se suspendió y se retomará este viernes a las 10:10 horas. El denunciante ya habría aportado este documento, pero “las lesiones no se corresponden con el día de los hechos”, asegura José Antonio Sires. Por ese motivo, considera que se trata de “una presunta denuncia falsa de su agresor, condenado a 15 meses por agredirla en reiteradas ocasiones”.